ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక మలుపులు - BRS ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావును విచారించిన సిట్
కీలక మలుపులు తిరుగుతున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావును సుదీర్ఘంగా 9 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన సిట్ - గులాబీ పార్టీ పెద్దలతో ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలపై ఆరా
Published : January 5, 2026 at 8:33 AM IST
BRS MLC Enquiry In Phone Tapping Case : ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసు కీలక మలుపులు తిరుగుతోంది. దర్యాప్తులో భాగంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావును సిట్ సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించింది. గులాబీ పార్టీ పెద్దలతో ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలపైనా ఆరా తీసింది. దాదాపు 9 గంటల పాటు సాగిన విచారణలో గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సమకూరిన ఎలక్టోరల్ బాండ్ల అంశంపైనా ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. నవీన్ రావు సమాచారం ఆధారంగా మరికొందరు కీలక నేతలను విచారించనున్నారు.
ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 8 వరకు : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో ముఖ్య నేతలు తెరపైకి వస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు పోలీస్ అధికారులు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల చుట్టే తిరిగిన దర్యాప్తు, తాజాగా ప్రజాప్రతినిధుల వైపు మళ్లింది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావును ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సుదీర్ఘంగా విచారించారు. ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు సిట్ కార్యాలయానికి వచ్చిన నవీన్ రావును, రాత్రి 8 గంటల వరకు విచారించారు. సిట్ సభ్యులు మహేశ్వరం డీసీపీ నారాయణరెడ్డి, గ్రేహౌండ్స్ గ్రూప్ కమాండర్ రవీందర్ రెడ్డి సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కూడిన బృందం నవీన్ వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసింది. మరికొందరు కీలక ప్రజాప్రతినిధులను విచారించేందుకు ఇది తొలి మెట్టుగా భావిస్తున్నారు. తాజా విచారణలో నవీన్ నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగానే ఇతరులను ప్రశ్నించే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎలక్టోరల్ బాండ్ల విషయంలో తన పాత్ర ఎంత : బీఆర్ఎస్ పెద్దలతో ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలపై నవీన్రావును సిట్ విచారించినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అలాగే గత ప్రభుత్వంలో ఎస్.ఐ.బిలో పని చేసిన ప్రభాకర్రావు బృందంతో ఉన్న సంబంధాలపైనా సిట్ ఆరా తీసింది. ముఖ్యంగా గులాబీ పార్టీకి ఎలక్టోరల్ బాండ్లు సమకూరిన విషయంలో నవీన్ పాత్ర ఏంటనే కోణంలో విచారణ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ సొమ్ముతో ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్కు సంబంధముందా? అని ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. వాస్తవానికి హైదరాబాద్ సీపీగా కొత్తకోట శ్రీనివాసరెడ్డి ఉన్నప్పుడు దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతున్న క్రమంలోనే నవీన్ రావు పేరు తెరపైకి వచ్చింది.
గతంలో అడిగిన విషయాలనే మరోసారి : ఆయనకు నోటీస్ ఇచ్చి 2024 సెప్టెంబర్ 24న వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు. తాజాగా మరోసారి ఆయన్ని విచారించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది. అప్పటి విచారణలో సరైన సమాచారం లభించలేదనే భావనతోనే సిట్ మరోసారి నవీన్ రావు వాంగ్మూలం నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది. గతంలో అడిగిన విషయాలనే మరోసారి సిట్ అధికారులు అడిగారని ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు తెలిపారు. బయట ప్రచారం జరుగుతున్నట్లు తానే ట్యాపింగ్ పరికరాలను సమకూర్చాననే విషయంలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగలేదని, అలాంటి ప్రస్తావనే రాలేదని స్పష్టం చేశారు.
"గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా విచారణకు పిలిస్తే నేను హాజరయ్యాను. అలాగే 3 గంటల పాటు పూర్తి వివరాలు తెలియజేశాను. అదే విషయం మీద ఈ రోజు మళ్లీ పిలిచారు. తిరిగి అవే విషయాలు మళ్లీ అడిగారు. నేను స్పష్టంగా, పూర్తిగా నాకు తెలిసిన సామాచారాన్ని తెలియజేశాను. వారి విచారణకు పూర్తి సహకారం అందించాను. ఇకపై ఎప్పుడు పిలిచినా వారికి సహకరిస్తాను."- నవీన్ రావు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ
ఇది కేవలం రాజకీయ కుట్రే : నవీన్ రావు విచారణ నేపథ్యంలో జూబ్లీహిల్స్ సిట్ కార్యాలయం వద్ద బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తల హడావిడి నెలకొంది. రాత్రి సమయంలో కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు సైతం అక్కడికి వచ్చారు. కేవలం రాజకీయ కుట్రతోనే బీఆర్ఎస్ నేతలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇబ్బందులు పెడుతోందని కృష్ణారావు ఆరోపించారు. రెండేళ్లుగా ప్రజా సమస్యలు గాలికొదిలేసి బీఆర్ఎస్పై కుట్రలు చేస్తోందని ధ్వజమెత్తారు.
"ఏ ఆధారాలు లేకపోయినా విచారణకు పిలవడం కేవలం రాజకీయ కుట్రలో భాగమే తప్ప ఇందులో ఏ నిజం లేదు. కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయనపై ఈ విధమైన వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల నుంచి ప్రజలపై దృష్టి పెట్టకుండా, ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరుతో మా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను, కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీశ్రావులను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇలా ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజల పక్షానే ఉంటుంది." - మాధవరం కృష్ణారావు, కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే
