వృద్ధులకోసం ఆరో తరగతి బాలుడి వినూత్న ఆవిష్కరణ - ప్రతిభకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు
6th Class Boy Designed Buddy Band : వృద్ధుల సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలా ఓ వినూత్న పరికరాన్ని తయారు చేశాడు ఆరో తరగతి బాలుడు. ప్రతిభకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు దాసోహమయ్యాయి.
Published : November 23, 2026 at 8:52 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 9:20 AM IST
ఆ బాలుడు చదువుతోంది ఆరో తరగతే. కానీ ఆరు పదుల వారి సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా ఓ వినూత్న ఆవిష్కరణ రూపొందించాడు. వృద్ధాప్యంలో జ్ఞాపకశక్తి తగ్గి, దారి తెలియక ఇబ్బందులు పడే వారి బాధలకు అధునాతన సాంకేతికతతో పరిష్కారం చూపాడు. 'బడ్డి బ్యాండ్' పేరిట రూపొందించిన ఆ పరికరానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. అంతేకాదు ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ప్లేయర్గానూ ఆ చిన్నారి మెరుస్తున్నాడు.
బాలుడి వినూత్న ఆవిష్కరణ
ఒక చిన్న సమస్య ఈ చిన్నారి ఈశ్వర్ మనసును కదిలించింది. పక్కింట్లో ఉండే ఓ వృద్ధుడు బయటకు వెళ్లినప్పుడు దారి తప్పిపోవడాన్ని గమనించాడు. వయసు మీద పడటంతో జ్ఞాపకశక్తి తగ్గి, అల్జీమర్స్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు. బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఆయన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని గుర్తించాడు. ఆ సమస్యకు తనదైన మేధస్సుతో పరిష్కారం చూపాలనుకొని 'బడ్డిబ్యాండ్' పేరిట ఈ వినూత్న పరికరం రూపొందించాడు.
హైదరాబాద్ నాచారం దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఆరో తరగతి చదువుతున్న చీకటి ఈశ్వర్ వృద్ధులకు దారి చూపేలా 'బడ్డీ బ్యాండ్'ను రూపొందించాడు. ఇందులో జీపీఎస్ మాడ్యూల్, ఆడియో మాడ్యూల్, ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే వంటి పరికరాలను అమర్చాడు. ఈ బ్యాండ్ ధరించిన వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నారో జీపీఎస్ ద్వారా గుర్తించేందుకు వీలుంటుంది. ముందుగానే లోడ్ చేసిన రూట్ చెక్ పాయింట్ల ఆధారంగా ఆ ప్రాంతానికి రాగానే మాటల ద్వారా, చిన్నపాటి వైబ్రెషన్ ద్వారా అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్తో పనిలేకుండా 3వేల 600 రూపాయలతో దీన్ని రూపొందించాడు.
పిన్న వయసులోనే అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
చిన్నవయసులోనే వృద్ధుల కష్టాలను తీర్చేలా, ఈశ్వర్ రూపొందించిన ఈ ఆవిష్కరణకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు కూడా లభించాయి. మలేషియాలో జరిగిన గ్రీన్ గ్రో ఏఐ పోటీల్లో నాలుగో స్థానంలో ఈ ఆవిష్కరణ నిలిచింది. ఆ తర్వాత వియాత్నంలో ఇంజినీరింగ్ డిజైన్ కాంపిటీషన్లోనూ పసిడి వరించింది. జేఈఏ సర్వీస్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఇటీవల నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి ఆవిష్కార్ యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డ్స్లోనూ 'బడ్డి బ్యాండ్' ప్రాజెక్ట్ తృతీయ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఆవిష్కరణకు 20వేల క్యాష్ ప్రైజ్ లభించినట్లు బాల ఆవిష్కర్త ఈశ్వర్ చెబుతున్నా డు. ఐతే పరికరం రూపకల్పనకు 6నెలల సమయం పట్టిందని ఈ క్రమంలో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కున్నట్లు చెబుతున్నాడు. కోడ్లో చాలా సవాళ్లు ఏర్పడినట్లు అనేక మార్లు ప్రయత్నించగా చివరికి సక్సెస్ అయిందని అంటున్నాడు.
వృద్ధుల సమస్యలకు చెక్ పెటేలా
ఈశ్వర్ ఈ పరికరాన్ని తండ్రి శ్రీనివాస్ పర్యవేక్షణలో రూపొందించాడు. వృద్ధులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా, ఈశ్వర్ తనతో చర్చించినప్పుడు ఓ తండ్రిగా అన్ని విధాలుగా సహకరించినట్లు శ్రీనివాస్ చెబుతున్నాడు. చిన్న వయసులోనే బడ్డి బ్యాండ్ పరికరానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఈశ్వర్ అంటున్నాడు.