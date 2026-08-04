షెల్ కంపెనీలను సృష్టించడంలో ఈశ్వర్ కీలక పాత్ర - సిట్ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కీలకాంశాలు
మద్యం కేసు నిందితుడు ఈశ్వర్ను విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టిన సిట్ - నిందితుడికి ఈ నెల 18 వరకు రిమాండ్ - గుంటూరు జిల్లా జైలుకు తరలించాలని కోర్టు ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:28 PM IST
AP Liquor Scam Case Updates : రాష్ట్రంలో 2019 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో జరిగిన భారీ మద్యం కుంభకోణం డొంక కదులుతోంది. ప్రభుత్వ ఆదాయానికి వేల కోట్ల రూపాయల గండికొడుతూ సాగిన సిండికేట్ కుట్రను సిట్ అధికారులు బయటపెట్టారు. ఈ కేసులో తొమ్మిదో నిందితుడిగా ఉన్న ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డిని సోమవారం నాడు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో సిట్ అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అతడిని ఇవాళ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. కోర్టు ఈ నెల 18 వరకు రిమాండ్ విధించింది. ఈ సందర్భంగా నిందితుడి రిమాండ్ రిపోర్ట్లో సిట్ కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది.
2014-2019 మధ్యకాలంలో మద్యం ఆర్డర్ల కోసం అత్యంత పారదర్శకంగా అమలైన కంప్యూటర్ ఆధారిత 'ఆర్డర్ ఫర్ సప్లై' విధానాన్ని గత ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే రద్దు చేసిందని సిట్ తెలిపింది. దానికి బదులుగా పాత మాన్యువల్ విధానాన్ని తెరపైకి తెచ్చి భారీ కుట్రకు తెరలేపారని పేర్కొంది. దీని ద్వారా ఏళ్ల తరబడి ప్రజలకు అలవాటైన, ప్రముఖ బ్రాండ్లను మార్కెట్ నుంచి మాయం చేశారని వివరించింది. కేవలం తమకు నచ్చిన, సిండికేట్కు అనుకూలమైన బ్రాండ్లకే ఆర్డర్లు ఇప్పించుకుని వేల కోట్లు కొల్లగొట్టారంటూ ఆధారాలను సమర్పించింది.
వివిధ మద్యం డిస్టిలరీలు, కంపెనీల నుంచి నిందితులు దాదాపు రూ.3500 కోట్ల మేర ముడుపులు వసూలు చేసినట్లు తమ దర్యాప్తులో తేలిందని సిట్ వెల్లడింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వసూలు చేసిన ఈ వేల కోట్లను ఎన్నికల నిధులుగా దారి మళ్లించినట్లు చెప్పింది. తమ వ్యక్తిగత విలాసాలకు వాడుకోవడమే కాకుండా నల్లధనాన్ని వైట్ చేసుకునేందుకు షెల్ కంపెనీల స్థాపనకు మళ్లించినట్లు రిమాండ్ రిపోర్ట్లో స్పష్టం చేసింది.
SIT Probe AP Liquor Scam : ఈ భారీ స్కామ్లో సిండికేట్కు ఏ-9 ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డి ఆర్థిక వ్యూహకర్తగా, వెన్నెముకగా వ్యవహరించారని వివరించింది. కిక్ బ్యాక్ల సేకరణ, హవాలా మార్గాల ద్వారా నిధుల మళ్లింపు, నల్లధనాన్ని చట్టబద్ధం చేసేందుకు షెల్ కంపెనీలను సృష్టించడంలో ఇతడి పాత్ర అత్యంత కీలకమని వెల్లడించింది. మద్యం కిక్ బ్యాక్ల ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్మును దారి మళ్లించేందుకు నిందితులు పకడ్బందీ వ్యూహం రచించారని పేర్కొంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థలు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగం, సినిమా నిర్మాణ రంగాల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారని తెలిపింది.
ముఖ్యంగా దుబాయ్లో నిందితుడు ఈశ్వర్ భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు సిట్కు పక్కా ఆధారాలు లభించాయి. దర్యాప్తు సంస్థల కళ్లుగప్పేందుకు నిందితులు సాధారణ ఫోన్ కాల్స్కు బదులు వాట్సాప్, సిగ్నల్ వంటి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ యాప్ల ద్వారానే మాట్లాడుకునే వారని న్యాయస్థానం దృష్టికి సిట్ తీసుకెళ్లింది. ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి నిందితుల మధ్య జరిగిన వాట్సాప్ చాటింగ్స్, ఫోరెన్సిక్ నివేదికలు, ఆర్థిక లావాదేవీల రికార్డులను దర్యాప్తు బృందం స్వాధీనం చేసుకుంది. ఏకంగా 567 మంది సాక్షుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసి సిండికేట్ కుట్రను సాంకేతికంగా, చట్టబద్ధంగా నిర్ధారించింది.
Eshwar on AP Liquor Scam : మద్యం కుంభకోణంపై రాష్ట్రంలో దర్యాప్తు ముమ్మరం కావడంతో అధికారుల కళ్లుగప్పి ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డి దుబాయ్ పారిపోయారని సిట్ వెల్లడించింది. అక్కడి నుంచే తన కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ, ఈ కేసులోని ఇతర నిందితులకు సైతం అక్కడ ఆశ్రయం కల్పించారని తెలిపింది. పక్కా సమాచారంతో నిఘా పెట్టిన సిట్ అధికారులు ఈనెల 3న శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో అతడిని చాకచక్యంగా అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.
ఈ కుట్రలో ప్రభుత్వంలోని అప్పటి ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉందని సిట్ అనుమానిస్తోంది. ప్రముఖుల కనుసన్నల్లోనే ఈ వేల కోట్ల రూపాయల నిధుల మళ్లింపు జరిగిందని భావిస్తోంది. ఈ స్కాం మూలాలను పూర్తిస్థాయిలో వెలికితీయడానికి, హవాలా మార్గంలో మళ్లిన నిధుల జాడను కనిపెట్టడానికి నిందితుడు ఈశ్వర్ను 15 రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు అప్పగించాలని సిట్ ఏసీబీ కోర్టును కోరింది. రిమాండ్ రిపోర్ట్ను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం నిందితుడికి ఈనెల 18వరకు రిమాండ్ విధించి గుంటూరు జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించింది.
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