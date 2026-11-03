YUVA: అంతర్జాతీయ ఇన్లైన్ హాకీలో రాణిస్తున్న కావ్యశ్రీ - గోల్కీపర్గా అద్భుత ప్రతిభ
Inline Hockey Player Kavyasri Journey - ఇన్లైన్ హాకీలో తెలంగాణ అమ్మాయి సత్తా చాటుతోంది. ఆరేళ్ల వయసునుంచే స్కేటింగ్ నేర్చుకున్నా కోచ్ సలహా మేరకు ఇన్లైన్ హాకీ వైపు అడుగులు వేసింది.
Published : November 3, 2026 at 6:28 PM IST
ఇన్లైన్ హాకీ! గంటకు వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకొచ్చే బంతిని కాళ్లకు చక్రాలు కట్టుకుని ఆపే సాహస క్రీడ! ఆటగాళ్లు స్టిక్తో బంతిని ప్రత్యర్థి గోల్లోకి పంపి ఎక్కువ గోల్స్ సాధించడమే ఈ స్పోర్ట్ లక్ష్యం! ఈ గ్రీన్ కోర్టులో గోడలా నిలబడి ప్రత్యర్థులను అడ్డుకుంటోంది హైదరాబాద్కి చెందిన కావ్యశ్రీ.
స్కేట్స్ వేసుకుని బ్యాలెన్స్
ఇన్లైన్ హాకీలో రాణించడం అంత సులువేం కాదు, ఈ క్రీడలో బంతి గంటకు 100 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వేగంతో దూసుకొస్తుంది. దానికి తోడు కోర్టులో స్కేట్స్ వేసుకుని బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం. ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లు గోల్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే కీపర్ ఒక గోడలా నిలబడాలి. స్కేట్స్తో స్టైడ్ అవుతూ. గాల్లోకి ఎగురుతూ 5 వరుస షాట్లను అడ్డుకోవడం గోల్ కీపర్ పాత్ర. ఈ క్రీడలో ఆ పాత్ర వహిస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తోంది.
ఆరేళ్ల నుంచే స్కేటింగ్
కావ్యశ్రీ స్వస్థలం హైదరాబాద్. తల్లిదండ్రులు జ్యోత్స్న, ప్రవీణ్ కుమార్. ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ రెండో ఏడాది చదువుతోంది. ఆరేళ్ల ప్రాయంలోనే కాళ్లకు చక్రాలు తొడిగి యూసఫ్గూడ కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో స్పీడ్ స్కేటింగ్ సాధన చేసేది. 2017లో ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టింది. ఈ క్రమంలో జితేందర్ అనే కోచ్ పరిచయంతో ఇన్లైన్ హాకీలో గోల్ కీపర్ ఎంచుకుంది. ప్రస్తుతం శ్రీనివాస్, సత్యం అనే ఇద్దరు కోచ్ల పర్యవేక్షణలో శిక్షణ తీసుకుంటోంది. ఆట, చదువు రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ఇన్లైన్ హాకీ తెలంగాణ జూనియర్స్ జట్టు నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తోంది.
ఎన్నో పతకాలు కైవసం
పదేళ్ల తన క్రీడా ప్రస్థానంలో 8 జాతీయ, 2 అంతర్జాతీయ స్కేట్ గేమ్స్లో సత్తా చాటింది కావ్యశ్రీ. 2021 మొహాలీలో జరిగిన నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్యం సాధించిన తెలంగాణ జట్టులో కీలక పాత్ర పోషించింది. 2024లో ఇటలీలో జరిగిన వరల్డ్ స్కేట్ గేమ్స్, 2025 దక్షిణ కొరియాలో జరిగిన ఆసియా ఛాంపియన్షిప్లో జూనియర్ మహిళల జట్టు రజతం గెలవడంలోనూ ప్రధాన పాత్ర వహించింది. ఇటీవల పరాగ్వేలో జరిగిన వరల్డ్ గేమ్స్లో భారత జట్టు తరఫున పాల్గొని గోల్ కీపర్గా ప్రాతినిధ్యం వహించిందీ యువతి.
కుటుంబ ప్రోత్సాహమే కారణం
గోల్కీపర్గా నిత్యం కింద పడుతూ, లేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎండ తీవ్రతలోనూ కిలోల బరువుండే హెల్మెట్, ప్యాడింగ్, గ్లోవ్స్ ధరించి సాధన చేయడం మాటలు కాదు. సెకనులో 10వ వంతు సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయమే గోల్ను ఆపుతుంది. అలాంటి పాత్రలో రాణించడానికి కుటుంబ ప్రోత్సాహమే కారణం అని చెబుతోంది కావ్యశ్రీ. చిన్న వయసులోనే కుమార్తె కాలికి చక్రాలు తొడిగి ఆమె విజయానికి మార్గదర్శకులుగా నిలిచారు కావ్యశ్రీ తల్లిదండ్రులు. నేడు అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"2024లో ఇటలీలో జరుగుతున్న గేమ్కి జూనియర్ గర్ల్స్ కేటగిరీలో సెలెక్ట్ అయ్యాను. గత ఏడాది జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్లో కొరియా వెళ్లి సిల్వర్ గెలుచుకుని వచ్చాం. అమ్మనాన్నల ప్రోత్సాహం వల్లనే నేను ఈ ఆటను ఆడగలిగాను" - కావ్యశ్రీ, ఇన్లైన్ హాకీ క్రీడాకారిణి
ప్రోత్సాహం అవసరం - కావ్యశ్రీ
క్రికెట్ లేదా ఇతర ప్రధాన ఆటలతో పోలిస్తే ఇన్లైన్ హాకీకి లభిస్తున్న ప్రోత్సాహం చాలా తక్కువ. ఈ గేమ్లో వాడే స్కేట్స్, హెల్మెట్లు, ప్యాడ్స్, స్టిక్స్ చాలా ఖరీదైనవి. దీనివల్ల పేద, మధ్య తరగతి క్రీడాకారులు ముందుకు రావడానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ఇన్లైన్ హాకీని కూడా ప్రోత్సహిస్తే మరెంతో మంది ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులు తయారై దేశానికి పతకాలు తెచ్చిపెడతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
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