5 ప్యాకేజీలుగా ఆర్ఆర్ఆర్ పనులు - ఉత్తర భాగానికి మరోసారి బిడ్ల ఆహ్వానం
ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తరభాగం నిర్మాణానికి బిడ్ల ఆహ్వానం - ఆరు వరుసల్లో 161.518 కి.మీ. మేర రహదారి నిర్మాణం - జనవరి 15 వరకు దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ
Published : November 30, 2025 at 9:59 AM IST
Six Lane Greenfield Regional Expressway : ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తరభాగం నిర్మాణం పనులకు మరోసారి జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్హెచ్ఏఐ) బిడ్లను ఆహ్వానించింది. ఈ క్రమంలో సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గిర్మాపూర్ నుంచి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని తంగడ్పల్లి వరకు మొత్తం 161.518 కిలోమీటర్ల మేర గ్రీన్ఫీల్డ్ రీజినల్ ఎక్స్ప్రెస్వేగా అభివృద్ధి చేయనుంది. దీన్ని ఆరు వరుసలుగా నిర్మించనుంది.
దీన్ని మొత్తం ఐదు ప్యాకేజీలుగా విభజించి, ఏక కాలంలో పనులు చేపట్టాలని ఎన్హెచ్ఏఐ నిర్ణయించింది. ఒక్కో ప్యాకేజీకి వేర్వేరుగా టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఈ పనులను హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్(హ్యామ్) పద్ధతిలో చేపట్టనున్నారు. ఈ పనులకు సంబంధించిన బిడ్లను సమర్పించాలని ఎన్హెచ్ఏఐ శనివారం ఆహ్వాన నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన బిడ్లను 2026 జనవరి 15 వరకు దాఖలు చేయవచ్చు. జనవరి 16న అధికారులు సాంకేతిక బిడ్లను తెరుస్తారు.
ఈ వ్యవహారాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఎన్హెచ్ఏఐ ముగ్గురు విశ్రాంత అధికారులతో స్వతంత్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి పర్వేజ్ హయత్, విశ్రాంత ఇండియన్ ఆడిట్, ఎకౌంట్ సర్వీసు అధికారి రాజ్వీర్ సింగ్, షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ సీఎండీ అరుణ్కుమార్ ఉన్నారు. ఎన్హెచ్ఏఐ టెండర్లను పిలిచినప్పటికీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎప్రైజల్ కమిటీ(పీపీపీఏసీ) ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ పీపీపీఏసీ ఆమోదం నాటికి మొత్తం ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయాన్ని జీఎస్టీ మినహాయించారు. ఇలా మినహాయించి రూ.9,590.5 కోట్లుగా చూపించారు. భూసేకరణ, రోడ్డు నిర్మాణ వ్యయం, ఇతర ఖర్చులను కలిపి ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తానికి ఎన్హెచ్ఏఐ రూ.15,627 కోట్లను వెచ్చిస్తోంది.
ఎలైన్మెంట్ మాత్రం అదే : గతేడాది డిసెంబర్లో గ్రీన్ఫీల్డ్ రీజినల్ ఎక్స్ప్రెస్వేగా 4 వరుసల రహదారి కోసం ఎన్హెచ్ఏఐ టెండర్లను పిలిచింది. తర్వాత ట్రాఫిక్ సర్వేకు అనుగుణంగా ఆరు వరుసల రహదారిగా అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఇప్పుడు నాలుగు వరుసల రహదారినే ఆరు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. ఎలైన్మెంట్లో ఎలాంటి మార్పూ ఉండదు.
మొత్తం 1,933.20 హెక్టార్ల భూసేకరణ : రహదారిని గంటకు 120 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించేలా నిర్మించనున్నారు. ఇందులో మొత్తం 187 అండర్ పాస్లు, నాలుగు ఆర్వోబీలు, 26 పెద్ద వంతెనలు, 81 చిన్న వంతెనలు, 400 వరకు కల్వర్టులను ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆరు చోట్ల విశ్రాంత గదులను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ రహదారికి 1,933.20 హెక్టార్ల భూసేకరణ చేశారు.
షరతులతో టెండర్లకు ఆహ్వానం : గతేడాది పిలిచిన నాలుగు వరుసల రహదారి పనుల టెండర్లలో బిడ్లు పొందిన సంస్థలు రెండేళ్లలో పనులు పూర్తి చేయాలని, ఐదేళ్ల పాటు నిర్వహణ బాధ్యతను చేపట్టాలని షరతు పెట్టింది. తాజాగా ఆరు వరుసల రహదారికి పిలిచిన బిడ్ ఆహ్వాన నోటీసులో ఈ నిబంధన అంశాన్ని కనీసం ప్రస్తావించలేదు. ఇప్పటికే తెలంగాణలో జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ వేగం తగ్గింది. ఇందుకు కారణాలు లేకపోలేదు. భూసేకరణ వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
