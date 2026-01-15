మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిపై కథనాలు - ముగ్గురు ఎన్టీవీ జర్నలిస్టుల అరెస్ట్
Published : January 15, 2026 at 8:20 AM IST
NTV Journalists Arrested : మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిపై కథనాల ప్రసారం కేసులో హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దూకుడుగా ముందుకెళ్తోంది. ఎన్టీవీ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ దొంతు రమేశ్, రిపోర్టర్ సుధీర్లను కొండాపూర్లోని జడ్జి ఇంటి వద్ద హాజరుపరచగా బెయిల్ మంజూరైంది. మహిళా ఐఏఎస్ అధికారి ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా కథనాలు ప్రసారం చేసిన వ్యవహారంపై ఈ నెల 10న సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది.
పోలీసుల అదుపులో ముగ్గురు జర్నలిస్టులు : ఐఏఎస్ అధికారుల సంఘం కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో నమోదైన కేసులో ఎన్టీవీ యాజమాన్యం, ఎడిటర్లు, రిపోర్టర్లు, యాంకర్లు, తెలుగు స్క్రైబ్, ఎంఆర్ మీడియా తెలంగాణ, ప్రైమ్9 తెలంగాణ, పీవీ న్యూస్, సిగ్నల్ టీవీ తెలుగు, వోల్గా టైమ్స్, మిర్రర్ టైమ్ అఫీషియల్, టీన్యూస్ తెలుగు తదితర ఛానెళ్ల పేర్లను ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చారు. ఎన్టీవీ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ దొంతు రమేశ్ను మంగళవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం దగ్గర సిట్ అదుపులోకి తీసుకుంది. రిపోర్టర్లు సుధీర్, పరిపూర్ణాచారిలను రాత్రివేళ అదుపులోకి తీసుకుని బషీరాబాగ్లోని సీసీఎస్ కార్యాలయానికి తరలించింది. పరిపూర్ణాచారిని సాయంత్రం ఆరు గంటలకు నోటీసులిచ్చి వదిలేశారు. రమేశ్, సుధీర్లను రాత్రి కొండాపూర్లోని జడ్జి ఇంటి వద్ద హాజరుపరచగా బెయిల్ మంజూరైంది.
మంగళవారం రాత్రి యాంకర్ దేవి నుంచి ఛానెల్ కార్యాలయంలో సిట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంది. ఎన్టీవీ సీఈవో రాజశేఖర్ నివాసానికి వెళ్లగా ఆయన అందుబాటులో లేరు. పలు ఛానెళ్లు, యూట్యూబ్ ప్రతినిధులకు ఫోన్లు చేసినా కూడా స్పందించలేదని సమాచారం. ఈ అరెస్టుల వ్యవహారం కొనసాగుతుండగానే సీసీఎస్ ఏసీపీ గురు రాఘవేంద్ర నేతృత్వంలోని పోలీసు అధికారులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందం జూబ్లీహిల్స్లోని ఎన్టీవీ కార్యాలయానికి వెళ్లడంతో కొద్ది సమయం హైడ్రామా జరిగింది. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆఫీస్కి వెళ్లిన పోలీసుల్ని లోపలికి పంపకుండా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది గేటు దగ్గరే అడ్డుకున్నారు.
ఆఫీస్లో సీపీయూ స్వాధీనం : కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా విచారించేందుకు వచ్చామంటూ తోసుకుంటూ లోపలికి వెళ్లగా, ఎన్టీవీ సిబ్బంది నిరసనకు దిగారు. పోలీసుల డౌన్ డౌన్ అంటూ గట్టిగా నినాదాలు చేశారు. సోదాలకు సంబంధించి ఎలాంటి సమాచారమివ్వకుండా లోపలికి ఎలా వస్తారంటూ ప్రశ్నించారు. సిబ్బంది ఆందోళనలతో గందరగోళం నెలకొనడంతో పోలీసులు కొద్దిసేపు బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత లోపలికి వచ్చి కేసు విచారణకు సహకరించాలంటూ అప్పటికప్పుడు ఎన్టీవీ యాజమన్యానికి లెటర్ రాసి ఇచ్చారు. ఛానెల్లో ప్రసారమైన కథనానికి సంబంధించి స్క్రిప్టు, ఇతర వివరాల ప్రతులు, ఒక సీపీయూ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
విచారణలో భాగంగా పిలిచినప్పుడు రావాలి కదా. ఒక జర్నలిస్టు రాత్రి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. సాయంత్రం 5.30 గంటలకు బ్యాంకాక్కు టికెట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు. అందుకే ఇళ్లల్లో సోదాలకు వెళ్లాం. ఛానెల్ సీఈవో ఎక్కడున్నారు? తప్పు చేయకపోతే ఎందుకు భయం? విచారణలో భాగంగా అందరినీ పిలుస్తాం. ఎక్కడున్నా పట్టుకొచ్చి చట్టం ముందు ప్రవేశపెడతాం. అరెస్టుల తర్వాత పోలీసులు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మీద కొందరు విమర్శలు చేస్తున్నారు. నిరంకుశ ప్రభుత్వం, ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందని అంటున్నారు. ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఇలా మాట్లాడేవాళ్లమా? అందరూ లోపల ఉండేవారు. దర్యాప్తులో భాగంగా సోదాలకు వెళ్తాం. అలాగే ముఖ్యమంత్రి మీద అసభ్య పోస్టులు పెట్టిన కేసులోనూ సిట్ దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
సజ్జనార్,హైదరాబాద్ సీపీ
సీఎంపై పెట్టిన అసభ్య పోస్టుపై సిట్ దర్యాప్తు : పోలీసు దర్యాప్తునకు సహకరించకుండా ఎందుకు పారిపోతున్నారని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ప్రశ్నించారు. విచారణలో భాగంగా అందర్నీ పిలిచి చట్టం ముందు నిలబెడతామని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిపై అసభ్య పోస్టులు పెట్టిన కేసులోనూ సిట్ దర్యాప్తు జరుపుతోందని సజ్జనార్ వివరించారు.
ఎవరి విషయంలోనైనా చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోతుంది : సజ్జనార్
