ఎన్నికల వేళ ఒక్కసారిగా ఉలికిపాటు - ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో 16 మంది మావోల అరెస్టు

కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లాల్లో మావోల కదలికలు - 16 మంది మావోయిస్టుల అదుపులోకి తీసుకున్న ఎస్​పీఎఫ్ బృందం - సెల్​ఫోన్​ సిగ్నల్స్​ ఆధారంగా మావోయిస్టుల గుర్తించినట్లు సమచారం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 10:54 AM IST

Telangana Police Arrests 16 Maoists In Asifabad Dist : కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల తర్వాత మావోయిస్టల కదలికలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. స్థానిక ఎన్నికలు జరుగుతున్న సమయంలో మావోల అరెస్టు కలకలం రేకెత్తించింది. వివరాల్లోకి వెళితే కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్‌(యు) మండలం పంగిడి పంచాయతీ అనుబంధ గూడెం అయిన పెద్దదోబకు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఓ నిర్జన ప్రాంతంలోని ఓ గుడిసెలో 16 మంది మావోయిస్టులు తలదాచుకున్నట్లుగా ఎస్‌ఐబీ(స్టేట్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్యూరో) పసిగట్టింది. వెంటనే జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసింది.

కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని ఏఎస్పీ చిత్తరంజన్‌ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక పోలీసు బృందం(ఎస్​పీఎఫ్) మంగళవారం తెల్లవారుజామున రహస్యంగా ఆ ఇంటిని చుట్టుముట్టి, వారిని అదుపులోకి తీసుకుంది. వారిలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన 9 మంది మహిళలు, మరో ఏడుగురు పురుషులుగా ఉన్నట్లుగా ప్రాథమికంగా నిర్ధారించిన వారిని పోలీసులు ప్రత్యేక వాహనంలో హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. వారి నుంచి ఒక ఏకే-47తో సహా రెండు ఇండియన్‌ నేషనల్‌ స్మాల్‌ ఆర్మ్‌ సిస్టిం(ఇన్సాస్‌) ఆయుధాలతోపాటు బుల్లెట్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మావోయిస్టుల ఏరివేత నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలోనే వారంతా సురక్షిత ప్రాంతంగా భావించినటువంటి పెద్దదోబ అటవీప్రాంతానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది.

సెల్​ఫోన్​ సిగ్నల్స్‌తో పసిగట్టి : బాబ్జీపేట-పంగడి సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉండే పెద్దదోబ చుట్టూరా అటవీప్రాంతమే. అక్కడ జనసంచారం అంతగా ఉండదు. అందుకే మావోయిస్టులు షెల్టర్‌ జోన్‌గా ఈ ప్రాంతంను ఎంచుకున్నట్లుగా సమాచారం. మరోవైపు పోలీసు యంత్రాంగం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నిమగ్నమై ఉంది. ఈ క్రమంలో తమ కదలికలను పసిగట్టకపోవచ్చనే ఆలోచనతో మావోలు ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి పంగిడి అటవీ ప్రాంతానికి వచ్చి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి ఈ నెల 11న తొలివిడత పోలింగ్‌ రోజునే ఏడుగురు బాబ్జీపేట అటవీ ప్రాంతానికి చేరుకున్నట్లు సెల్​ఫోన్​ సిగ్నల్స్‌ ఆధారంగా ఎస్‌ఐబీ పసిగట్టినట్లు తెలిసింది. ఆరోజు భారీగా సాయుధ బలగాలను పోలీసు యంత్రాంగం అక్కడ మోహరించింది. కానీ ఎన్నికల ప్రశాంతతకు భగ్నం కలిగించకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే వారం రోజులు వేచిచూసినట్లుగా సమాచారం. ఈలోగా మరికొంతమంది రావటంతో నక్సల్స్‌ సంఖ్య 16కు పెరిగినట్లు తెలిసింది.

బడే చొక్కారావు ఉన్నాడనే ప్రచారం! : పెద్దదోబలో పట్టుబడిన వారిలో మావోయిస్టు రాష్ట్ర నేత అయిన బడే చొక్కారావు అలియాస్‌ దామోదర్‌ ఉన్నట్లుగా మొదట ప్రచారం జరిగింది. ములుగు జిల్లాకు చెందిన ఆయన ఉమ్మడి జిల్లాలో తలదాచుకున్నట్లు విషయం తెరపైకి వచ్చింది. కానీ పోలీసులు కేవలం ఒకే ఏకే-47 ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకోసున్నారు. దీంతో జిల్లాస్థాయి నేతలు తప్పితే రాష్ట్ర, కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు లేరనే విషయం రూఢీ అయింది. పట్టుబడిన దళసభ్యులందరూ ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రానికి చెందినవారిగా తేలింది. పోలీసు ఆపరేషన్‌ అంతా హైదరాబాద్‌ స్థాయి అధికారుల సూచనల మేరకు జరగడంతో జిల్లా అధికారులెవరూ మీడియాకు అందుబాటులోకి రాకపోవటమనేది గమనార్హం. పట్టుబడిన మావోయిస్టులు లొంగిపోవడానికి రాలేదని పోలీసులు ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అనూహ్యంగా చుట్టుముట్టిన పోలీసులు తుపాకులకు పనిచెప్పకుండా వారిని అదుపులోకి తీసుకోవటంతో ఎదురు కాల్పులకు ఆస్కారం లేకుండా పోయింది.

ఇప్పటికే పలువురు మావోయిస్టులు తుపాకీలు వీడి జనజీవన సవంతిలో కలిశారు. గత కొంతకాలంగా మావోయిస్టు పార్టీకి ఎదుర్కోలేని దెబ్బతగిలింది. ఆ పార్టీ కీలక నేతలు ఒక్కొక్కరిగా ఎన్​కౌంటర్​లలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొంతమంది ఇటీవల అధికారుల సమక్షంలో లొంగిపోయారు. ఇటీవల కాలంలో మావోయిస్టు పార్టీ మరింత బలహీన పడింది.

