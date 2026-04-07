నరసరావుపేటలో ఆరుగురు క్రికెట్ బుకీలు అరెస్ట్​ - రూ. 4.5 లక్షలు స్వాధీనం

నరసరావుపేటలో 6 క్రికెట్ బుకీల అరెస్ట్ - నిందితుల నుంచి రూ. 4,58,000 నగదు, ల్యాప్​టాప్, 6 సెల్​ఫోన్లు స్వాధీనం - వివరాలు వెల్లడించిన నరసరావుపేట ఇన్​ఛార్జ్ డీఎస్పీ హనుమంతరావు

Six Cricket Bookies Arrested in Palnadu District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:55 PM IST

Six Cricket Bookies Arrested in Palnadu District: పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో క్రికెట్ బుకీలపై దాడి చేసి ఆరుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలను నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్​లో నరసరావుపేట ఇన్​ఛార్జ్ డీఎస్పీ హనుమంతరావు వెల్లడించారు.

అసలేం జరిగిందంటే? ఏప్రిల్ 6వ తేదీన నరసరావుపేట పట్టణంలోని ఐలాబజారులో క్రికెట్ బెట్టింగ్ జరుగుతోందని పోలీసులకు అందిన సమాచారం మేరకు క్రికెట్ బుకీలపై దాడి చేయగా ఆరుగురు నిందితులను నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పోలీసులు పట్టుకున్నట్లు నరసరావుపేట ఇంచార్జి డీఎస్పీ హనుమంతరావు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో క్రికెట్ బెట్టింగ్​కు పాల్పడుతున్న షేక్ ఖాసీం, షేక్ మస్తాన్ వలి, పసుపులేటి నాగరాజు, శికా చక్రవర్తి, షేక్ రఫీ జాన్, పతేలా వెంకటేశ్వరరావులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

అనంతరం నిందితుల నుంచి రూ. 4,58,000 నగదు, ఒక ల్యాప్​టాప్, 6 సెల్​ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను చాకచక్యంగా గుర్తించి అరెస్ట్ చేసిన నరసరావుపేట రెండో పట్టణ ఎస్సై బీఆర్ యాష్ణ, తదితరులను నరసరావుపేట ఇంచార్జి డీఎస్పీ హనుమంతరావు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. నిందితులను అరెస్ట్ చేయడంలో సహకరించిన నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పోలీసులకు నరసరావుపేట ఇన్​ఛార్జ్ డీఎస్పీ హనుమంతరావు ఈ సందర్భంగా బహుమతులు అందజేశారు.

వీళ్లే కాకుండా ఇంకా ఈ కేసులో ఎంతోమంది పెద్దవాళ్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని ఇన్​ఛార్జ్ డీఎస్పీ హనుమంతరావు అన్నారు. అంతేకాకుండా వారి సమాచారం సైతం మా వద్ద ఉందని ఆయన తెలిపారు. అయితే ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు కేసుపై తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఈ కేసులో ఎవర్నీ వదిలే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు. నిందితులు ఎంత పెద్దవారైనా సరే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తేల్చిచెప్పారు. అయితే వీరెవరూ కూడా ఇక్కడ లేరని హనుమంతరావు తెలియజేశారు. ఈ బెట్టింగ్​కు నగదును అందించే ఫండర్స్ అంతా బెంగుళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై తదితర నగరాల్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోందన్నారు.

ఈ సమయంలో వారి ఫోన్ నంబర్లు సైతం అందుబాటులో ఉండవని, అంతేకాకుండా వారెక్కడున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు. నిందితులు ఆ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని, కానీ ఏదొక సమాచారం ద్వారా దీనికి సంబంధించిన వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను నియమించామని పేర్కొన్నారు. ఈ బృందాల ద్వారా నిందితుల ఆచూకీ తెలుసుకుని త్వరలో అదుపులోకి తీసుకుంటామని హనుమంతరావు వివరించారు.

"ఏప్రిల్ 6వ తేదీన నరసరావుపేట పట్టణంలోని ఐలాబజారులో క్రికెట్ బెట్టింగ్ జరుగుతోందనే సమాచారం మేరకు క్రికెట్ బుకీలపై దాడి చేసి ఆరుగురు నిందితులను నరసరావుపేట రెండో పట్టణ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో క్రికెట్ బెట్టింగ్​కు పాల్పడుతున్న షేక్ ఖాసీం, షేక్ మస్తాన్ వలి, పసుపులేటి నాగరాజు, శికా చక్రవర్తి, షేక్ రఫీ జాన్, పతేలా వెంకటేశ్వరరావులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అదే విధంగా వీళ్లతో పాటు ప్రభాకర్ రెడ్డి, బాబుల్​రెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి, ఫజూర్, జానీ మొదలైనవారి పాత్ర ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. అదే విధంగా ప్రస్తుతం ఈ దాడుల్లో భాగంగా నిందితుల నుంచి రూ. 4,58,000 నగదు, ల్యాప్ టాప్, 6 సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వీలైనంత త్వరగా మరిన్ని వివరాలను సేకరిస్తాం". -హనుమంతరావు, నరసరావుపేట ఇన్​ఛార్జ్ డీఎస్పీ

