డాక్టర్ కావాలనుకున్నాడు - కానీ ఊచలు లెక్కబెడుతున్నాడు
మెడిసిన్లో సీటు కోసం నీట్ పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్న షాద్మాన్ తీవ్రవాద, జిహాదీ భావజాలానికి ఆకర్షితుడై చివరకు కటాకటాలపాలయ్యాడు- ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు అరెస్టైన వారి సంఖ్య 6కు చేరింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 2:09 PM IST
Vijayawada Terrorist Link Case Updates: బెజవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో పోలీసులు మరొకరిని అరెస్ట్ చేశారు. పాట్నాకు చెందిన షాద్మాన్ దిల్కష్ ఈ కేసులో నాలుగో నిందితుడిగా ఉన్నారు. అతడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయస్థానం ఏప్రిల్ 6 వరకు రిమాండ్ విధించింది. మెడిసిన్లో సీటు కోసం నీట్ పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్న దిల్కష్ తీవ్రవాద, జిహాదీ భావజాలానికి ఆకర్షితుడై చివరకు కటాకటాలపాలయ్యాడు. దీంతో ఈ కేసులో అరెస్టయిన వారి సంఖ్య ఆరుకి చేరింది.
విజయవాడ యువకులతో కలిసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో తీవ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న కేసులో బిహార్కు చెందిన షాద్మాన్ దిల్కష్ను గురువారం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. షాద్మాన్ తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఉపాధ్యాయులు. పేద పిల్లలకు వీరు ఉచితంగా చదువు చెబుతుంటారు. డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యంతో నీట్ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న షాద్మాన్ ఉగ్రవాద భావజాలం వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు.
బెనెక్స్ గ్రూప్లో సభ్యుడిగా ఉంటూ: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ‘షాద్మాన్ రైట్స్’ఐడీతో పాటు మరికొన్ని ఎకౌంట్ల ద్వారా తీవ్రవాద భావజాలాన్ని పోస్టు చేయడంతో పాటు షేర్ చేసేవాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్లోని బెనెక్స్ గ్రూప్లో సభ్యుడిగా ఉంటూ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సభ్యులతో సంబంధాలు నెరిపేవాడు. దేశంలో ఖిలాఫత్ స్థాపన, ఫిదాయిస్ దాడులకు ప్రణాళికలు రచించేవాడు. పాట్నా వెళ్లిన ప్రత్యేక బృందం షాద్మాన్ దిల్కష్ను అరెస్టు చేసింది. నిందితుడి నివాసంలో జరిపిన సోదాల్లో ల్యాప్టాప్, మొబైల్, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నిందితుడిని పాట్నాలోని చీఫ్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో పోలీసులు హాజరుపరచగా ట్రాన్సిట్ వారెంట్ జారీ అయ్యింది. దిల్కష్ను విజయవాడ తీసుకొచ్చిన పోలీసులు వైద్య పరీక్షల అనంతరం సీఎంఎం కోర్టులో న్యాయాధికారి ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. నిందితుడికి ఏప్రిల్ 6వ తేదీ వరకు రిమాండ్ విధించారు. అనంతరం రాజమహేంద్రవరంలోని కేంద్ర కారాగారానికి తరలించేందుకు పోలీసులు అతడిని కోర్టు బైటకు తీసుకు వచ్చారు. అదే సమయంలో న్యాయవాది సలీమ్ కేసు గురించి బిహార్లోని నిందితుడు దిల్కష్ పిన్నితో మాట్లాడారు.
ఆరుగురు అరెస్ట్: ఫోన్ను దిల్కష్కు ఇవ్వగా అతడు భావాద్వేగానికి గురై వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు. తాను ఏ తప్పూ చేయలేదని రోధించాడు. నిందితుడిని పోలీసులు రాజమహేంద్రవరం జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు అరెస్టైన వారి సంఖ్య 6కి చేరింది. మరో ఆరుగురు నిందితులను వివిధ ప్రాంతాల్లో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారందరినీ విజయవాడకు తీసుకువస్తున్నట్లు సమాచారం.
