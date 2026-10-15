కుప్పం, శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయాలకు సైట్ క్లియరెన్స్ - టెండర్లకు సిద్ధమైన ఏపీఏడీసీఎల్
Kuppam and Srikakulam Airports కుప్పం, శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి పౌరవిమానయాన మంత్రిత్వశాఖ సైట్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్ జారీచేసింది. వీటి డీపీఆర్ల తయారీకి అనుమతులిచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:30 AM IST
Site Clearance For Kuppam And Srikakulam Airports : కుప్పం, శ్రీకాకుళంలో విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ సైట్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. అలాగే, వాటికి సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదికల తయారీకి కూడా అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈమేరకు టెండర్లు పిలిచేందుకు రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ(ఏపీఏడీసీఎల్) సిద్ధమైంది. రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్స్(డీజీసీఏ), ఎయిర్పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఏఏఐ), ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల మార్గదర్శకాలకు లోబడి అనుమతులు తీసుకోవాలని పేర్కొంది. అవసరమైతే పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వశాఖ నుంచి ఎన్ఓసీ పొందాలని నిర్దేశించింది.
నెట్ జీరో సాధించటానికి వీలుగా : విమానాశ్రయాలను నిర్మించే ప్రదేశాలకు 150 కి.మీ. పరిధిలోని సివిలియన్ ఎయిర్పోర్టులపై థర్డ్ పార్టీ ఇంపాక్ట్ ఎసెస్మెంట్ రిపోర్టు అందించాలని స్పష్టం చేసింది. నెట్ జీరో సాధించటానికి వీలుగా కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు తీసుకునే చర్యలు డీపీఆర్, ఎయిర్పోర్టు మాస్టర్ ప్లాన్లో చేర్చాలని చెప్పింది.
ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానంలో 4,618 ఎకరాలు : అమరావతిలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించనున్న విమానాశ్రయానికి సైట్ క్లియరెన్స్ కోసం అధికారులు దరఖాస్తు చేశారు. రెండు నెలల్లో మోకా నుంచి క్లియరెన్స్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. ఈలోగా 4,618 ఎకరాలను ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానంలో సేకరించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
పీపీపీ-డీబీఎఫ్ ఓటీ విధానంలో : పీపీపీ-డీబీఎఫ్ ఓటీ(డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్) విధానంలో విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించనున్నారు. మొదటి దశలో రూ.4,419 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు. ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద రూ.1,087 కోట్లతో రోడ్లు, డ్రెయిన్లు, ఇతర మౌలిక వసతులు కల్పించనున్నారు. శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయానికి ఈ ఏడాది మే 6న, కుప్పం విమానాశ్రయానికి జూన్ 15న ఏపీఏడీసీఎల్ సైట్ క్లియరెన్స్ల కోసం దరఖాస్తు చేయగా మూడు, నాలుగు నెలల్లోనే అనుమతులు వచ్చాయని గుర్తుచేస్తున్నారు.
కుప్పంలో 1,788 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయం : కుప్పంలో 1,788 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే 1,300 ఎకరాలు సేకరించింది. క్యాపెక్స్ విధానం కింద తొలిదశలో రూ.734 కోట్లు వెచ్చించనుంది. ఈ ఎయిర్పోర్టును బెంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో బండ్లింగ్ చేయించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈమేరకు ఏఏఐకి ప్రతిపాదనలు పంపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఏఏఐ పరిధిలోని పదకొండు విమానాశ్రయాలను ఐదు బండిల్స్గా విభజించి లీజుకు ఇవ్వాలనే మోకా ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. ఇందులో తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో తిరుపతి ఎయిర్పోర్టును బండ్లింగ్ చేసి ప్రైవేటు సంస్థకు అప్పగించేందుకు వీలుగా ఏఏఐ ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటన ఇదివరకే జారీ అయ్యింది.
శ్రీకాకుళం విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి తొలిదశలో రూ.392 కోట్లు ఖర్చుపెట్టాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. దీన్ని ఏఏఐ భాగస్వామ్యంతో చేపట్టనుంది. అందుకు అనుగుణంగా రాయితీ ఒప్పందాన్ని ఏఏఐ పరిశీలనకు పంపింది. విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి 1,185.86 ఎకరాలు గుర్తించింది.
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