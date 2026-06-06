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స్నానానికి వెళ్లి ముగ్గురు - సరదాగా దిగి మరో ముగ్గురు : నీటిలో దిగి ఆరుగురి మృత్యువాత

ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో విషాదం - స్నానానికి వెళ్లి ముగ్గురు, ఈతకు వెళ్లి మరో ముగ్గురి మృత్యువాత - మృతుల్లో ఐదుగురు చిన్నారులు - ఒంటరైన తల్లిదండ్రులు

Six Members are Die while swimming
Six Members are Die while swimming (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 10:42 AM IST

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Six Members are Die while swimming : మంజీరా నదిలో స్నానానికి వెళ్లి ముగ్గురు, సరదాగా ఆడుకోవడానికి నీటి కుంటలో దిగి మరో ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి చెందారు. ఈ విషాద ఘటన ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లాలో శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికుల వివరాల ప్రకారం, కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలం మంగల్​పాడ్​ కిష్టాపూర్​ గ్రామానికి చెందిన పండరి అనే వ్యక్తి బాన్సువాడ మండలం బుడ్మి శివారులోని మంజీరా నది పక్కనున్న ఎల్లమ్మ గుడి వద్ద విందు ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి తన ముగ్గురు సోదరులు, ఇద్దరు సోదరీమణుల కుటుంబ సభ్యులను ఆహ్వానించారు.

సాయంత్రం తిరిగి వెళ్లే సమయంలో పండరి సోదరి, లింగంపేట మండలం పరుమళ్ల గ్రామానికి చెందిన అనిత (35), ఆమె కుమార్తె శివాని (13), పండరి కుమార్తె పావని (15), పండరి మరో సోదరి కుమారుడు భానుప్రాసద్​ నదిలో స్నానానికి వెళ్లారు. అక్కడ లోతు గమనించకపోవడంతో నలుగురు నీటిలో మునిగిపోయారు. ఒడ్డున ఉన్న ఇతర చిన్నారులు అరవడంతో పండరి సోదరుడు రవి వచ్చి నీటిలో మునిగిన వారిని ఒడ్డుకు చేర్చారు.

కొందరు స్థానికులు వారికి సీపీఆర్​ చేసి కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. అనంతరం వారిని బాన్సువాడ మాతాశిశు సంరక్షణ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే అనిత, శివాని, పావని మృతి చెందగా, భాను ప్రసాద్​ ప్రాణాలతో ఉండటంతో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఒకేసారి ముగ్గురు మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబంలో, వారి స్వగ్రామాల్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

మరో ఘటనలో ముగ్గురు చిన్నారులు : గలగలలాడే గంగమ్మ ఒడిలో సరదాగా ఆటలాడుకుంటున్నారు. అలలకు ఎదురొడ్డుతూ జల సవ్వడిలో కేరింతలు కొడుతున్నారు. అంతలోనే వారి ఆనందంపై మృత్యువు పంజా విసిరింది. ఆ అమాయక జీవుల వెన్నువిరిచింది. ఒకేసారి ముగ్గురు చిన్నారులు జలసమాధి అవ్వడం ఆ గ్రామంలో ఊహకందని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. పోలీసులు వివరాల ప్రకారం, నిజామాబాద్​ జిల్లా భీంగల్​కు చెందిన మహేశ్​-లక్ష్మి దంపతుల పిల్లలు హరీశ్ ​(10), వర్షిణి (5), అలాగే సురేశ్​-పద్మ దంపతుల కుమారుడు అరవింద్​ (4)ఈత కోసం ఇంటి సమీపంలోని కుంటలోకి వెళ్లారు. ఈత రాకపోవడంతో నీటిలోకి దిగగానే మునిగి మృతి చెందారు. తల్లిదండ్రులు వెతుకుతుండగా కాలనీ వాసులు కుంట వద్ద చిన్నారుల దుస్తులు గుర్తించి సమాచారం అందించారు. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది చిన్నారుల మృతదేహాలను వెలికితీసి ఆర్మూర్​ సర్కారు దవాఖానాకు తరలించారు.

ఒంటరైన తల్లి : వడ్డెర కాలనీకి చెందిన కంది లక్ష్మి, ఆమె భర్త చనిపోయినా కుంగిపోలేదు. దొరికిన కూలీనాలీ చేస్తూ ఒంటిచేత్తో పిల్లలను సాకుతోంది. తన కుమారుడు హరీశ్ (10)కు మాటలు రావు. చెవులు వినపడవు. అతడి భవిష్యత్తుకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తోంది. మరోవైపు చిన్న కుమార్తె వర్షిణి (5)ని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటోంది. ఆ తల్లి కష్టాన్ని చూసిన విధి ఎగతాళి చేసింది. ఈతకు వెళ్లిన అన్నాచెల్లి బ్రాహ్మణకుంటలో మునిగి తిరిగిరాని లోకానికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ఆ తల్లి ప్రపంచం మొత్తం చీకటై పోయింది. అల్లారు ముద్దుగా పెంచిన బిడ్డలు లేకుండాపోవడంతో తాను ఎవరి కోసం బతకాలి అంటూ లక్ష్మి రోధించిన తీరు గుండెలను పిండేసింది.

అదే కాలనీకి చెందిన సురేశ్​, పద్మ దంపతుల ఆశాదీపం కూడా నీటికుంటలో ఆరిపోయింది. ఆ కూలీ దంపతులు తమ చిన్న కుమారుడు అరవింద్​ (4)ను ఎన్నో ఆశలతో పెంచుకుంటున్నారు. విధి ఆడిన వింత నాటకంలో అరవింద్ విగతజీవిగా మారాడు. తల్లిదండ్రులు కన్నబిడ్డ మృతదేహాన్ని చూసి విలపించిన తీరు ప్రతి ఒక్కరినీ కంటతడి పెట్టించింది.

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SIX DROWN WHILE SWIMMING IN NZB
SIX DIE WHILE SWIMMING IN NIZAMABAD
ఈతకు వెళ్లి ఆరుగురు మృతి
FIVE CHILDREN DIED IN NIZAMABAD
SIX MEMBERS ARE DIE WHILE SWIMMING

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