హత్య చేసి - తాగిన మైకంలో నోరు జారి - 21 నెలల తర్వాత ఆరుగురి అరెస్ట్
21 నెలల కింద జరిగిన యువకుడి హత్యోదంతంలో ఆరుగురి అరెస్ట్ - భూ అమ్మకానికి సంబంధించిన కమీషన్ పంపకాల్లో గొడవల కారణంగా యువకుడి హత్య
Published : November 22, 2025 at 12:52 PM IST
Accused Arrested in Young Man Murder Case : యువకుడిని హత్య చేసిన విషయం 21 నెలల తర్వాత బయటపడింది. అది కూడా తాగిన మైకంలో నిందితుడు నోరు జారడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఆరుగురిని చొప్పదండి సర్కిల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ హత్యకు సంబంధించి కరీంనగర్లో శుక్రవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్ ఆలం వివరాలను వెల్లడించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఇద్దరి మధ్య భూ అమ్మకాల్లో గొడవలు : కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం మల్కాపూర్కు చెందిన కవ్వంపల్లి దినేశ్ భూ క్రయ విక్రయాలు చేస్తుంటాడు. అదే గ్రామానికి చెందిన దేవునూరి సతీశ్, దినేశ్కు మధ్య భూ అమ్మకానికి సంబంధించిన కమీషన్ పంపకాల్లో గొడవలున్నాయి. ఈ క్రమంలో దినేశ్ ఓ యువతికి ప్రేమ వివాహం చేయగా, ఆమెను అదే గ్రామానికి చెందిన దేవునూరి సంతోష్ వేధించేవాడు. తీరు మార్చుకోవాలని దినేశ్ సంతోశ్ను హెచ్చరించగా, ఈ విషయాన్ని తన అన్న దేవునూరి శ్రావణ్కు తెలిపాడు. దీంతో తమకు దినేశ్తో ఎప్పటికైనా ముప్పు ఉందని గ్రహించి అతడిని అంతమొందించాలని సంతోశ్, సతీశ్లు నిర్ణయించుకున్నారు.
సమయం కోసం వేచి చూసి : 2024 ఫిబ్రవరి 25న శ్రావణ్ వదిన చనిపోగా, దినేశ్ అక్కడికి వచ్చాడు. ఇదే మంచి సమయమని సతీశ్, శ్రావణ్, అదే గ్రామానికి చెందిన దేవునూరి రాకేశ్, జంగ చిన్నారెడ్డి, రామడుగు మండలం మోతె గ్రామానికి చెందిన వికేశ్లు కలిసి దినేశ్ను హత్య చేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. వారంతా కలిసి అద్దె కారులో బయటకు తీసుకెళ్లి మద్యం తాగించి ఆ తర్వాత దినేశ్ మెడకు సతీశ్ తాడు బిగించి నూకపల్లి గ్రామ శివారులో హత్య చేశారు.
ఎవరూ లేకపోవడంతో సమాచారం దొరకలేదు : దినేశ్ను హత్య చేసిన తర్వాత కాళ్లు, చేతులు తాళ్లతో కట్టేసి మృతదేహాన్ని చొప్పదండి శివారులోని కెనాల్లో పడేశారు. వారం కిందట అదే చోట దినేశ్ మృతదేహం కుళ్లిపోయి బయట పడింది. అతడికి తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పాటు భార్య విడిచిపెట్టి పుట్టింటికి వెళ్లిపోగా, పోలీసులకు ఎటువంటి సమాచారం దొరకలేదు.
హత్య చేసి చివరికి దొరికారిలా : ఆగస్టులో జరిగిన ఓ వృద్ధురాలి హత్య కేసులో సతీశ్, శ్రావణ్లు జైలుకు వెళ్లి వారం కింద విడుదలయ్యారు. సతీశ్ తన మిత్రుడితో మద్యం తాగుతున్న క్రమంలో దినేశ్ హత్య కేసు ఇప్పటకీ బయటపడలేదని చెప్పుకొచ్చాడు. అక్కడే మద్యం తాగుతున్న ఓ వ్యక్తి దినేష్ మిత్రుడికి సమాచారం ఇవ్వగా అతడు రెండు రోజుల కిందట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
విచారణలో హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్న యువకులు : చొప్పదండి పోలీసులు మల్కాపూర్కు చేరుకొని సతీశ్, శ్రావణ్, వికేశ్, రాకేశ్, చిన్నారెడ్డి, కుట్రలో భాగస్వామి అయిన సంతోశ్లను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా, హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకొన్నారు. వారందరిని అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించినట్లు సీపీ పేర్కొన్నారు.
