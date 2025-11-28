ETV Bharat / state

మద్యం ముడుపులు కేసులో సునీల్​రెడ్డి - ప్రశ్నల వర్షాన్ని కురిపించిన సిట్

నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డిని సుదీర్ఘంగా 9 గంటల పాటు విచారించిన సిట్ - కొన్ని ప్రశ్నలకు మౌనం పాటించగా, మరికొన్నింటికి పొంతన సమాధానాలిచ్చినట్లు సమాచారం

Sunil Reddy Questioned By Sit: మద్యం ముడుపుల సొమ్ము దారి మళ్లింపుపై జగన్‌ సన్నిహితుడు నర్రెడ్డి సునీల్‌రెడ్డిపై సిట్‌ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక 2020, 2021, 2022 సంవత్సరాల్లో మీరు మొత్తం 6 కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశారు. రెండు, మూడేళ్లు డైరెక్టర్‌గా కొనసాగి ఆ తర్వాత వాటి నుంచి వైదొలగడానికి కారణమేంటి? మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన ముడుపుల సొమ్ము మళ్లింపు కోసమే ఈ సంస్థలు నెలకొల్పారా? మీతో వీటిని ఎవరు పెట్టించారని సిట్ ప్రశ్నించింది.

మద్యం ముడుపులు కేసులో సునీల్​రెడ్డి - ప్రశ్నల వర్షాన్ని కురిపించిన సిట్ (ETV)

పొంతనలేని సమాధానాలతో సరి: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ అతని తరఫున ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ చక్కబెడతారనే పేరున్న నర్రెడ్డి సునీల్‌రెడ్డిపై సిట్‌ అధికారులు సుదీర్ఘంగా విచారించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో గురువారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ దాదాపు 9 గంటల పాటు సిట్‌ అధికారులు సునీల్‌రెడ్డిని విచారించారు.

ఆయా కంపెనీల ద్వారా ఏయే కార్యకలాపాలు నిర్వహించారు? వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వాటి ద్వారా ఎంత మేరకు లావాదేవీలు జరిపారు? ఆయా సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ఎక్కడి నుంచి సొమ్ములు వచ్చాయనే అంశాలపై సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. కాననీ సునీల్‌రెడ్డి ఏ ఒక్క ప్రశ్నకూ సరైన సమాధానాలివ్వలేదని తెలిసింది. మరికొన్ని ప్రశ్నలకు నోరువిప్పకుండా మౌనం వహించినట్లు సమాచారం.

దుబాయ్‌లో ఆస్తుల కొనుగోలుపై అనుమానం: సునీల్‌రెడ్డి 2019-24 మధ్య దుబాయ్‌లో భారీగా ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు, పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు అనుమానిస్తున్న సిట్‌ అతను ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు కొన్నారు? అందుకు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి సమకూరింది? హవాలా ద్వారా తరలించారా? మూలం ఎక్కడ? మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతోనే ఇవన్నీ కొన్నారా అనే కోణంలో సునీల్‌రెడ్డిని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.

సునీల్‌రెడ్డి డైరెక్టర్‌గా కొనసాగిన గ్రీన్‌ ఫ్యూయల్స్‌ గ్లోబల్‌ ట్రేడింగ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ పేరిట అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించిన సిట్‌ వాటిపై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. మద్యం ముడుపుల సొమ్ము రూటింగ్, ఈ కేసులోని నిందితులతో సంబంధాలు, వారితో జరిపిన భేటీలు తదితర అంశాలపై కూడా సునీల్‌రెడ్డిని సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వై.ఎస్‌.రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో జరిగిన ఎమ్మార్‌ ప్రాపర్టీస్‌ కేసులో నర్రెడ్డి సునీల్‌రెడ్డి నిందితుడు. అయితే ఈ కుంభకోణం వెలుగుచూశాక సీబీఐ అతన్ని అరెస్టు చేసింది. వై.ఎస్‌.రాజశేఖరరెడ్డి సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని క్విడ్‌ప్రోకో ద్వారా పెద్ద ఎత్తున దోచుకున్నారనే అభియోగాలపై అప్పట్లో సీబీఐ, ఈడీ కేసులు నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

డొల్ల కంపెనీల ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర: ఈ విధంగా కొల్లగొట్టిన నిధుల్ని పెట్టుబడుల రూపంలో మళ్లించుకునేందుకు సునీల్‌రెడ్డిని ముందుపెట్టి అనేక డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయించారనే ఆరోపణలున్నాయి. జగన్‌కు సునీల్‌రెడ్డి నమ్మినబంటని, అతను చెప్పిన పనిని ఎడమ చేతికి తెలియకుండా నమ్మకంగా పూర్తి చేసే కుడి భుజమని తమ సన్నిహితులు చెబుతారు. ఎమ్మార్‌ ప్రాపర్టీస్‌ కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తు మళ్లింపు కోసం పెద్ద ఎత్తున డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసిన చరిత్ర సునీల్‌రెడ్డికి ఉంది.

మద్యం కుంభకోణం ముడుపుల రూటింగ్‌ కోసం వైఎస్సార్సీపీ ముఠా అదే తరహా నేర విధానాన్ని అనుసరించినట్లు ఇప్పటికే సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలింది. ఆ డొల్ల కంపెనీల తీగ లాగుతున్న క్రమంలో సునీల్‌రెడ్డి డైరెక్టర్‌గా కొనసాగిన కంపెనీల నుంచి పలు అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగినట్లు సిట్‌ గుర్తించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన్ను గురువారం విచారణకు పిలిపించి ప్రశ్నించింది.

హార్డ్‌డిస్క్‌, పత్రాల విశ్లేషణ ఆధారంగా: సునీల్‌రెడ్డి డైరెక్టర్‌గా గతంలో కొనసాగిన, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఆర్‌.ఆర్‌.గ్లోబల్‌ ఎంటర్‌ప్రైజస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, గ్రీన్‌ స్మార్ట్‌ ఇన్‌ఫ్రాకాన్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, గ్రీన్‌టెక్‌ ఇంజినీరింగ్‌ సిస్టమ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, శేఖర్‌ ఫౌండేషన్, గ్రీన్‌టెల్‌ ఎంటర్‌ప్రైజస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ, గ్రీన్‌కార్ట్‌ మీడియా ఎల్‌ఎల్‌పీ, వయోలేట ఫర్నిచర్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, గ్రీన్‌స్మార్ట్‌ వెంచర్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ, జెన్సిస్‌ పెట్రోకెమికల్స్‌ అండ్‌ లాజిస్టిక్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, గ్రీన్‌ ఫ్యూయల్స్‌ గ్లోబల్‌ ట్రేడింగ్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీల్లో సెప్టెంబరు 11న సిట్‌ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.

హైదరాబాద్, వైజాగ్​లో 5 చోట్ల ఉన్నటువంటి ఈ పది కంపెనీల్లో తనిఖీలు చేసి కీలక డాక్యుమెంట్లు, హార్డ్‌డిస్క్‌లు, కంప్యూటర్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణులతో విశ్లేషించారు. ఫోరెన్సిక్‌ విశ్లేషణలో వెల్లడైన అంశాల ఆధారంగా సునీల్‌రెడ్డిని ప్రశ్నించగా ఆయన పొంతనలేని సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.

అంతేకాకుండా ఆర్థిక లావాదేవీలపై సైతం అడగ్గా అవన్నీ ఆడిటర్‌కు తెలుస్తాయంటూ సమాధానాన్ని దాటవేసినట్లు సమాచారం. వ్యాపారమంటే చాలా వ్యవహారాలు ఉంటాయని వాటిపై ఇప్పటికప్పుడు అడిగితే తనకు ఎలా గుర్తుంటాయని సునీల్‌రెడ్డి ఎదురు ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.

