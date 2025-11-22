ETV Bharat / state

హత్య చేసి - తాగిన మైకంలో నోరు జారి - 21 నెలల తర్వాత ఆరుగురి అరెస్ట్

21 నెలల కింద జరిగిన యువకుడి హత్యోదంతంలో ఆరుగురి అరెస్ట్ - భూ అమ్మకానికి సంబంధించిన కమీషన్‌ పంపకాల్లో గొడవల కారణంగా యువకుడి హత్య

Murder of a Young Man in a Drunken Stupor
Murder of a Young Man in a Drunken Stupor (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
Accused Arrested in Young Man Murder Case : యువకుడిని హత్య చేసిన విషయం 21 నెలల తర్వాత బయటపడింది. అది కూడా తాగిన మైకంలో నిందితుడు నోరు జారడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఆరుగురిని చొప్పదండి సర్కిల్​ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ హత్యకు సంబంధించి కరీంనగర్​లో శుక్రవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో పోలీస్ కమిషనర్​ గౌస్​ ఆలం వివరాలను వెల్లడించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఇద్దరి మధ్య భూ అమ్మకాల్లో గొడవలు : కరీంనగర్​ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం మల్కాపూర్​కు చెందిన కవ్వంపల్లి దినేశ్​ భూ క్రయ విక్రయాలు చేస్తుంటాడు. అదే గ్రామానికి చెందిన దేవునూరి సతీశ్​​, దినేశ్​​కు మధ్య భూ అమ్మకానికి సంబంధించిన కమీషన్​ పంపకాల్లో గొడవలున్నాయి. ఈ క్రమంలో దినేశ్​​ ఓ యువతికి ప్రేమ వివాహం చేయగా, ఆమెను అదే గ్రామానికి చెందిన దేవునూరి సంతోష్​ వేధించేవాడు. తీరు మార్చుకోవాలని దినేశ్​​ సంతోశ్​ను హెచ్చరించగా, ఈ విషయాన్ని తన అన్న దేవునూరి శ్రావణ్​కు తెలిపాడు. దీంతో తమకు దినేశ్​​తో ఎప్పటికైనా ముప్పు ఉందని గ్రహించి అతడిని అంతమొందించాలని సంతోశ్​​, సతీశ్​​లు నిర్ణయించుకున్నారు.

సమయం కోసం వేచి చూసి : 2024 ఫిబ్రవరి 25న శ్రావణ్​ వదిన చనిపోగా, దినేశ్​​ అక్కడికి వచ్చాడు. ఇదే మంచి సమయమని సతీశ్​​, శ్రావణ్, అదే గ్రామానికి చెందిన దేవునూరి రాకేశ్​​, జంగ చిన్నారెడ్డి, రామడుగు మండలం మోతె గ్రామానికి చెందిన వికేశ్​​లు కలిసి దినేశ్​​ను హత్య చేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. వారంతా కలిసి అద్దె కారులో బయటకు తీసుకెళ్లి మద్యం తాగించి ఆ తర్వాత దినేశ్​​ మెడకు సతీశ్​​ తాడు బిగించి నూకపల్లి గ్రామ శివారులో హత్య చేశారు.

ఎవరూ లేకపోవడంతో సమాచారం దొరకలేదు : దినేశ్​ను​ హత్య చేసిన తర్వాత కాళ్లు, చేతులు తాళ్లతో కట్టేసి మృతదేహాన్ని చొప్పదండి శివారులోని కెనాల్​లో పడేశారు. వారం కిందట అదే చోట దినేశ్​​ మృతదేహం కుళ్లిపోయి బయట పడింది. అతడికి తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పాటు భార్య విడిచిపెట్టి పుట్టింటికి వెళ్లిపోగా, పోలీసులకు ఎటువంటి సమాచారం దొరకలేదు.

హత్య చేసి చివరికి దొరికారిలా : ఆగస్టులో జరిగిన ఓ వృద్ధురాలి హత్య కేసులో సతీశ్​​, శ్రావణ్​లు జైలుకు వెళ్లి వారం కింద విడుదలయ్యారు. సతీశ్​ తన మిత్రుడితో మద్యం తాగుతున్న క్రమంలో దినేశ్​ హత్య కేసు ఇప్పటకీ బయటపడలేదని చెప్పుకొచ్చాడు. అక్కడే మద్యం తాగుతున్న ఓ వ్యక్తి దినేష్​ మిత్రుడికి సమాచారం ఇవ్వగా అతడు రెండు రోజుల కిందట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

విచారణలో హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్న యువకులు : చొప్పదండి పోలీసులు మల్కాపూర్​కు చేరుకొని సతీశ్​​, శ్రావణ్​, వికేశ్​, రాకేశ్​​, చిన్నారెడ్డి, కుట్రలో భాగస్వామి అయిన సంతోశ్​లను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా, హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకొన్నారు. వారందరిని అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించినట్లు సీపీ పేర్కొన్నారు.

