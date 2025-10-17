ETV Bharat / state

అక్రమార్కుల చెరలో ఆలయాల ఆస్తులు - ఆదాయం కరవు, అభివృద్ధి శూన్యం

సీతారామస్వామి, వేణుగోపాల స్వామి ఆలయాల రూ. వందల కోట్ల ఆస్తులు అన్యాక్రాంతం - తాగునీరు, ప్రసాదాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న దాతలు, భక్తులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 9:08 AM IST

Sitarama Swamy and Venugopala Swamy temple properties Issue in Eluru : అవి రెండూ ఎంతో పురాతనమైన దేవాలయాలు! ఆస్తుల విలువ లెక్కిస్తే రూ. వందల కోట్ల పైమాటే! కానీ ఆ ఆస్తుల్లో చాలా వరకూ అక్రమార్కుల కబ్జా చెరలో చిక్కుకున్నాయి. దీంతో అభివృద్ధి సంగతి అటు ఉంచితే ఓ ఆలయం ధ్వజస్తంభం విరిగిపోయి ఆరేళ్లయినా పట్టించుకునే నాథుడే లేడు!

ఆలయం చుట్టూ చెత్త, విరిగిపోయిన ధ్వజస్తంభం ఇవన్నీ ఏవో మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ఆలయాల పరిస్థితి అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే. ఇవి రెండూ ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలోని శ్రీ సీతారామ స్వామి, వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయాలు, దేవదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఈ రెండు ఆలయాలకు వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నా అవి ఏళ్ల తరబడి అక్రమార్కుల చెరలో ఉన్నాయి. దీంతో ప్రస్తుతం ధూపదీప నైవేద్యాలు, ఆగమ క్రతువులకు కూడా భక్తులు, దాతలపైనే ఆధార పడాల్సి వస్తుంది.

ఈ రెండు ఆలయాలకు సంబంధించి రూ. 200 కోట్ల విలువైన సుమారు 58 ఎకరాల భూములు అన్యాక్రాంతమయ్యాయి. ఇందులో 44 ఎకరాలు రామాలయం భూములు కాగా మిగిలిన 14 ఎకరాలు వేణుగోపాల స్వామి ఆలయానికి చెందినవి. ఈనాం భూములతో పాటు ఇళ్ల స్థలాలు, సాగు భూములు సైతం ఆక్రమణకు గురయ్యాయి. దీంతో చాలా ఏళ్లుగా ఆలయాలకు ఆదాయం రావడం లేదు. రామాలయం ముందు ధ్వజస్తంభం విరిగిపోయి ఆరేళ్లవుతున్నా నేటికీ కొత్తది పెట్టలేదు. మరోవైపు ఆలయాల్లో ప్రసాదాలు, తాగునీరు లాంటి వాటిని కూడా భక్తులు, దాతలే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ఆలయాల ఆస్తులు పరిరక్షించి శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.

ఆలయాలకు జంగారెడ్డిగూడెంలోని అగ్నిమాపక కేంద్రం, పాత బస్టాండ్‌, మోతుకూరి వారి వీధి, బైపాస్‌ రోడ్డు వద్ద ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయి. వీటిపై దేవదాయ ట్రైబ్యునల్‌లో కేసులు ఉన్నాయి. దేవదాయ శాఖకు ఇటీవల అనుకూలంగా తీర్పు రావడంతో సుమారు 32.45 ఎకరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తాజాగా పట్టణంలోని దేవదాయ శాఖకు చెందిన భూమిలో రాత్రికి రాత్రి నిర్మాణం చేపట్టి స్వీట్‌ దుకాణం ఏర్పాటు చేశారు. భూముల పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

దర్జాగా ఆలయ భూమి ఆక్రమణ - పట్టించుకునే వారేరి?

'వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నా అవి ఏళ్ల తరబడి అక్రమార్కుల చెరలో ఉండటంతో ఆయా ఆలయాల్లో ధూపదీప నైవేధ్యాలు, ఆగమ క్రతువులు చేసేందుకు సైతం డబ్బులు లేవు. అన్నింటికీ భక్తులు, దాతలపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. దాతలు ముందుకు వచ్చి సహాయం చేస్తేనే ప్రసాదాలు, భక్తులకు మంచినీళ్లు లాంటివి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రామాలయం ముందు ధ్వజస్తంభం విరిగిపోయి ఆరేళ్లవుతున్నా నేటికీ దాని గురించి పట్టించుకునే వారే లేరంటే ఆలయాల పట్ల ఆ శాఖ అధికారులు ఎంతమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉందనేని అర్థమవుతుంది. ఈ రెండు ఆలయాలకు ఉన్న ఆస్తులను పరిరక్షించి, వాటి ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని సక్రమంగా వినియోగిస్తే ఆలయాలను శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దడంతో పాటు భక్తులకు మంచి సౌకర్యాలు కల్పించవచ్చు. ఇప్పటికైనా అధికారులు రాజకీయ నాయకుల ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఆలయ భూములు సంరక్షించాలి' -స్థానికులు

కనకదుర్గ అమ్మవారి భూములకు రక్షణ ఏది - పెద్దోళ్లకు అండగా అధికారులు

