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రంగారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం - పోక్సో కేసు పెట్టారనే కక్షతో ఆరుగురిని చంపిన కిరాతకుడు

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురిని దారుణంగా చంపిన కిరాతకుడు - పోక్సో కేసు పెట్టారన్న కక్షతో ఆరుగురిని హత్య చేసిన వ్యక్తి - మే 16న బాలికను వేధించాడని కేసు పెట్టిన బాధితురాలు, తల్లి

Six Brutally Murdered in Ranga Reddy District
Six Brutally Murdered in Ranga Reddy District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 7:08 AM IST

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Six Brutally Murdered in Ranga Reddy District : రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్‌ మండలం దైవాలగూడలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. పోక్సో కేసు పెట్టారన్న కక్షతో రాజ్​కుమార్​ (28) అనే ఓ కిరాతకుడు ఆరుగురిని దారుణంగా చంపాడు. కత్తితో దాడి చేసి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నానమ్మ ప్రాణాలు తీశాడు. సమాచారం అందుకున్న సీపీ తరుణ్‌ జోషి, డీసీపీ యోగేశ్​ గౌతమ్‌ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రాజ్​కుమార్​ తనను వేధించాడని మే 16న బాధిత బాలిక ఆమె తల్లితో కలిసి పోలీస్​స్టేషన్​లో కేసు పెట్టింది.

పోక్సో కేసు పెట్టారనే కక్షతో దారుణహత్య : పోక్సో కేసులో పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేయగా, ఇటీవల బెయిల్​పై తిరిగి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే తనపై పోక్సో కేసు పెట్టారన్న కక్షతో తెల్లవారుజామున బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నాన్నమ్మతో పాటు నిందితుడి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో దాడి చేసి దారుణంగా హతమార్చాడు. అనంతరం తన తల్లిదండ్రులకు విషయం చెప్పాడు. వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో సీపీ, డీసీపీ ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిందితుడు ఏడేళ్ల క్రితం భార్య సరితను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

Last Updated : July 11, 2026 at 7:08 AM IST

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SIX BRUTALLY MURDERED IN RANGAREDDY
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రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురి హత్య
RANGAREDDY BRUTAL MURDER CASE
SIX BRUTALLY MURDERED IN RANGAREDDY

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