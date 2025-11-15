ETV Bharat / state

మదనపల్లె కిడ్నీ రాకెట్‌ కేసు - ఆరుగురు అరెస్ట్

అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె కిడ్నీ రాకెట్‌ కేసులో ఆరుగురు అరెస్టు - పరారీలో ఉన్న మరో 8 మంది నిందితుల కోసం నాలుగు బృందాలు ఏర్పాటు

Six Accused Arrested in Madanapalle Kidney Racket Case
Six Accused Arrested in Madanapalle Kidney Racket Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Six Accused Arrested in Madanapalle Kidney Racket Case : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె కిడ్నీ రాకెట్‌ కేసులో ఆరుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కేసు వివరాలను మదనపల్లె డీఎస్పీ మహేంద్ర మీడియాకు వివరించారు. మరో 8 మంది నిందితులు పరారీలో ఉన్నారని వారి కోసం నాలుగు బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. నిందితుల కోసం గోవా, కర్ణాటక, తెలంగాణలో తనిఖీలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ఈనెల 9వ తేదీన మదనపల్లి పట్టణం గ్లోబల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో బెంగళూరుకు చెందిన ఒక డాక్టర్ ఆయన బృందంతో కలిసి విశాఖకు చెందిన యమున (29) కిడ్నీని తొలగించి మరో వ్యక్తికి అమర్చి శస్త్ర చికిత్స చేశారు. అనంతరం యమున శస్త్ర చికిత్స వికటించి 10 తేదీన మృతి చెందింది. ఈ సంఘటన సంబంధించి మదనపల్లె రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో 8 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులో మొదటి నిందితుడు గ్లోబల్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి యజమానితోపాటు అన్నమయ్య జిల్లా హాస్పిటల్స్ సేవల కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ కె. ఆంజనేయులు, మరో ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. రెండో నిందితుడిగా ఉన్న బెంగళూరుకు చెందిన డాక్టర్ పరారీలో ఉన్నట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు.

మదనపల్లె కిడ్నీ రాకెట్‌ కేసు - ఆరుగురు అరెస్ట్, మరో 8 మంది పరారీ (ETV Bharat)

భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు : వైజాగ్​కు చెందిన పిల్లి పద్మ, కాకర్ల సత్య అలాగే మదనపల్లె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డయాలసిస్ మేనేజర్​గా పని చేస్తున్న బాలరంగడు, కదిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డయాలసిస్ మేనేజర్​గా పని చేస్తున్న మహారాజులు కలిసి కిడ్నీ దాతలు, గ్రహీతల్ని సేకరించి మదనపల్లిలోని గ్లోబల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి సమాచారం ఇచ్చే వారని తెలిపారు. ఈ హాస్పిటల్​లో ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా శస్త్ర చికిత్సలు చేసి భారీ మొత్తంలో కిడ్నీ గ్రహీతల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని విచారణలో తేలినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు.

తెలంగాణ, కర్ణాటక, గోవాలో దర్యాప్తు : కిడ్నీ మార్పిడి ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును వీరంతా వాటాలుగా పంచుకునే వారిని తెలిపారు. మదనపల్లె గ్లోబల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో గతంలో ఇలాంటి శాస్త్ర చికిత్సలు జరిగాయా అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా సంఘటన జరిగిన రోజు రెండు శస్త్ర చికిత్సలు మాత్రమే జరిగాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసు విచారణ కోసం జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో నాలుగు దర్యాప్తు పొందాలని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక, గోవా రాష్ట్రాల్లో దర్యాప్తు జరుగుతోందన్నారు. ఈ కేసు విచారణ కొనసాగుతుందని ఇందులో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నట్లు తేలితే వారిపై కేసులు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎస్పీ మహేంద్ర మీడియాకు వెల్లడించారు.

విహారయాత్రకు వెళ్తున్నట్లు చెప్పి: అయితే ముందు యమున ఈ నెల 6న అరకు విహారయాత్రకు వెళ్తున్నట్లు చెప్పి ఇంటి నుంచి బయల్దేరారు. ఆమె మంగళవారం ఉదయం చనిపోయినట్లు ఫోన్‌ రావడంతో కుటుంబసభ్యులు మదనపల్లెకు చేరుకున్నారు. అరకు వెళ్తానని చెప్పిన యమున మదనపల్లెకు ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదని బాధిత కుటుంబం తెలిపింది. తమ కుమార్తె మరణానికి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని యమున కుటుంబసభ్యులు డిమాండ్ చేశారు.

