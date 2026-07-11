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పోక్సో కేసు పెట్టారన్న కక్షతో ఆరుగురిని హత్య

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోరం - భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నానమ్మ హత్య

6 People Brutally Murdered in Rangareddy District Of Telangana
6 People Brutally Murdered in Rangareddy District Of Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 6:45 AM IST

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6 People Brutally Murdered in Rangareddy District Of Telangana: తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. షాబాద్‌ మండల కేంద్రంలోని దైవాలగూడలో శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోక్సో కేసు పెట్టారనే కక్షతో రాజ్‌కుమార్‌ (28) అనే వ్యక్తి ఆరుగురిని కిరాతకంగా హత్య చేశాడు.

బాలికను వేధించాడని బాధితురాలు, తల్లి మే 16న ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పోక్సో కేసులో రాజ్‌కుమార్‌ను అరెస్టు చేశారు. బెయిల్‌పై తిరిగొచ్చిన నిందితుడు నేడు (శనివారం) తెల్లవారుజామున ఆరుగురిని అతి కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. హత్య చేసిన విషయాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. నిందితుడి తల్లిదండ్రులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సీపీ తరుణ్‌ జోషి, డీసీపీ యోగేష్‌ గౌతమ్‌ వివరాలు సేకరించారు. బాధిత బాలిక, బాలిక తల్లి, నానమ్మ, నిందితుడి భార్య సరిత, మూడేళ్ల కుమార్తె, రెండేళ్ల కుమారుడు హత్యకు గురైనట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

TAGGED:

BRUTAL MURDERED IN RANGAREDDY
CRIME NEWS
POCSO CASE
BRUTAI MURDERED SIX PEOPLE
6 PEOPLE BRUTALLY MURDERED

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