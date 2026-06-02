20 రెట్లు పెరిగిన కేఎన్‌ఆర్ ఆదాయం - ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటితో పోలిస్తే అధికారంలోనే అధికం

జగన్‌ సీఎంగా ఉన్న ఐదేళ్లూ కేఎన్‌ఆర్‌కు భారీగా ఆదాయం - బెంగళూరులో ప్రాపర్టీ కొనుగోలు, ఫ్లాట్ల అమ్మకాల ద్వారా రూ.కోట్లలో ఆర్జన-

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 9:11 AM IST

SIT Probe in AP Liquor Scam : మద్యం కుభంకోణం కేసులో జగన్‌ పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డి (కేఎన్​ఆర్​)ని సిట్‌ అధికారులు సోమవారం నాడు దాదాపు 8 గంటల పాటు ప్రశ్నించింది. ఆయన ఆదాయం ఆకస్మికంగా ఎలా పెరిగింది? ఆస్తులు కొనుగోలుకు భారీగా డబ్బు ఎలా వచ్చింది? అనే అంశాలపై లోతుగా విచారించింది. కేఎన్ఆ​ర్​ ఆడిటర్‌నూ ఈ అంశాలపై ప్రశ్నించింది. కె.నాగేశ్వరరెడ్డి బినామీ పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి, విజయవాడ రామవరప్పాడులోని లక్కీ హ్యుందాయ్‌ షోరూమ్‌ యజమాని ఉస్మాన్‌ సందీప్‌లను విచారించింది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి లిక్కర్ స్కాం కేసులో జగన్‌ పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డిని సిట్‌ అధికారులు సోమవారం దాదాపు 8 గంటల పాటు ప్రశ్నించారు. 2014-2015 నుంచి 2018-2019 మధ్య రూ.18.24 లక్షల ఆదాయం పొందినట్లు ఐటీ రిటర్న్​లలో పేర్కొన్న కేఎన్​ఆర్, 2019-2020 నుంచి 2024-2025 మధ్య రూ.4.44 కోట్ల ఆదాయాన్ని చూపినట్లు తేల్చింది. మద్యం కేసులో కొల్లగొట్టిన సొత్తులో కొంత భాగం కేఎన్ఆర్​కి చేరిందని ఇప్పటికే సిట్‌ అధికారులు గుర్తించారు. దానికి సంబంధించిన మూలాలు, అక్రమ సొమ్ముతో పెట్టిన పెట్టుబడుల వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.

గత పదేళ్లలో కె.నాగేశ్వరరెడ్డి దాఖలు చేసిన ఐటీ రిటర్న్‌లను విశ్లేషించారు. అందులో అనేక అనుమానాస్పద లావాదేవీలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. జగన్‌ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఐదేళ్లలో నెలకు కేవలం రూ.30,406 మాత్రమే ఆదాయమున్న కేఎన్​ఆర్, జగన్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక నెలకు రూ.6.17 లక్షల చొప్పున ఆదాయాన్ని చూపారని గుర్తించారు. ఆదాయపు పన్ను శాఖకు అధికారికంగా సమర్పించిన లెక్కల్లోనే ఈ స్థాయిలో ఆదాయం చూపించారంటే ఇంకా లెక్కల్లో చూపించకుండా, బినామీల పేరిట భారీగా ఆస్తులు, ఆదాయం ఉండొచ్చని సిట్‌ అనుమానిస్తోంది. వాటిపై లోతుగా ఆరా తీస్తోంది.

ఒక్కసారిగా రూ.లక్షల్లోకి చేరిన వార్షికాదాయం : జగన్‌ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఐదేళ్లూ ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్‌ 44 ఏడీ కింద స్వల్పాదాయం గల చిరువ్యాపారి కేటగిరీలో కేఎన్​ఆర్ ఐటీ​ రిటర్న్​లు దాఖలు చేశారు. జగన్‌ సీఎం అయ్యాక ఐటీఆర్-2 ప్రొఫైల్‌ కిందకు మారి రిటర్న్​లు దాఖలు చేశారు. లక్షల్లో ఆదాయం లభించినట్లు చూపించారు. వేతనాల ద్వారా 2021-2022లో రూ.18 లక్షలు, 2022-2023లో రూ.30 లక్షలు, 2023-2024లో రూ.42 లక్షలు, 2024-2025లో రూ.39 లక్షలు, 2025-2026లో రూ.40 లక్షల ఆదాయం పొందినట్లు కె.నాగేశ్వరరెడ్డి ఐటీ రిటర్న్​లు దాఖలు చేసినట్లు సిట్‌ గుర్తించింది.

ఒకేసారి ఇంత భారీ మొత్తాలు, వేతనాలు ద్వారా వచ్చాయని పేర్కొనటంపై సిట్‌ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తోంది. 2020-2021లో తన వ్యాపార టర్నోవర్‌ను రూ.11.87 లక్షలుగా ఐటీ రిటర్న్​లో పేర్కొన్న కేఎన్​ఆర్, ఆ తర్వాత సంవత్సరం నుంచి వ్యాపార కార్యకలాపాల ద్వారా ఎలాంటి ఆదాయమూ లేదని చూపించారు. సాధారణంగా ఎవరిదైనా వ్యాపారం ఆగిపోతే ఆదాయం పడిపోవాలి. కానీ కె.నాగేశ్వరరెడ్డి విషయంలో అంతా రివర్స్‌లో జరిగింది.

AP Liquor Scam Case Updates : కేఎన్ఆర్​ వేతనాల ద్వారా భారీగా ఆదాయం పొందినట్లు చూపారు. ఐటీ చట్టం ప్రకారం వార్షికాదాయం రూ.50 లక్షలు దాటితే ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలు తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. 2024-2025, 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో కె.నాగేశ్వరరెడ్డి ఆదాయం కోట్లల్లోకి చేరడంతో ఆయన షెడ్యూల్‌ ఏఎల్‌​ దాఖలు చేశారు. దాన్ని బట్టి అతని నికర ఆస్తి విలువ భారీగా పెరిగినట్లు తేలింది.

బెంగళూరులోని ఓ ఖరీదైన ప్రాపర్టీని అద్దెకు ఇవ్వటం ద్వారా ఆదాయం వస్తున్నట్లు 2022-2023లో దాఖలు చేసిన ఐటీ రిటర్న్​లో కేఎన్ఆర్ చూపించారు. అంతకు ముందెప్పుడూ ఆ ప్రాపర్టీ ప్రస్తావనే లేదు. 2014-2015 నుంచి 2018-2019 వరకూ కేవలం రూ.18 లక్షలే ఆదాయమున్న వ్యక్తి 2022-2023 నాటికల్లా బెంగళూరులో కోట్ల విలువైన అత్యంత ఖరీదైన ప్రాపర్టీని ఎలా కొన్నారు?అంతడబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇక స్థిరాస్తి వ్యాపారం, షేర్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడుల ద్వారా 2023-2024, 2024-2025 సంవత్సరాల్లో రూ.2.64 కోట్ల క్యాపిటల్‌ గెయిన్స్‌ పొందినట్లు కె.నాగేశ్వరరెడ్డి రిటర్న్​లో పేర్కొన్నారు.

2023-2024లో షేర్లు, మ్యూచవల్‌ ఫండ్స్‌ విక్రయం ద్వారా రూ.78.12 లక్షలు లాంగ్‌ టర్మ్‌ క్యాపిటల్‌ గెయిన్‌ పొందినట్లు చూపించారు. 2024-2025లో ఒక ఫ్లాట్‌ విక్రయం ద్వారా రూ.99.16 లక్షలు, మరో ఫ్లాట్ ద్వారా రూ.74.10 లక్షలు, ఇంకో ఫ్లాట్ అమ్మకం ద్వారా రూ.9.73 లక్షల ఆదాయం వచ్చినట్లు మొత్తంగా రూ.1.83 కోట్ల లాభం వచ్చినట్లు చూపించారు. ఆ సంవత్సరంలో షేర్ల లాభాలతో కలిపి మొత్తం క్యాపిటల్‌ గెయిన్స్‌ రూ.1.84 కోట్లుగా చూపించారు. అయితే కేఎన్‌ఆర్‌ విక్రయించినట్లు చూపిస్తున్న ఫ్లాట్లను ఆయన ఎప్పుడు కొన్నారు? ఎవరి దగ్గర కొన్నారు? కొన్నప్పుడు ఐటీ రిటర్నుల్లో ఎందుకు చూపించలేదు? ఒకేసారి మూడు ఫ్లాట్లు కొన్న వారు ఎవరు అనే కోణంలో సిట్‌ ఆరా తీస్తోంది.

