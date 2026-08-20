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విశాఖ జూ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం - ఆరుగురు పోలీసులకు గాయాలు

విశాఖపట్నం జూ పార్క్​ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం - లారీని ఢీకొన్న పోలీసుల బస్సు - ఈ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ ఆరుగురు పోలీసులు- క్షతగాత్రులు ఆసుపత్రికి తరలింపు

Six Police Officers Were Injured In Visakha Zoo park
Six Police Officers Were Injured In Visakha Zoo park (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 2:15 PM IST

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Six Police Injured At Zoo Park in Visakha : విశాఖపట్నంలో పోలీసు ఎస్కార్ట్ బస్సుకు పెద్ద ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. గురువారం ఉదయం జూ పార్క్ సమీపంలో మరో వాహనాన్ని తప్పించే ప్రయత్నంలో ఎస్కార్ట్ బస్సు ఒక లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు పోలీసు సిబ్బంది గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం 30 మంది ఎస్కార్ట్ సిబ్బందితో వెళ్తున్న బస్సు జూ పార్క్ ప్రాంతంలో ఒక కారును తప్పించడానికి బస్సు డ్రైవర్​ వాహనాన్ని పక్కకు తిప్పారు. ఆ క్రమంలో బస్సు రోడ్డు డివైడర్‌ను దాటి, ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాల లేన్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. మధురవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వైపు వస్తున్న లారీ ఒకటి బస్సు ముందు భాగాన్ని ఢీకొట్టింది. గుడిలోవలో విధుల్లో ఉన్న తమ సహచరుల స్థానంలో బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురు కానిస్టేబుళ్లకు తీవ్ర గాయాలు కాగా, మరో ఐదుగురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిలో ఆరుగురు ప్రస్తుతం అరిలోవలోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. పోలీసు వాహనం తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో అరిలోవ పోలీసులు క్రేన్ సహాయంతో దానిని తొలగించి ట్రాఫిక్ రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. అరిలోవ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పోలీస్ వాహనం ప్రమాదంపై హోంమంత్రి ఆరా : విశాఖ జూపార్క్ వద్ద పోలీస్ ఎస్కార్ట్ వాహనం ప్రమాదంపై హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ఆరా తీశారు. విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్​తో ఆమె ఫోన్‌లో మాట్లాడి ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు సూచించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన కానిస్టేబుళ్ల ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆరా తీసి సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారు. విశాఖ అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పోలీసు సిబ్బందికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. గాయపడిన కానిస్టేబుళ్ల ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు సూచించారు. గాయపడిన కానిస్టేబుళ్లు త్వరగా కోలుకోవాలని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ఆకాంక్షించారు.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT NEAR THE ZOO PARK
VISAKHA ZOO PARK
POLICE VEHICLE ACCIDENT
జూ పార్క్‌ సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం
SIX POLICE INJURED

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