కంపెనీలన్నీ రాజ్ కసిరెడ్డి నియంత్రణలోనే ఉండేవి - సిట్ విచారణలో అవినాష్రెడ్డి
చివరి రోజు విచారణలో ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డికి 7 గంటల పాటు సిట్ ప్రశ్నలు - కీలక సమాచారం రాబట్టినట్లు సమాచారం - బోగస్ బిల్లుల ద్వారా రూ.21.60 కోట్ల రూటింగ్ కసిరెడ్డే చేయించారని అవినాష్
Published : March 19, 2026 at 11:39 AM IST
SIT Questioned Muppidi Avinash Reddy in Liquor Scam Case: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన లిక్కర్ స్కాం కేసులో ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి మూడో రోజు సిట్ విచారణ ముగిసింది. చివరి రోజైన బుధవారం 7 గంటలపాటు అవినాష్ రెడ్డిని సిట్ అధికారులు 100కు పైగా ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలిసింది. మద్యం సొత్తు మనీ లాండరింగ్ కోసం ఏర్పాటైన నకిలీ కంపెనీలు అన్నీ రాజ్ కసిరెడ్డే చూసుకునేవాడని అవినాష్రెడ్డి (ఏ7) విచారణలో చెప్పారు. ప్యాకేజింగ్, లాజిస్టిక్స్ వంటివి చేస్తామని డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా నకిలీ ఇన్వాయిస్లు తయారు చేసి సొత్తు మళ్లించుకున్నారని విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం.
మనీ లాండరింగ్ వంటి విషయాలు తనకు తెలియదని అవన్నీ రాజ్ కసిరెడ్డే చూసేవారని చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆర్డర్లు రావాలంటే నగదు చెల్లించాల్సిందేనంటూ డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల యజమానులను ఎవరి ఆదేశాలతో బెదిరించారని దీనికి ఎవరి మద్దతు ఉందని సిట్ ప్రశ్నించగా తనకు రాజ్ కసిరెడ్డే తెలుసని ఆయనకు వైఎస్సార్సీపీ పెద్దలతో సంబంధాలు ఉండేవని సమాధానం ఇచ్చారు.
మద్యం ఆర్డర్ల విధానాన్ని మార్చటం, ఎంత నగదు వసూలు చేయాలో నిర్ణయించటం వంటి వాటిపై హైదరాబాద్లో సమావేశాలు నిర్వహించి ఎవరు చెప్తే పాల్గొన్నారని అధికారులు అడగ్గా మౌనంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. అదాన్ సంస్థ బ్యాంకు ఖాతాలకు తాను ఏకైక ఆథరైజ్డ్ సిగ్నేటరీగా ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ పూర్తిగా రాజ్ కసిరెడ్డే చూసుకునేవాడని అవినాష్రెడ్డి చెప్పినట్లు సమాచారం. డొల్ల కంపెనీలు పంపించే నకిలీ ఇన్వాయిస్లను ప్రాసెస్ చేయించి, బోగస్ బిల్లుల ద్వారా దాదాపు రూ.21.6 కోట్లు రూటింగ్ అంతా రాజ్ కసిరెడ్డే చేయించారని సిట్ విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం.
రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ వెల్లడించిన వాస్తవాలు ఇవే : మద్యం కేసులో సిట్ ఎదుట లొంగిపోయిన నిందితుడు ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్టులో విస్తుపోయే వాస్తవాలను సిట్ వెలుగులోకి తెచ్చింది. మద్యం కుంభకోణంలో ఏ-7 ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి పాత్ర కీలకమని నిగ్గుతేల్చింది. ఐపీసీ అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రాజ్ కసిరెడ్డితో కలిసి కోట్లాది రూపాయల లావాదేవీలు చేశారని పేర్కొంది. మద్యం సిండికేట్తో కిక్బ్యాక్లు, కమీషన్ల ద్వారా లబ్ధి పొందారని రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ వివరించింది.
సిండికేట్కు ప్రధాన వ్యూహకర్త, ఆర్థిక నియంత్రణదారుగా ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి వ్యవహరించారని తేటతెల్లం చేసింది. నేరపూరిత సొమ్మును మళ్లించడంలో కీలకపాత్ర పోషించారని స్పష్టం చేసింది. ముడుపులు చెల్లించే కొత్త బ్రాండ్లకు అనుకూలంగా 'ఆర్డర్ ఫర్ సప్లై' కేటాయించారని తెలిపింది. పాత పాపులర్ బ్రాండ్లను మార్కెట్ నుంచి తొలగించారని సిట్ వెల్లడించింది. పారదర్శకంగా ఉన్న ఆటోమేటెడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సిస్టమ్ తొలగించారని, మానిప్యులేషన్లకు అవకాశం ఉండేలా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ప్రవేశపెట్టారని రిపోర్టులో పేర్కొంది.
సిట్ ఎదుట లొంగిపోయిన అవినాష్రెడ్డి - రిమాండ్ రిపోర్టులో విస్తుపోయే వాస్తవాలు
మనీ లాండరింగ్ చేసిన సొత్తంతా నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలదే: సిట్ విచారణలో ముప్పిడి అవినాశ్రెడ్డి