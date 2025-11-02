ETV Bharat / state

నకిలీ మద్యం కేసు - వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్‌ అరెస్టు

జోగి రమేష్‌ ప్రోద్బలంతో నకిలీ మద్యం తయారీ - జనార్దనరావు వాంగ్మూలం - జోగి రమేష్‌ అరెస్టు

Jogi Ramesh Arrest
Jogi Ramesh Arrest (ETV Bharat)
Published : November 2, 2025 at 7:35 AM IST

Updated : November 2, 2025 at 9:14 AM IST

Former Minister and YSRCP Leader Jogi Ramesh Arrest in Fake Liquor Case: నకిలీ మద్యం కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్‌ను అరెస్టు చేశారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఆయన ఇంటి వద్దకు ఆదివారం ఉదయం సిట్‌ బృందం పెద్ద ఎత్తున చేరుకుంది. ఆయనతో సంతకాలు తీసుకున్న పోలీసులు ఆ తర్వాత అరెస్టు చేసి వ్యాన్‌లో తరలించారు. ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి విజయవాడ ఎక్సైజ్‌ కార్యాలయానికి జోగి రమేష్‌ను తరలిస్తున్నారు. నకిలీ మద్యం కేసులో కీలక నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్ వాంగ్మూలం మేరకు జోగి రమేష్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

జోగి రమేష్‌ ప్రోద్బలంతో నకిలీ మద్యం చేసినట్లు జనార్దనరావు వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. నకిలీ మద్యం తయారీ కేసులో అద్దేపల్లి జనార్దనరావు ఏ1 గా ఉన్నాడు. మరోవైపు జోగి రమేష్‌ ప్రధాన అనుచరుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జోగి రమేష్‌ వ్యక్తిగత కార్యదర్శి ఆరేపల్లి రామును అరెస్టు చేసి భవానీపురం పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

నకిలీ మద్యం కేసు - వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్‌ అరెస్టు (ETV)

జోగి రమేష్‌ ప్రోద్బలంతో నకిలీ మద్యం చేసినట్లు జనార్దనరావు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. జోగి తనకు రూ.3 కోట్లు సాయం చేస్తానని చెప్పినట్లు, ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే నకిలీ మద్యం తయారీ ప్రారంభించానని జనార్దనరావు తెలిపారు. ఆఫ్రికా వెళ్లే ముందు ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేష్‌ ఇంటికెళ్లి కలిసినట్లు జనార్దనరావు చెప్పారు. జోగి రమేష్‌ ఇంటికి వెళ్లి సిట్​ సీసీ ఫుటేజీ దృశ్యాలు సేకరించింది.

