5 ప్యాకేజీలుగా ఆర్​ఆర్​ఆర్ పనులు​ - ఉత్తర భాగానికి మరోసారి బిడ్​ల ఆహ్వానం

ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తరభాగం నిర్మాణానికి బిడ్​ల ఆహ్వానం - ఆరు వరుసల్లో 161.518 కి.మీ. మేర రహదారి నిర్మాణం - జనవరి 15 వరకు దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ

Six Lane Greenfield Regional Expressway
Six Lane Greenfield Regional Expressway (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 9:59 AM IST

Six Lane Greenfield Regional Expressway : ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తరభాగం నిర్మాణం పనులకు మరోసారి జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ(ఎన్​హెచ్​ఏఐ) బిడ్​లను ఆహ్వానించింది. ఈ క్రమంలో సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గిర్మాపూర్​ నుంచి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని తంగడ్​పల్లి వరకు మొత్తం 161.518 కిలోమీటర్ల మేర గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రీజినల్​ ఎక్స్​ప్రెస్​వేగా అభివృద్ధి చేయనుంది. దీన్ని ఆరు వరుసలుగా నిర్మించనుంది.

దీన్ని మొత్తం ఐదు ప్యాకేజీలుగా విభజించి, ఏక కాలంలో పనులు చేపట్టాలని ఎన్​హెచ్​ఏఐ నిర్ణయించింది. ఒక్కో ప్యాకేజీకి వేర్వేరుగా టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఈ పనులను హైబ్రిడ్​ యాన్యుటీ మోడల్​(హ్యామ్​) పద్ధతిలో చేపట్టనున్నారు. ఈ పనులకు సంబంధించిన బిడ్​లను సమర్పించాలని ఎన్​హెచ్​ఏఐ శనివారం ఆహ్వాన నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన బిడ్​లను 2026 జనవరి 15 వరకు దాఖలు చేయవచ్చు. జనవరి 16న అధికారులు సాంకేతిక బిడ్​లను తెరుస్తారు.

ఈ వ్యవహారాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఎన్​హెచ్​ఏఐ ముగ్గురు విశ్రాంత అధికారులతో స్వతంత్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి పర్వేజ్​ హయత్​, విశ్రాంత ఇండియన్​ ఆడిట్​, ఎకౌంట్​ సర్వీసు అధికారి రాజ్​వీర్​ సింగ్​, షిప్పింగ్​ కార్పొరేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా మాజీ సీఎండీ అరుణ్​కుమార్​ ఉన్నారు. ఎన్​హెచ్​ఏఐ టెండర్లను పిలిచినప్పటికీ పబ్లిక్​ ప్రైవేట్​ పార్ట్​నర్​షిప్​ ఎప్రైజల్​ కమిటీ(పీపీపీఏసీ) ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ పీపీపీఏసీ ఆమోదం నాటికి మొత్తం ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయాన్ని జీఎస్టీ మినహాయించారు. ఇలా మినహాయించి రూ.9,590.5 కోట్లుగా చూపించారు. భూసేకరణ, రోడ్డు నిర్మాణ వ్యయం, ఇతర ఖర్చులను కలిపి ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తానికి ఎన్​హెచ్​ఏఐ రూ.15,627 కోట్లను వెచ్చిస్తోంది.

ఎలైన్‌మెంట్‌ మాత్రం అదే : గతేడాది డిసెంబర్​లో గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రీజినల్​ ఎక్స్​ప్రెస్​వేగా 4 వరుసల రహదారి కోసం ఎన్​హెచ్​ఏఐ టెండర్లను పిలిచింది. తర్వాత ట్రాఫిక్​ సర్వేకు అనుగుణంగా ఆరు వరుసల రహదారిగా అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఇప్పుడు నాలుగు వరుసల రహదారినే ఆరు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. ఎలైన్​మెంట్​లో ఎలాంటి మార్పూ ఉండదు.

మొత్తం 1,933.20 హెక్టార్ల భూసేకరణ : రహదారిని గంటకు 120 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించేలా నిర్మించనున్నారు. ఇందులో మొత్తం 187 అండర్ పాస్​లు, నాలుగు ఆర్వోబీలు, 26 పెద్ద వంతెనలు, 81 చిన్న వంతెనలు, 400 వరకు కల్వర్టులను ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆరు చోట్ల విశ్రాంత గదులను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ రహదారికి 1,933.20 హెక్టార్ల భూసేకరణ చేశారు.

షరతులతో టెండర్లకు ఆహ్వానం : గతేడాది పిలిచిన నాలుగు వరుసల రహదారి పనుల టెండర్లలో బిడ్​లు పొందిన సంస్థలు రెండేళ్లలో పనులు పూర్తి చేయాలని, ఐదేళ్ల పాటు నిర్వహణ బాధ్యతను చేపట్టాలని షరతు పెట్టింది. తాజాగా ఆరు వరుసల రహదారికి పిలిచిన బిడ్​ ఆహ్వాన నోటీసులో ఈ నిబంధన అంశాన్ని కనీసం ప్రస్తావించలేదు. ఇప్పటికే తెలంగాణలో జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ వేగం తగ్గింది. ఇందుకు కారణాలు లేకపోలేదు. భూసేకరణ వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.

