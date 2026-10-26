మనిషి కాదు మానవ మృగం - గంజాయి, మద్యానికి బానిసై ఆరేళ్ల బాలికపై హత్యాచారం
అభం శుభం తెలియని ఆరేళ్ల చిన్నారిపై దుర్మార్గుడు కర్కశంగా ప్రవర్తించాడు. బాలికపై అత్యాచారం చేసి ఆపై హతమార్చాడు. ఈ దారుణ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 3:10 PM IST
Naguluppalapadu Horrific Assault : రోజురోజుకూ మహిళలపై అరాచకాలు పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా ఆడపిల్ల అయితే చాలనుకుని కొందరు మృగాళ్లలా లైంగిక దాడికి పాల్పడుతున్నారు. వావి-వరసలు మరచి అత్యాచారాలకు తెగబడుతున్నారు మరికొందరు. తమ కామవాంఛతో ఎన్నో కుటుంబాలను ఛిన్నాభిన్నం చేస్తున్నారు ఇంకొందరు. ఆడవారు అర్ధరాత్రే కాదు పట్టపగలు ఒంటరిగా బయటకు రావాలన్నా జంకుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఎన్ని చట్టాలు చేసినా, ఎంత కఠినంగా శిక్షించినా, కీచకుల ఆగడాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. తాజాగా ఆరేళ్ల బాలికపై ఓ వ్యక్తి అత్యాచారం చేసి ఆపై హతమార్చాడు.
'నేను ఏ తప్పు చేశాను? అమ్మానాన్నలు పట్నంలో పనికి వెళ్లారు. దీంతో అమ్మమ్మ ఇంటి వద్ద ఉంటున్నాను. లోకం తెలియని నాకు తెలిసిందలా స్నేహితులతో కలిసి ఆడుకోవడం, వారికి కబుర్లు చెప్పడం. నన్ను దగ్గరకి తీసుకునేవాళ్లను నా వాళ్లని మురిసిపోయాను. అలాగే అతను కూడా అనుకున్నాను. కానీ తన వెనుక కుతంత్రం దాగి ఉందని ఊహించలేదు. సంతోషంగా గడిచిపోతున్న నా జీవితాన్ని ఆ దుర్మార్గుడు చిదిమేశాడు. ఆడపిల్లగా పుట్టడమే నేరమై బాధాకర రీతిలో ఈ లోకం విడిచానని' ఆ ఆరేళ్ల బాలిక ఆవేదన గుండెలు బరువెక్కేలా చేస్తోంది.
ఈ దారుణ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించి స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. చిన్నారి తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్లో భవన నిర్మాణ పనులకు వెళ్లారు. దీంతో బాలిక అమ్మమ్మ ఇంటి వద్ద ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో ఇంటి బయట నిద్రిస్తున్న చిన్నారిని అదే కాలనీకి చెందిన ఆనంద్ అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. అనంతరం హతమార్చి ఇంటి వద్ద ఉన్న కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి పరారయ్యాడు. ఈ దృశ్యాన్ని మరో వ్యక్తి చూశాడు.
Horrific Assault in Naguluppalapadu : ఆనంద్కు వివాహమైనప్పటికీ భార్య దూరంగా ఉండడంతో మద్యం, గంజాయికి బానిసయ్యాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకు సీజ్ చేసిన ఇంట్లో ఉంటూ అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవాడని పేర్కొంటున్నారు. చిన్నారి వాళ్ల ఇంటికి అప్పుడప్పుడు వెళ్లి భోజనం కూడా చేసేవాడని వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు నాలుగు రోజుల క్రితం బాలికను ఆనంద్ హెచ్చరించినట్లు పాప స్నేహితులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది.
ఈ క్రమంలోనే తమకు న్యాయం చేయాలంటూ చిన్నారి కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు 216 నంబర్ జాతీయ రహదారిపై ఆందోళనకు దిగారు. నిందితుడిని తమకు అప్పగించాలని, మరో బిడ్డకు ఇలా జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చిన్నారి మృతదేహాన్ని రిమ్స్కు తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో చిన్నారి హత్యాచారం ఘటనపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ స్పందించారు. ఈ మేరకు రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో బాలిక కుటుంబసభ్యులను అడిగి ఆమె వివరాలు తెలుసుకున్నారు. చిన్నారికి ఇలా జరగటం అత్యంత బాధాకరమని శైలజ అన్నారు. దీనిపై ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోందని చెప్పారు. కాలనీవాసులు తక్షణమే స్పందించి ఆనంద్ను పట్టుకున్నారని వివరించారు. నిందితుడికి చట్ట ప్రకారం శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. బాధిత కుటుంబానికి కలెక్టర్ రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారని పేర్కొన్నారు. ఎఫ్ఐఆర్ నుంచి కేసు చివరి వరకు నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉంటుందని, బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని రాయపాటి శైలజ హామీ ఇచ్చారు.
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