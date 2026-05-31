మద్యం అక్రమాలు బయటపడకుండా - ఫోన్లు ధ్వంసం చేసేసి, పాస్వర్డ్లు గుర్తులేవంటూ కుట్రలు
సిట్ విచారణలో జగన్ పీఏ కేఎన్ఆర్ బినామీ పుత్తా శివశంకర్రెడ్డిని ప్రశ్నించిన సిట్ - ప్రస్తుత ఫోన్ పాస్వర్డ్ అడగ్గా మరచిపోయానంటూ బుకాయింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : May 31, 2026 at 12:34 PM IST
SIT Probe AP Liquor Scam : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిన లిక్కర్ స్కాం కేసులో కొల్లగొట్టిన నగదుతో భారీగా స్థిరాస్తుల కొనుగోలు, పెట్టుబడులు పెట్టిన ముఠా వాటి మూలాలపై సిట్ లోతుగా ఆరా తీస్తోందనే తెలిసిన వెంటనే అప్రమత్తమైంది. విచారణను ఎదుర్కోక తప్పదని గ్రహించి ఆధారాలు మాయం చేయటానికి ప్రయత్నించింది. అప్పటివరకూ వాడుతున్న సెల్ఫోన్లు ధ్వంసం చేసేసి కొత్తవి కొనుగోలు చేసింది. సిట్ విచారణకు హాజరైతే అధికారులు మొబైల్స్ స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణకు పంపిస్తారని, డేటా వెలికితీసి అక్రమాల గుట్టు బయటపెడతారనే ఉద్దేశంతో ఈ కుట్రకు పాల్పడింది.
మద్యం లంచాల డబ్బుతో భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టారనే అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డి (కేఎన్ఆర్)కి బినామీగా గుర్తించిన ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పుత్తా శివశంకర్రెడ్డిని సిట్ అధికారులు శనివారం ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో పలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. లిక్కర్ స్కాం కేసులో రెండోరోజూ 8 గంటల పాటు అతడిని సిట్ అధికారులు విచారించారు. మంగళవారం నాడు మరోసారి విచారణకు రావాలని నోటీసులిచ్చారు.
Andhra Pradesh Liquor Scam : శివశంకర్రెడ్డి వాడుతున్న మొబైల్స్ను విచారణలో భాగంగా అన్లాక్ చేయాలని సిట్ అధికారులు ఆదేశించారు. వాటిని అన్లాక్ చేయటానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా అతడు పలుమార్లు నటించాడు. చివరికి పాస్వర్డ్లు గుర్తులేవని, మరచిపోయానని చెప్పినట్లు సమాచారం. ‘మీ ఫోన్ పాస్వర్డ్లు మీకే గుర్తు లేకపోవటం ఏమిటి’ అని శివశంకర్రెడ్డిని అడగ్గా నీళ్లు నమిలినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై అధికారులు మరింత లోతుగా ప్రశ్నించగా తాను రెండు నెలల కిందట ఫోన్లు కొనుగోలు చేశానని సమాధానమిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
‘అంతకు ముందు వాడిన ఫోన్లు ఏం చేశారు? కొత్తవి ఎందుకు కొన్నారు?’ అని సిట్ అధికారులు శివశంకర్రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. అందుకు గతంలో వాడిన ఫోన్లను ఈ-వ్యర్థాలుగా మార్చేశానని అతడు జవాబిచ్చారు. బినామీ ఆస్తులు, లావాదేవీల గుట్టు బయటపడకుండా ఉండేందుకు కేఎన్ఆర్ ఆదేశాల మేరకు శివశంకర్రెడ్డే ఫోన్లు ధ్వంసం చేశారని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అతడు ప్రస్తుతం వాడుతున్న మొబైల్స్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాలకు పంపి విశ్లేషించనున్నారు.
శివశంకర్రెడ్డి పేరిట కేఎన్ఆర్ జరిపిన ఇతర వ్యవహారాలు, లావాదేవీల కీలక సమాచారాన్ని దగ్గర పెట్టుకుని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. 2019-2024 మధ్య శివశంకర్రెడ్డి ఖాతాల్లోకి భారీగా డబ్బు ఎలా వచ్చింది? ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్తో సంబంధం ఏంటి అనే కోణంలో వివరాలు అడిగారు. కె.నాగేశ్వరరెడ్డి (కేఎన్ఆర్)తో తనకు కేవలం పరిచయమే ఉందని అంతకు మించి ఎలాంటి సంబంధాలూ లేవని అతను బుకాయించినట్లు తెలిసింది. మరోవైపు కేఎన్ఆర్ ఆడిటర్నూ సిట్ అధికారులు విచారించి కొన్ని వివరాలు రాబట్టారు. వాటి ఆధారంగా సోమవారం కె.నాగేశ్వరరెడ్డిని ప్రశ్నించనున్నారు.
విజయవాడ శివారు రామవరప్పాడులోని లక్కీ హ్యుందయ్ షోరూమ్లో 51 శాతం వాటా కె.నాగేశ్వరరెడ్డిదేనని దాని యజమాని ఉస్మాన్ సందీప్ సిట్ విచారణలో వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నాలుగున్నర కోట్లు చెల్లించి 51 శాతం వాటా తీసుకున్నారని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. తాను ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల వాటాలు అమ్మేద్దామని చూస్తున్న సందర్భంలో కె.నాగేశ్వరరెడ్డి పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చారని ఉస్మాన్ సందీప్ వివరించినట్లు తెలిసింది.
నాలుగున్నర కోట్లకే అంత పెద్ద షోరూమ్లో 51 శాతం వాటా ఎలా ఇచ్చేశారు? ఎందుకిచ్చారు? అని అడగ్గా ఉస్మాన్ సందీప్ నీళ్లు నమిలినట్లు తెలుస్తోంది. కె.నాగేశ్వరరెడ్డి నగదును ఎలా చెల్లించారు? ఆ వివరాలివ్వాలని ఉస్మాన్ సందీప్ను అడగ్గా ఆయన మౌనం వహించినట్లు తెలిసింది. ఆయా అంశాలపై షోరూమ్ ఆడిటర్నూ ప్రశ్నించి కొన్ని వివరాలను రాబట్టారు. వీటన్నింటిని క్రోడీకరించి పెట్టుబడుల వెనక ఉన్న అసలు గుట్టును సిట్ వెలికితీయనుంది.
