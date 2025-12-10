ETV Bharat / state

నెయ్యి కొనుగోలు విధి విధానాలేంటి? - మాజీ జీఎంను ప్రశ్నించిన సిట్‌

భోలేబాబా డైరెక్టర్లు మిమ్మల్ని కలిశారా - తొలిరోజు 3 గంటల పాటు వేర్వేరుగా విచారించిన సిట్‌ - రసాయనాల సరఫరాపై సుగంధ్‌ను ప్రశ్నించిన అధికారులు

Sit Questions Former TTD GM Adulterated Ghee Case Probe
Sit Questions Former TTD GM Adulterated Ghee Case Probe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sit Questions Former GM Adulterated Ghee Case Probe: శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో నిందితులైన టీటీడీ కొనుగోళ్ల విభాగం మాజీ జీఎం సుబ్రహ్మణ్యం, సుగంద్ ఆయిల్స్ అండ్ కెమికల్స్ యజమాని అజయ్‍ కుమార్ సుగంధ్‌ను సిట్‌ తొలిరోజు 3 గంటలు ప్రశ్నించింది. జీఎం సుబ్రహ్మణ్యం కొద్దిగా అనారోగ్యానికి గురి కావడంతో ఆయన్ని కొన్ని ప్రశ్నలే అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. సుగంధ్‌ మాత్రం విచారణకు ఏమాత్రం సహకరించలేదని సమాచారం.

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి లడ్డూ ప్రసాదానికి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో నిందితులైన టీటీడీ కొనుగోళ్ల విభాగం మాజీ జీఎం ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌వీఆర్‌ సుబ్రహ్మణ్యం, సుగంధ్‌ ఆయిల్స్‌ అండ్‌ కెమికల్స్‌ యజమాని అజయ్‌కుమార్‌ సుగంధ్‌ను తొలిరోజు మంగళవారం సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించారు. వారిద్దరినీ నాలుగు రోజుల కస్టడీకి ఏసీబీ కోర్టు అనుమతి ఇవ్వడంతో నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారం నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటకు తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. సుబ్రహ్మణ్యానికి బీపీ ఎక్కువగా ఉన్నందున మాత్రలు ఇచ్చి కొద్దిసేపు కూర్చోబెట్టారు.

సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాక అలిపిరిలోని సిట్‌ కార్యాలయానికి తరలించారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఇద్దరినీ వేర్వేరుగా అధికారులు విచారించారు. సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ప్రధానంగా నెయ్యి కొనుగోలుకు టీటీడీ ఎలాంటి నిబంధనలు విధిస్తుంది? విధి విధానాలేంటి? టెండర్‌ షరతులు ఉల్లంఘిస్తే తీసుకునే చర్యలేంటి అని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. గతంలో టెండర్లలో పాల్గొనే డెయిరీలు ప్రతిరోజూ 4 లక్షల లీటర్ల ఆవు పాలు సేకరించడంతో పాటు 8 టన్నుల నెయ్యి ప్రాసెసింగ్‌ సామర్థ్యం, ఏడాదికి రూ.250 కోట్ల టర్నోవర్‌ కలిగి ఉండాలని నిబంధనలు ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు.

2020లో వీటిని సరళతరం చేశారని చెప్పారు. అప్పట్లో టీటీడీకి చెందిన ఐదుగురు అధికారులు, ముగ్గురు నిపుణులతో కమిటీని నియమించారని, ఆ కమిటీ సభ్యులు నివేదిక ఇచ్చారని వెల్లడించారు. ఈ వ్యవహారంతో తనకు సంబంధం లేదని, అప్పట్లో తాను జీఎంగా లేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భోలేబాబా ప్రతినిధులు మిమ్మల్ని కలిశారా అని ప్రశ్నించగా డెయిరీ ప్లాంట్ల తనిఖీలకు వెళ్లినప్పుడు మాట్లాడారని సుబ్రహ్మణ్యం సమాధానమిచ్చారు. డైరెక్టర్లు పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌ లంచం ఇచ్చారా, కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు మీరు సహకరించారా అని అడగ్గా లేదని బదులిచ్చారు. సుబ్రహ్మణ్యం అనారోగ్యం దృష్ట్యా తొలిరోజు ఆయన్ను పెద్దగా ప్రశ్నించలేదని తెలుస్తోంది. విచారణ అనంతరం ఇద్దరినీ తిరుపతి తూర్పు పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించారు.

విచారణకు సహకరించని సుగంధ్‌: దిల్లీకి చెందిన అజయ్‌కుమార్‌ సుగంధ్‌ను సైతం సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించినా అతను విచారణకు సహకరించలేదని తెలుస్తోంది. నెయ్యి కల్తీకి ఎలాంటి రసాయనాలు వినియోగించారని అడగ్గా ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. మోనో గ్లిజరైడ్స్, ఎసిటిక్‌ యాసిడ్‌ ఈస్టర్‌ తదితర పదార్థాలను మీరు దిల్లీ నుంచి పంపితే వాటితో భోలేబాబా డెయిరీలో నకిలీ నెయ్యి తయారు చేశారని తేలిందని సుగంధ్​ను సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించారు. కొన్ని ఏళ్లుగా రసాయనాల వ్యాపారం చేస్తున్నానని, వాటిని ఎందుకు వినియోగించారో తనకు తెలియదని సుగంధ్‌ చెప్పారు. భోలేబాబా డైరెక్టర్లతో జరిపిన లావాదేవీల గురించి ప్రశ్నించగా తాను సరఫరా చేసిన రసాయనాలకు వారు డబ్బు పంపారే తప్ప కల్తీ వ్యవహారంలో తన ప్రమేయం లేదని పేర్కొన్నారు.

తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు - నిందితులుగా మరో 12 మంది

నెయ్యి కల్తీ గురించి వైవీ సుబ్బారెడ్డికి అప్పుడే చెప్పా - సిట్​ విచారణలో మాజీ జీఎం

GHEE ADULTERATION CASE UPDATES
EX GM IN SIT INTERROGATION
TTD LADDU CONTROVERSY
TIRUMALA ADULTERATED GHEE CASE
ADULTERATED GHEE CASE

