పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పెను విషాదం - వేర్వేరు ఘటనల్లో ఆరుగురు విద్యార్థుల జలసమాధి
పెళ్లికి వెళ్లి వస్తుండగా కాలువలోకి దూసుకెళ్లిన కారు - నలుగురు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు మృతి - మరొకరి కోసం గాలింపు - ఈతకు వెళ్లి మరో ఇద్దరు విద్యార్థుల మృత్యువాత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 11:03 AM IST
West Godavari Students Canal Deaths : పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో వారాంతం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఆరుగురు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు జలసమాధి అయ్యారు. కారు కాలువలోకి దూసుకెళ్లిన ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరొకరు గల్లంతయ్యారు. మరో ఘటనలో సరదాగా ఈతకు వెళ్లిన ఇద్దరు విద్యార్థులు మృత్యువాత పడ్డారు. చేతికొచ్చిన పిల్లలు విగతజీవులుగా మారడంతో ఆయా కుటుంబాల్లో తీరని శోకం అలుముకుంది.
పెళ్లింట విషాదం : నరసాపురం నుంచి కొందరు యువకులు కారులో బయలుదేరారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెరవలిలో ఓ వివాహ వేడుకకు శనివారం సాయంత్రం హాజరయ్యారు. పెళ్లి వేడుక ముగిసిన తర్వాత అర్ధరాత్రి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యారు. అయితంపూడి మీదుగా వస్తూ నరసాపురం వైపు కారును మలుపు తిప్పుతున్నారు. ఈ క్రమంలో లాకుల వద్ద కారు అదుపు తప్పింది. వేగంగా వెళ్లి ఎదురుగా ఉన్న పంట కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది.
100 మీటర్లు కొట్టుకుపోయిన కారు : కాలువలో నీటి ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉంది. దీంతో కారు సుమారు 100 మీటర్ల దూరం మేర కొట్టుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఐదుగురు నీటిలో గల్లంతయ్యారు. ఆచంటవల్లూరుకి చెందిన మట్టా సంతోశ్ అనే యువకుడు మాత్రం ప్రాణాలతో క్షేమంగా బయటపడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రెస్క్యూ టీమ్, పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆదివారం సాయంత్రానికి నాలుగు మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి.
మృతులు వీరే : మృతులను డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా మలికిపురం మండలం మోరికి చెందిన పోతుల లక్ష్మీభానువికాస్ (18), నాగిరెడ్డి దుశ్యంత్సాయి(18)గా గుర్తించారు. అలాగే అమలాపురం మండలం సాకుర్రుకు చెందిన నాగాబత్తుల సాయిసూర్యతేజ(19), పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు మండలం చింతపర్రుకు చెందిన వీరమల్లు సాయివెంకటకిరణ్(18) కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మోరికి చెందిన 16 ఏళ్ల చెరుకూరి రాజారాం చరణ్ ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. అతని కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. చరణ్ మినహా మిగిలిన వారంతా నరసాపురంలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నారు.
ఈతకు వెళ్లి మరో ఇద్దరు : జిల్లాలోని పాలకోడేరు మండలం వేండ్ర గ్రామంలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. భీమవరంలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న నలుగురు విద్యార్థులు ఆదివారం వేండ్ర కాలువలో ఈతకెళ్లారు. వీరిలో ముగ్గురు యువకులు కాలువలోకి దిగారు. నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. స్థానికుల సమాచారంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. గాలింపు చర్యలు చేపట్టి ఇద్దరి మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మృతులను భీమవరం గునుపూడికి చెందిన పెరుమల్ల విఘ్నేశ్(22), పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చెందిన శ్రీతు రాహుల్(21)గా గుర్తించారు. క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఊహించని ప్రమాదాలు బలితీసుకోవడంతో ఆయా గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో విషాదం - కాలువలోకి దూసుకెళ్లిన కారు - నలుగురు మృతి