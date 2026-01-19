ఘనంగా ముగిసిన ఆకాశ సంబురాలు - 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' ఫెస్టివల్కు అపూర్వ స్పందన
ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్, హాట్ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్తో నగర వాసులకు అరుదైన అనుభూతిని అందించిన వివిధ రకాల వేడుకలు - మొబైల్ నెట్వర్క్ లేక ఇబ్బంది పడిన సందర్శకులు
Published : January 19, 2026 at 9:51 AM IST
'Celebrate the Sky' Celebrations Conclude : సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' పేరిట ఆరు రోజుల పాటు కొనసాగిన ఆకాశ సంబురాలు ఘనంగా ముగిశాయి. ఈ నెల 13 నుంచి 15 వరకు జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్, 16 నుంచి 18 వరకు నిర్వహించిన హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్తో నగర వాసులకు అరుదైన అనుభూతిని అందించింది. ఆ వేడుకలకు ప్రజల నుంచి అపూర్వ స్పందన వచ్చింది.
రకరకాల కైట్లు, 1200 రకాల మిఠాయిలుతో : రాష్ట్రంలో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ వేదికగా ప్రభుత్వం వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. ఈ నెల 13 నుంచి 15 వరకు జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్కు దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన 95 మంది కైట్ ఫ్లైయర్లు ప్రత్యేక ఆకృతుల కైట్లతో ఆకాశాన్ని అందంగా అలంకరించారు. డ్రాగన్ కైట్లు, 3డీ, థీమ్ కైట్లు, భారీ ఆకారంలో ఎగురవేసిన పతంగులు ప్రజల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. పిల్లలు, యువత ఉత్సాహంగా పతంగులు ఎగురవేసి సంక్రాంతి పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు. వాటితో పాటు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 1200 రకాల మిఠాయిలు ఫుడ్ స్టాల్స్ సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
అనుభవజ్ఞుల పర్యవేక్షణలో బెలూన్ రైడ్ : ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్ ముగిసిన తర్వాత ఈ నెల 16 నుంచి 18 వరకు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ కొనసాగింది. టికెట్లు ముందుగా బుక్ చేసుకున్న 300 మందికి రోజుకు 100 మంది చొప్పున బెలూన్ రైడ్ చేసే అవకాశం కల్పించారు. యూరప్కు చెందిన అనుభవజ్ఞులైన పైలట్ల పర్యవేక్షణలో భద్రతా చర్యలతో బెలూన్లు ఆకాశంలోకి ఎగిరాయి. మూడు రోజుల్లో సుమారు 300 మంది వరకు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఎక్కి అరుదైన అనుభూతిని సొంతం చేసుకున్నారు. పర్యాటకంలో విభిన్న అనుభవం అందించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నానికి ప్రజల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించింది.
6 రోజుల్లో 10 లక్షలకు పైగా సందర్శకులు : చివరి రోజున పరేడ్ మైదానం సందర్శకులతో కిటకిటలాడింది. కుటుంబాలు, పర్యాటకులు, యువత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు. సంగీత కార్యక్రమాలు, ఫుడ్ కోర్టులు, వినోద కార్యక్రమాలతో జనంతో కిటకిటలాడింది. మొత్తం 6 రోజుల్లో 10 లక్షలకు పైగా సందర్శకులు ఆ వేడుకలకు హాజరైనట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' పేరిట నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్కు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. భవిష్యత్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని వారు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
డేటా డిమాండ్ పెరిగి వేగం తగ్గి : అయితే పరేడ్ గ్రౌండ్లో పతంగులు, మిఠాయిల పండగలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లిన సందర్శకులకు మొబైల్ డేటా జామ్తో కాల్స్ కలవలేదు. యూపీఐ చెల్లింపులు కూడా నిలిచిపోయాయి. మంచి నీరు, బందోబస్తు, ఇతర ఏర్పాట్లు చేసిన పర్యాటక శాఖ మొబైల్ నెట్వర్క్, డేటా ఏర్పాట్ల విషయంలో విఫలమైంది. సాధారణంగా మనుషులు భారీగా గుమిగూడిన ప్రదేశాల్లో డేటా డిమాండ్ నెట్వర్క్ సామర్థ్యాన్ని మించిపోయి నెట్వర్క్ వేగం నెమ్మదిస్తుంది.
యూపీఐ చెల్లింపులు లేక ఇబ్బందులు : ఇందుకోసం ప్రత్యేక మొబైల్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇటీవల పరేడ్గ్రౌండ్ మైదానంలో పర్యాటక శాఖ కానీ, టెలికాం కంపెనీలు కానీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంతో 3 రోజుల పాటు నెట్వర్క్ సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. స్వీట్ ఫెస్టివల్ స్టాళ్లలో వేర్వేరు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు భిన్న రకాల మిఠాయిలు తీసుకొచ్చారు. వీటిని కొనుగోలు చేశాక సిగ్నల్స్ లేకపోవడంతో యూపీఐ చెల్లింపులు లేక, చేతిలో నగదు లేక ఇబ్బంది పడ్డారు. వేడుక ముగించుకుని ఇంటికి వెళదామంటే బస్సులు లేక క్యాబ్లు, ఆటోలు బుక్ చేద్దామంటే మొబైల్లో డేటా పనిచేయక అవస్థలు తప్పలేదు.
వేడి గాలి తప్పనిసరి - ల్యాండింగ్ ముందే నిర్ణయించలేం : హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ విశేషాలు తెలుసా?
ఘనంగా ముగిసిన కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్ - 3 రోజుల్లో 3 లక్షల మంది సందర్శన