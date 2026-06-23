సాయికృష్ణ కేసులో వేగం పెంచిన సిట్ - కాటికాపరిని ప్రశ్నించిన అధికారులు
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో దూకుడు పెంచిన సిట్ - సాయికృష్ణ తల్లి, బంధువులను ప్రశ్నించిన దర్యాప్తు బృందం - కృష్ణలంక ఠాణా పరిశీలన, సిబ్బంది వాంగ్మూలాలు నమోదు - స్టేషన్లో ఫుటేజీల గురించి ఆరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 12:59 PM IST
SIT Speed Up Investigation In Sai Krishna Missing Case: సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు దర్యాప్తులో సిట్ వేగం పెంచింది. కృష్ణలంకలోని సాయికృష్ణ ఇంటికి, కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్, శ్మశానవాటికకు వెళ్లి వివరాలు సేకరించింది. ఇప్పటి వరకు సాగిన విచారణకు సంబంధించి స్థానిక పోలీసుల నుంచి రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలపై ఆరా తీశారు.
దర్యాప్తు వేగవంతం: సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ సభ్యులైన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ అద్నాన్ నయీం అస్మి, బాపట్ల జిల్లా అదనపు ఎస్పీ సుధాకర్ దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. సోమవారం ఉదయం కృష్ణ లంకలోని సాయికృష్ణ నివాసానికి సిట్ బృందం వెళ్లింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కుటుంబ సభ్యులను విచారించింది. సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి, మేనమామలు నాగేశ్వరరావు, నవరంగ్, పిన్ని న్యాయవాది అయిన కనకదుర్గ వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు.
బూడిద కూడా లేకుండా చేశారు: సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి పోలీసులు విజయవాడకు తీసుకువచ్చారని, స్టేషన్లో చిత్రహింసలకు గురి చేసి చంపేశారని సిట్ సభ్యుల దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్లు తెలిసింది. తర్వాత శవాన్ని దహనం చేసి, బూడిద కూడా లేకుండా చేశారని వివరించారు. అనంతరం సాయికృష్ణ మేనమామ నవరంగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి హామీ మేరకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం ఉందన్నారు. ఈ కేసులో బాధ్యులైన వారందరిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరినట్లు చెప్పారు.
ఆధారాల సేకరణ: సాయంత్రం 5 గంటలకు కృష్ణలంక స్టేషన్కు సిట్ బృందం చేరుకుంది. అక్కడే గంటన్నర పాటు ఎస్పీలు అస్మి, అమిత్ బర్డర్ పరిశీలించారు. రెండు అంతస్థుల్లోని అన్ని గదులు, మరుగుదొడ్లు, లాకప్లను చూశారు. క్లూస్ టీమ్, ఫోరెన్సిక్ బృందంతో కలిసి ఆధారాల కోసం అన్వేషించారు. స్టేషన్ ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించారు. స్టేషన్లోని కొందరు సిబ్బందిని పిలిచి ప్రశ్నించారు.
సాయికృష్ణను ఎప్పుడు తెచ్చారు? స్టేషన్లో ఏం జరిగింది? అన్న వాటి గురించి ప్రశ్నించి వివరాలు రాబట్టినట్లు సమాచారం. వీరి స్టేట్మెంట్లు, వేలిముద్రలను తీసుకున్నారు. అనంతరం ఈ బృందం కృష్ణలంకలోని స్వర్గపురికి చేరుకుంది. అక్కడి కంప్యూటర్లో ఆయా తేదీల్లో దహనం చేసిన మృతదేహాల వివరాలను పరిశీలించి సిబ్బందిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. విద్యుత్ దహన వాటిక ఆపరేటర్ను విచారించిన అనంతరం కాటికాపరి శివను పిలిచి ప్రశ్నించారు.
సీసీ కెమెరాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఎంత మంది సిబ్బంది పని చేస్తున్నారు? పోలీసులు అనాథ శవాన్ని తీసుకొచ్చారా? అని సిబ్బందిని అడిగారు. విచారణ అనంతరం బయటికొచ్చి స్వర్గపురి రోడ్డులో ఎక్కడెక్కడ సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయో పరిశీలించారు. వాటి ఫుటేజీల గురించి ఆరా తీశారు.
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - కీలకమైన సీసీటీవీ ఫుటేజీ డిలీట్
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ దర్యాప్తు - కుటుంబసభ్యుల స్టేట్మెంట్లు రికార్డు