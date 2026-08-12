ETV Bharat / state

సాయికృష్ణ కేసు అప్డేట్స్ - హోంగార్డు వెంకటరాజుకు ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్

హోంగార్డు వెంకటరాజును అరెస్ట్ చేసిన సిట్ అధికారులు - స్టేషన్‌లోని సీసీ కెమెరాల డేటా తొలగించాడని హోంగార్డుపై ఆరోపణ - సీఐ నాగరాజు ఆదేశాలతోనే డీవీఆర్‌ తొలగించినట్లు గుర్తించిన సిట్‌

Sai Krishna Death Case Updates
Sai Krishna Death Case Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sai Krishna Death Case Updates : సాయికృష్ణ కేసులో సిట్‌ మరొకరిని అదుపులోకి తీసుకుంది. కృష్ణలంక పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న హోంగార్డ్ వెంకటరాజును సిట్ ప్రశ్నించింది. అనంతరం అతడిని అరెస్ట్ చేసిన అధికారులు వైద్యపరీక్షల అనంతరం విజయవాడ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఈ క్రమంలోనే కోర్టు వెంకటరాజుకు 25 వరకు రిమాండ్ విధించింది. నిందితుడిని విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించింది. ఈ సందర్భంగా నిందితుడి​ రిమాండ్ రిపోర్ట్​లో సిట్ కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది.

సాయికృష్ణ కేసులో ఆధారాలు దొరక్కుండా సీఐ నాగరాజు,హెడ్ కానిస్టేబుల్ అశోక్, హోంగార్డ్ వెంకటరాజును ఉపయోగించుకున్నట్లు సిట్ పేర్కొంది. సిట్ అధికారులు విచారణకు పిలిచినా వెంకటరాజు వాస్తవాలు చెప్పలేదని తెలిపింది. నిందితుడికి సీసీ కెమెరాల ఆపరేషన్​లో అనుభవం ఉందని చెప్పింది. అంతేకాక సాయికృష్ణను మాయం చేయడానికి ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సురేశ్​కు​ సహకారం అందించాడని వివరించింది.

Sai krishna Custodial Death Case : సాయికృష్ణను కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్​కి తీసుకొచ్చి, తీసుకెళ్లిన ఆధారాలను ధ్వంసం చేశారని సిట్ పేర్కొంది. జూన్​ 14న సీఐ రూమ్​లో ఉన్న నాలుగు హార్డ్​డిస్క్​లు తొలగించమని అశోక్, వెంకటరాజుకు చెప్పాడని తెలిపింది. హార్డ్​డిస్క్​లు తొలగించిన తర్వాత వాటిని స్టేషన్​ స్టోర్ రూమ్​లో దాచారని వివరించింది. సీసీ కెమెరాల్లో హార్డ్​డిస్క్​లను తొలగించనట్లు అనుమానం రాకుండా వాటిని ఆన్​లోనే ఉంచారని చెప్పింది.

తొలగించిన హార్డ్​డిస్క్​ల స్థానంలో కొత్తవి ఇన్​స్టాల్ చేశారని సిట్ తెలిపింది. సాయికృష్ణ గురించి ఆధారాలేవీ దొరక్కుండా ఉండేందుకు కొత్త ఎన్వీఆర్​లు, డీవీఆర్​లు ఏర్పాటు చేశారని పేర్కొంది. ప్రభుత్వ నియంత్రణ, పర్యవేక్షణలో ఉండాల్సిన డేటాను ఉద్దేశపూర్వకంగా అందరూ కలిసి తొలగించారని చెప్పింది. ఆధారాలను,సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేయడం కోసం అందరూ కలిసి భాగస్వామలయ్యారని వెల్లడించింది. ఒక పథకం ప్రకారమే వీరంతా ఆధారాలను ధ్వంసం చేశారని తెలిపింది. ఇందులో సీసీ కెమెరా విజువల్స్ తొలగించడంలో సీఐ నాగరాజు, హెడ్​ కానిస్టేబుల్​ అశోక్, హోంగార్డు వెంకటరాజు ముగ్గురు కీలకమని వెల్లడించింది.

సాయికృష్ణ కేసు అప్డేట్స్ - సురేశ్‌ ఆచూకీ కోసం సిట్‌ ప్రకటన

ముగిసిన సీఐ నాగరాజు 7 రోజుల కస్టడీ -500 ప్రశ్నలడిగినా మౌనమే సమాధానం

TAGGED:

SAI KRISHNA CASE UPDATES
SAI KRISHNA DEATH CASE UPDATES
SIT PROBE SAI KRISHNA CASE
SAI KRISHNA CUSTODIAL DEATH CASE
SIT ON HOME GUARD VENKATARAJU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.