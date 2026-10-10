భారీగా నిధులు ఎందుకు జమయ్యాయి? - కారుమూరిని ప్రశ్నించిన సిట్
Liquor Transport Scam Case: మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కస్టడీ ముగిసింది. 4 రోజులు 350 ప్రశ్నలు సిట్ అధికారులు అడిగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:41 AM IST
SIT Questions Karumuri Nageswara Rao : మీ ఖాతాల్లోకి భారీ మెుత్తాల్లో నిధులు ఎందుకు జమయ్యాయి? స్థిరాస్తుల కొనుగోలు, మైనింగ్ లీజులకు వెచ్చించిన డబ్బు ఎలా సమకూరింది? సబ్కాంట్రాక్టర్లు రూ.24 కోట్లు మీకు ఎందుకు ఇచ్చారు? మద్యం రవాణా కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీమంత్రి కారుమారి నాగేశ్వరరావుకు సిట్ సంధించిన ప్రశ్నలివి. కస్టడీలో 4 రోజుల పాటు 350 ప్రశ్నలు అడిగారు. కానీ విచారణకు కారుమూరి సహకరించలేదని సమాచారం. కారుమూరి కస్టడీ ముగియడంతో విజయవాడ కోర్టులో హాజరుపరిచి, తిరిగి హైదరాబాద్ చంచల్ గూడ జైలుకు తరలించారు.
మద్యం రవాణా కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు 5 రోజుల సిట్ కస్టడీ విచారణ సుదీర్ఘంగా సాగింది. జగన్ హయాంలో మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టు నిర్వహించిన సంస్థలు, వ్యక్తుల నుంచి మీ కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాల్లోకి భారీ మొత్తాల్లో నిధులు ఎందుకు జమయ్యాయి? అని కారుమూరిని సిట్ ప్రశ్నించింది.
మీ వ్యక్తిగత అప్పులు తీర్చడానికి, స్థిరాస్తుల కొనుగోలుకు, ఆస్తుల సమీకరణ కోసం అడ్వాన్సుల చెల్లింపునకు, మైనింగ్ లీజుల హక్కులు పొందేందుకు వెచ్చించిన డబ్బు ఎక్కడి నుంచి సమకూరింది? విలాసవంతమైన వాహనాలు, ఖరీదైన వాచీల కొనుగోలుకు, పుట్టినరోజు వేడుకల నిర్వహణ, విమాన ప్రయాణాలు, పొలిటికల్ ఫండింగ్కు ఖర్చు చేసిన సొత్తు ఏ ఆర్థిక వనరుల ద్వారా లభించింది? అంటూ కారుమూరిని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. మద్యం డిపోల నుంచి దుకాణాలకు వాస్తవంగా రవాణా చేసిన బాక్సుల కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో రవాణా చేసినట్లు ఇన్వాయిస్లు సృష్టించి, సబ్ కాంట్రాక్టర్లు కాజేసిన రూ.24 కోట్లు మీ చెంతకు ఎందుకు చేర్చారు? అని అడిగినట్లు సమాచారం.
మౌనంగానే కారుమూరి: కస్టడీలో 4 రోజుల పాటు కారుమూరిని 350కి పైగా ప్రశ్నలు అడిగారు. అయితే మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టు వ్యవహారాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధమూ లేదని, సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ సంస్థ తమ కుమారుడి సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని, అవన్నీ నిబంధనల ప్రకారమే జరిగాయని చెప్పినట్లు తెలిసింది. సిట్ అధికారులు కొన్ని పత్రాలు చూపించి ప్రశ్నించగా కారుమూరి నీళ్లు నమిలినట్లు సమాచారం.
ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల పరిధిలోని డిపోల నుంచి దుకాణాలకు మద్యం రవాణా చేసే సబ్ కాంట్రాక్టులన్నీ కారుమూరి తాను చెప్పిన వారికే ఇప్పించుకున్నారని దర్యాప్తులో తేల్చిన సిట్, వారు పొందిన అనుచిత లబ్ధిలో 85 శాతం మేర కారుమూరి, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు చేరినట్లు గుర్తించింది. ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ సబ్ కాంట్రాక్టర్లు మీకు ఎందుకు 85 శాతం మేర డబ్బు చెల్లించారు? అని సిట్ అడిగినట్లు తెలిసింది. దానికి ఆయన సమాధానమివ్వకుండా మౌనంగా ఉన్నారని సమాచారం.
హైదరాబాద్లోని ఖాజాగూడ సమీపంలో మీ పేరిట భూమి కొనుగోలుకు సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి అడ్వాన్సు ఎందుకు చెల్లించారు? అని అడగ్గా తమ మధ్య లావాదేవీలు ఉన్నాయని అంగీకరించినట్లు తెలిసింది. అనకాపల్లి జిల్లాలోని 4 హెక్టార్ల గ్రానైట్ క్వారీలో లీజు హక్కులు పొందేందుకు నగదు రూపంలో చెల్లించిన రూ.60 లక్షలు ఎక్కడివని అడగ్గా సమాధానమివ్వలేదని తెలిసింది. గుడివాడ, నిడమానూరు, చాగల్లు, భీమవరం, ఏలూరు డిపోల్లో మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టులు నిర్వహించిన వారి నుంచి ఎప్పటికప్పుడు కారుమూరికి డబ్బు ఎలా చేరిందన్నదానిపై కొన్ని పత్రాలు చూపిస్తూ అధికారులు ప్రశ్నించగా, వాటిపై పూర్తి వివరాలు తన కుమారుడ్ని అడగాలని చెప్పినట్లు సమాచారం.
సునీల్ను విచారించాకే ఛార్జ్షీట్: మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో మరో నిందితుడైన కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుమారుడు సునీల్కుమార్ను కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించేందుకు సిట్ అధికారులు ప్రయత్నించినా సాధ్యపడలేదు. ఇదే కేసులో సునీల్ను ఇప్పటికే ఈడీ అరెస్టు చేసింది. చంచల్గూడ జైల్లో రిమాండ్లో ఉన్నారు. జైల్లోనే ఆయన్ను ప్రశ్నించేందుకు వీలు కల్పించాలంటూ సిట్ అధికారులు న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. అనుమతి వచ్చిన వెంటనే సునీల్ను విచారించనున్నారు. ఈ నెల 16 నాటికి ఈ కేసులో అభియోగపత్రం దాఖలు చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
త్వరలో స్థానిక ఎన్నికలు - రిజర్వేషన్లు ఖరారైతేనే షెడ్యూల్
పర్యాటక కేంద్రంగా పోలవరం ఐకానిక్ వంతెన - మూడు జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం