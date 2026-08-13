వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అడ్డగోలుగా గ్రూప్-1 మూల్యాంకనం - సిట్ నివేదికలో వెల్లడి
ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించిన పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు - టెండర్ లేకుండానే స్నేహితుడి సంస్థకు మూల్యాంకన బాధ్యతలు - డిజిటల్ మూల్యాంకనం అక్రమాలను నిగ్గుతేల్చిన సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 7:44 AM IST
SIT Report on Irregularities in Group-1 : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం గ్రూప్-1 ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియను ఒక ప్రహసనంగా మార్చేసిందని సిట్ హైకోర్టుకు స్పష్టం చేసింది. చరిత్రలో ఎన్నడూలేని విధంగా జవాబుపత్రాల్ని మూడుసార్లు మూల్యాంకనం చేయించిందన్న సిట్ OMR షీట్లలో ఇష్టానుసారం దిద్దుబాట్లు, సవరణలు ఉన్నాయని తెలిపింది. 736 మంది పత్రాల్ని ఫోరెన్సిక్ పరీక్షకు పంపిస్తే 95 శాతం పత్రాల్లో సవరణలు, దిద్దుబాట్లు గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. సిట్ నివేదికను బట్టి అప్పటి జగన్ సర్కార్ APPSC ని అరాచకాలకు కేంద్రంగా మార్చి కావల్సినవారికి ఉద్యోగాలు కట్టబెట్టేందుకు అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని గ్రూప్-1 నియామకాల్లో కనీవినీ ఎరుగని అక్రమాలకు పాల్పడిందని అర్థమవుతోంది.
గ్రూప్-1 నియామక ప్రక్రియపై హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఏర్పాటైన సిట్ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన అక్రమాలన్నింటినీ బయటపెట్టింది. మొదట డిజిటల్ మూల్యాకనం, తర్వాత హాయ్ల్యాండ్లో జరిగిన డ్రామా, మూడోసారి విజయవాడలో నిర్వహించిన మాన్యువల్ మూల్యాంకనాలపై మూడు భాగాలుగా, 132 పేజీలతో సవివర నివేదిక సమర్పించింది. APPSC నిబంధనల ప్రకారం జవాబుపత్రాల రీవాల్యుయేషన్కు వీల్లేదని, మార్కుల రీకౌంటింగ్కే అనుమతిస్తారని అలాంటిది గ్రూప్-1 అభ్యర్థుల జవాబుపత్రాల్ని మూడుసార్లు మూల్యాంకనం చేసి మొత్తం ప్రక్రియను ఒక ప్రహసనంగా మార్చేశారని, అభ్యర్థుల జీవితాలతో ఆటలాడారని CID చీఫ్ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ సారథ్యంలోని సిట్ నిగ్గుతేల్చింది.
డూప్లికేట్ బార్కోడ్ OMR షీట్లు : తృతీయ మూల్యాంకనం కోసం డూప్లికేట్ బార్కోడ్ OMR షీట్ల ముద్రణ కూడా నిబంధనలకు విరుద్ధమని, దానికి హైకోర్టు నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోలేదని తెలిపింది. డిజిటల్ మూల్యాంకనం, హాయ్ల్యాండ్లో మాన్యువల్ మూల్యాంకనం పేరుతో డ్రామా చేయడం, విజయవాడలో మూడోసారి మూల్యాంకనం చేయాలన్న నిర్ణయం, డూప్లికేట్ బార్ కోడ్ OMR స్లిప్ల ముద్రణ లాంటి వివరాలేవీ ముందుగా అభ్యర్థులకు తెలియజేయలేదని స్పష్టం చేసింది. APPSC నిబంధన ప్రకారం నియామక ప్రక్రియ పూర్తయ్యేవరకు ప్రతి మార్పునూ అభ్యర్థులకు తెలియజేయాలని సిట్ పేర్కొంది. మూడోసారి మూల్యాంకనం చేయాలని అప్పటి ఛైర్మన్ గౌతమ్ సవాంగ్ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీసిన కారణాల్ని ఎక్కడా రికార్డు చేయలేదని, దానికి పాలనాపరమైన అనుమతులు ఎవరిచ్చారన్న వివరాలు కూడా లేవని పేర్కొంది.
డిజిటల్ మూల్యాంకనంలో ఇంటర్వ్యూకు అర్హత సాధించిన 326 మందిలో 202 మంది మాన్యువల్ మూల్యాంకనంలో ఇంటర్వ్యూకు ఎంపికైనవారిలో లేరని, అంటే 62శాతం మందికి చోటు దక్కలేదని, దీన్నిబట్టి ఆ ప్రక్రియ ఎంత తప్పులతడకగా జరిగిందో అర్థమవుతోందని సిట్ తెలిపింది. మొదటి, రెండో ఎగ్జామినర్లు వేసిన మార్కుల మధ్య 15శాతం కంటే ఎక్కువ వ్యత్యాసం ఉంటేనే మూడో ఎవాల్యుయేషన్కి పంపుతారు. 2016లో గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్లో 15శాతం కంటే ఎక్కువ వ్యత్యాసం వచ్చిన అభ్యర్థులు 0.45శాతం ఉంటే, 2018 నోటిఫికేషన్కు అది 10.2శాతానికి అంటే 22 రెట్లు పెరిగింది.
95శాతం పత్రాల్లో సవరణలు, దిద్దుబాట్లు : డిజిటల్ OMR వాల్యుకేషన్ స్లిప్లు, కంట్రోల్ బండిల్ స్లిప్లను హాయ్ల్యాండ్లో మూల్యాంకనం పేరుతో చేసిన డ్రామాలో వాడేశారని, దానివల్ల విజయవాడలో నిర్వహించిన మూల్యాంకనం కోసం తాజాగా డూప్లికేట్ OMR బార్కోడ్ షీట్స్ ముద్రించాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది. 49వేల బార్కోడ్ OMR వాల్యుయేషన్ స్లిప్లు, 2,500 కంట్రోల్ బండిల్ స్లిప్ల ముద్రణకు డేటాటెక్ మెథడెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు 2022 మార్చి 9న ఆర్డర్ ఇచ్చారని, కానీ ఆ సంస్థ దానికి నాలుగు రోజుల ముందే యూనివర్సల్ ప్రింట్ సిస్టమ్స్ అనే సంస్థకు సబ్కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోందని పేర్కొంది. అభ్యర్థుల బార్కోడ్ డేటాను ఒక ప్రైవేటు ఏజెన్సీకి ఇచ్చేముందు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదని, MOU లేకుండానే కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేశారని తెలిపింది. గ్రూప్-1 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 165 మందితో పాటు, మొత్తం 736 మంది OMR వాల్యుయేషన్ పత్రాలను CFSL పరీక్షల కోసం సిట్ పంపించింది. వాటిలో 95శాతం పత్రాల్లో సవరణలు, దిద్దుబాట్లు, ఓవర్ రైటింగ్లు ఉన్నట్టు తెలిపింది.
వేర్వేరు ఇంకుల పెన్నులు ఉపయోగించి కరెక్షన్స్ : ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు 165 మంది, ఆ తర్వాతి మెరిట్లిస్ట్లోని 161 మంది, కోర్టులో పిటిషన్ వేసిన 408 మంది పత్రాల్ని, చేతిరాత అనుమానాస్పదంగా ఉన్న రెండు జవాబుపత్రాల్ని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లకు సిట్ పంపింది. 408 మంది పిటిషనర్లలో 405 మంది OMR వాల్యుయేషన్ స్లిప్స్లో మార్పులు, దిద్దుబాట్లు ఉన్నట్టు తేలింది. 99 మంది OMR వాల్యుయేషన్ స్లిప్స్లో వైట్నర్తో కరెక్షన్స్ చేసినట్టు, 209 మంది మార్కుల్లో సవరణలు చేసినట్టు గుర్తించారు. 96 మందికి మార్కులు పెరిగితే, 113 మందికి తగ్గాయి. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 165 మంది అభ్యర్థుల్లో 66 మందికి మూడో మూల్యాంకనంలో మార్కులు పెరిగాయి. 76 మందికి తగ్గాయి. 11 మంది అభ్యర్థుల పత్రాల్లో వేర్వేరు ఇంకుల పెన్నులు ఉపయోగించి కరెక్షన్స్ చేశారు. 21 OMR వాల్యుయేషన్ స్లిప్స్లో మార్పులు చేసినచోట ఎగ్జామినర్ సంతకాలు లేవు. చాలాచోట్ల సంతకాలు ఎగ్జామినర్ సంతకాలతో సరిపోలేలా లేవు.
ఒక అభ్యర్థి జవాబుపత్రాల్లో వేర్వేరు చేతిరాతలు ఉన్నట్టు CFSL హైదరాబాద్ తేల్చింది. 57 మంది ఎగ్జామినర్ల జాబితా ముందే లీకైంది. చీఫ్ ఎగ్జామినర్లు అడ్డగోలుగా మార్చేశారు. కొన్ని OMR షీట్లలో సవరణలు, దిద్దుబాట్లు చేసినచోట చీఫ్ ఎగ్జామినర్ సంతకం ఉంది. APPSC నిబంధనల ప్రకారం అలా మార్పులు చేసే అధికారం లేదు. తాము దిద్దిన ప్రశ్నపత్రాల వాల్యుయేషన్ స్లిప్స్లో కనిపిస్తున్న సవరణలు, మార్పులు తాము చేసినవి కాదని ఐదుగురు ఎగ్జామినర్లు సిట్ విచారణలో పేర్కొన్నారు. దిద్దుబాట్లు చేసేందుకు తమకు అధికారం ఉందని భావించినట్టు నలుగురు చీఫ్ ఎగ్జామినర్లు తెలిపారు. OMR వాల్యుయేషన్ స్లిప్స్లో కరెక్షన్స్ చేసే అధికారం చీఫ్ ఎగ్జామినర్లకు లేదని APPSC ఉప కార్యదర్శి స్పష్టంచేశారు.
సెకండ్ వాల్యుయేషన్లో 115 మార్కులు : కటారి శ్రీనివాసరావు, విష్ణుప్రకాశ్ అనే ఎగ్జామినర్లు దిద్దిన పత్రాల్లో చీఫ్ ఎగ్జామినర్ బీవీ మురళీధర్ దిద్దుబాట్లు, సంతకాలు చేసేశారు. 12 OMR షీట్లు, ఒక కంట్రోల్ బండిల్స్లిప్లో మార్పులు చేసినట్టు ఆయన అంగీకరించారు. ఒక అభ్యర్థికి ఎగ్జామినర్ 103 మార్కులు వేస్తే, దాన్ని చీఫ్ ఎగ్జామినర్ ఎన్.వి.రమణారెడ్డి 69కి తగ్గించారు. ఎగ్జామినర్ ఉదారంగా మార్కులు వేశారని, అందుకే తగ్గించానని ఆయన చెప్పారు. ఆ ఎగ్జామినర్ మాత్రం తాను ఉదారంగా వేయలేదని, APPSC బ్లూప్రింట్ ప్రకారమే వేశానని తెలిపారు. అదే జవాబుపత్రానికి సెకండ్ వాల్యుయేషన్లో 115 మార్కులు వచ్చాయి. అప్పుడు చీఫ్ ఎగ్జామినర్ మార్పులేమీ చేయలేదు. దానిపై అడిగితే సమాధానం లేదు. అదే ఎగ్జామినర్ మరో అభ్యర్థికి 128 మార్కులు వేస్తే దాన్ని 75కి తగ్గించారు. జి.సోమశేఖర్ అనే ఎగ్జామినర్ ఒక అభ్యర్థికి 99 మార్కులు వేస్తే, దాన్ని తర్వాత 86కి తగ్గించారు. ఆ మార్పు తాను చేయలేదని, సంతకం కూడా తనది కాదని ఎగ్జామినర్ పేర్కొన్నారు.
ముగ్గురు అభ్యర్థుల పత్రాల్లో ఎగ్జామినర్ APPSC ఇచ్చిన బ్లూ ఇంక్ పెన్నుతో మార్కులు వేస్తే చీఫ్ ఎగ్జామినర్ గోవర్ధన్నాయుడు నల్ల బాల్పెన్తో మార్పులు చేశారు. క్యాంప్ ఆఫీసర్ ఆదేశాల మేరకే మార్పులు చేశామని దాదాపు చీఫ్ ఎగ్జామినర్లంతా చెప్పారు. కానీ క్యాంప్ ఆఫీసర్లు సబ్జెక్ట్ నిపుణులు కారు. ఆ క్యాంప్ ఆఫీసర్ల పేర్లు గానీ, మార్పులు చేయాలని వారు ఆదేలిచ్చినట్టు ఆధారాలు గానీ చీఫ్ ఎగ్జామినర్లు చూపించలేకపోయారు. ఎగ్జామినర్లు, చీఫ్ ఎగ్జామినర్లు కాకుండా కొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కూడా మార్పులు, సవరణలు చేసినట్టు సిట్ గుర్తించింది. రెండు వాల్యుయేషన్ స్లిప్స్లో ఉన్న నాలుగు సవరణల్ని చీఫ్ ఎగ్జామినర్లు, ఎగ్జామినర్లు చేయలేదు. వేరేవారెవరో ఆ మార్పులు చేసి సంతకాలు పెట్టారు. మరో కంట్రోల్ బండిల్ స్లిప్లో నాలుగు సవరణలు చేయగా, రెండుచోట్ల సంతకాలు చీఫ్ ఎగ్జామినర్ సంతకాలతో సరిపోయాయి. మరో రెండు సంతకాలు చీఫ్ ఎగ్జామినర్, ఎగ్జామినర్లలో ఎవరివీ కావు. అంటే బయటి వ్యక్తి ఆ సవరణలు చేశారు.
స్ట్రాంగ్రూమ్ వద్ద సీసీ కెమెరా లేదు : మరో కంట్రోల్ బండిల్ స్లిప్లో 12 సవరణలు జరిగాయని సిట్ తేల్చింది. వాటిలో 10 చీఫ్ ఎగ్జామినర్ సంతకాలతో సరిపోలుతున్నాయని రెండు ఎవరివో తెలియదని తెలిపింది. మరో కంట్రోల్ బండిల్ స్లిప్లో 10 నుంచి 11 దిద్దుబాట్లు ఉన్నాయని కానీ అక్కడ ఎవరి సంతకాలూ లేవని నివేదికలో వెల్లడించింది. 57 సందర్భాల్లో వేరే ఇంక్ వాడారన్న సిట్ జవాబుపత్రాలు దాచిన స్ట్రాంగ్రూమ్ వద్ద సీసీ కెమెరా లేదని తెలిపింది. APPSC గ్రూప్-1 పరీక్షలు జరిగినప్పుడు కాన్ఫిడెన్షియల్ సెక్షన్లు, స్ట్రాంగ్రూమ్ వద్ద సీసీ కెమెరాల్లేవని 29 సీసీ కెమెరాల కొనుగోలుకు 2019 అక్టోబరు 18న టెండర్లు పిలిచిన సంస్థ తర్వాత వాటిని రద్దుచేసిందని పేర్కొంది.
2022 మార్చి 10 తర్వాత అద్దె ప్రాతిపదికన కొన్ని కెమెరాలు అమర్చారని వాటినీ జవాబుపత్రాలు, కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డులు భద్రపరిచిన స్ట్రాంగ్రూం వద్ద ఏర్పాటుచేయలేదని స్పష్టం చేసింది. ఏప్రిల్ 11 తర్వాతే స్ట్రాంగ్రూమ్ వద్ద కెమెరా ఏర్పాటుచేశారని 2022 ఏప్రిల్ 12న 3 గంటల 8 నిమిషాల 14 సెకన్ల నుంచి 3 గంటల 11 నిమిషాల 4 సెకన్ల వరకు స్ట్రాంగ్రూమ్ తెరిచి ఉందని సిట్ తెలిపింది. కానీ రిజిస్టర్లో ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ నమోదుకాలేదంది. 2022 మే 9న ఉదయం 10గంటల10 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల మధ్య స్ట్రాంగ్రూమ్ని ఆరుసార్లు తెరిచి, మూశారని కానీ రిజిస్టర్లో ఒక్క ఎంట్రీ కూడా లేదని సిట్ కోర్టుకు సమర్పించిన నివేదికలో తెలిపింది.
పేపర్లు దిద్దేటప్పుడు సెల్ఫోన్లు ఉపయోగించారు : మే 10న రిజిస్టర్లో నమోదు చేసిన దానికంటే, నాలుగుసార్లు అదనంగా స్ట్రాంగ్ రూం తెరిచారని మే 11న కూడా మూడు సందర్భాల్లో తెరిచి, మూసినట్టుగా కెమెరాలో నమోదైందని కానీ రిజిస్టర్లో వివరాల్లేవని తెలిపింది. సీసీ కెమెరాలో రికార్డయిన చిత్రాల్లో స్పష్టత లేదన్న సిట్ చాలాసార్లు వీడియోలు బ్లర్గా కనిపించాయంది. బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ యాక్సెస్కార్డులు, యాక్సెస్ రిజిస్టర్లు లేవంది. ఒకటీ అరా ఉన్నా నిర్వహణ సరిగా లేదని పేపర్లు దిద్దేటప్పుడు చాలామంది ఎగ్జామినర్లు సెల్ఫోన్లు ఉపయోగించారని పేర్కొంది. కొందరు క్యాంప్ ఆఫీసర్లు డ్యూటీలో ఉండగా ఫోన్లో మాట్లాడినట్టు నమోదైందని స్పష్టం చేసింది.
ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థి పేపర్లు దిద్దారన్న సిట్ గ్రూప్-1 ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రాసిన వై.వనజ అనే పొలిటికల్ సైన్స్ లెక్చరర్ విజయవాడలో జరిగిన మాన్యువల్ మూల్యాంకనంలో జనరల్ ఎస్సే పేపర్కి ఎగ్జామినర్గా వ్యవహరించారంది. ఆమెను సిట్ విచారించిందని తాను ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో అర్హత సాధించలేకపోవడంతో మెయిన్స్ రాయలేదని తెలిపారు. తర్వాత తనను పొలిటికల్ సైన్స్ లెక్చరర్ హోదాలో ఎగ్జామినర్గా ఎంపికచేశారని చెప్పారు.
గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు - సిట్కు హైకోర్టు హెచ్చరిక
గ్రూప్-1 జవాబు పత్రాలపై దర్యాప్తు పూర్తి - ధర్మాసనానికి నివేదికలు అందించిన సిట్