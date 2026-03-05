ETV Bharat / state

కొల్లగొట్టిన మద్యం సొమ్ముతో 11.29 ఎకరాలు కొనుగోలు - చాణక్య ఆస్తుల జప్తునకు సిట్‌ చర్యలు

మద్యం ముడుపులతో చాణక్య భూముల కొనుగోలు - తెలంగాణలో రూ.6.09 కోట్లు వెచ్చించి 11.29 ఎకరాలు కొనుగోలు - భూముల జప్తునకు చర్యలు ప్రారంభించిన సిట్‌ - అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

SIT Seize Properties of Accused Chanakya Lands
SIT Seize Properties of Accused Chanakya Lands (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 9:58 AM IST

SIT Seize Properties of Accused Chanakya Lands : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణంలో రోజుకో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వస్తోంది. కేసులోని నిందితుడు బూనేటి చాణక్య మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భూములు కొనుగోలు చేసినట్లు సిట్‌ అధికారులు గుర్తించారు. రూ.6.09 కోట్లు వెచ్చించి ఏకంగా 11.29 ఎకరాలు కొన్నట్లు నిర్థరించారు. ప్రస్తుతం ఆ ఆస్తుల జప్తునకు సిట్‌ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

వైఎస్సార్సీపీ హాయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి ముఖ్య అనుచరుడు, ముఠా తరఫున సరఫరా కంపెనీలు, డిస్టిలరీల నుంచి ముడుపుల సొమ్ము వసూళ్ల నెట్‌వర్క్‌ నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించిన బూనేటి చాణక్య, ఆ కొల్లగొట్టిన సొమ్ముతో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో 11.29 ఎకరాల భూమిని కొన్నట్లు సిట్‌ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. వాటి మార్కెట్‌ విలువ రూ.6.09 కోట్లు అయితే కేవలం రూ.1.67 కోట్లకే కొన్నట్లుగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించినట్లు బయటపడింది. అంతేగాక ఈ భూముల కొనుగోలుకు మొత్తం నగదు రూపంలోనే చెల్లింపులు చేసినట్లు రుజువైంది.

కొల్లగొట్టిన మద్యం సొమ్ముతో 11.29 ఎకరాలు కొనుగోలు - చాణక్య ఆస్తుల జప్తునకు సిట్‌ చర్యలు (ETV)

2021-22 నుంచి 2024-25 మధ్య తన ఆదాయం రూ.87.09 లక్షలుగా చూపి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు దాఖలు చేసిన బూనేటి చాణక్య ఆ సమయంలోనే రూ.6.09 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కొన్నట్లు సిట్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. కేవలం మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతోనే ఈ ఆస్తులన్నీ సమకూర్చుకున్నట్లు గుర్తించింది. ఈ ఆస్తుల జప్తు కోసం న్యాయస్థానంలో పిటిషన్‌ దాఖలు చేసేందుకు అనుమతి కోరుతూ ప్రతిపాదనలు పంపించగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే అనుమతిని జారీ చేస్తూ హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్‌ విశ్వజిత్‌ బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఆ సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌లకు సిట్‌ లేఖలు : 2021-22 నుంచి 2024-25 మధ్య కాలంలో చాణక్య ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు కొన్నారో వాటి పూర్తి వివరాలివ్వాలని కోరుతూ సిట్‌ అధికారులు కొద్ది రోజుల కిందట తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కందుకూరు, శంషాబాద్, మహేశ్వరం, మేడ్చల్, కొత్తూరు, కుల్చారాం సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌లకు లేఖలు రాశారు. తాజాగా అధికారుల చేతికి ఆ ఆస్తుల వివరాలన్నీ అందాయి. వాటిని విశ్లేషించగా రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండలం సిద్దాపూర్, శంషాబాద్‌ సమీపంలోని గొల్లపల్లె కలాన్, కందుకూరు మండలం చిప్పల్‌పల్లె, మెదక్‌ జిల్లా కుల్చారం మండలం మహమ్మద్‌పూర్‌, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లా గుండ్లపోచంపల్లె గ్రామాల్లో మొత్తంగా 14 ఆస్తులు చాణక్య కొన్నట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది.

నగదు రూపంలోనే 14 ఆస్తుల కొనుగోలుకు : సిద్దాపూర్‌ గ్రామంలో ఒక చోట ఎకరా విలువ రూ.30 లక్షలుంటే దానిని కేవలం రూ.9.99 లక్షలకే కొన్నట్లు చూపించుకుని 2 ఎకరాలు కొన్నారు. ఇలా మొత్తం రూ.60 లక్షలకు రూ.50 లక్షలు నగదు రూపంలో, మిగత రూ.10 లక్షలు బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా ఇచ్చారు. ఇదంతా కూడా ముడుపుల సొత్తే. అలాగే సిద్దాపూర్‌లోనే ఇంకోచోట 0.19 గుంటల విలువ రూ.53.20 లక్షలు కాగా, దాన్ని రూ.4.15 లక్షలకు కొన్నట్లు రికార్డుల్లో చూపారు. ఆ మొత్తమే బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా చెల్లించారు. మిగతాదంతా నగదు రూపంలోనే ఇచ్చారు. ఇలా మొత్తం 14 ఆస్తుల కొనుగోలుకు నగదు రూపంలోనే సొమ్ము చెల్లించారని తెలింది.

ఆ బ్యాంకు నుంచి చాణక్య ఖాతాల్లోకి భారీగా : అంతేగాక తాళ్ల అవినాష్‌గౌడ్‌ డెవలపర్స్‌ పేరిట ఉన్న ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు ఖాతా నుంచి బూనేటి చాణక్య ఖాతాల్లోకి భారీ మొత్తాల్లో సొమ్ము జమైనట్లు సిట్‌ అధికారులు గుర్తించింది. అవినాష్‌గౌడ్‌ను విచారణకు పిలిపించి ప్రశ్నించగా చాణక్య తనకు ఎప్పటికప్పుడు నగదు అందజేసేవాడని తెలిపారు. తన ఖాతా నుంచి ఆ మేరకు ఆయనకు సొమ్ము జమ చేసినట్లు అధికారులకు వాంగ్మూలమిచ్చారు. ప్రధానంగా రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్‌ శివారులోని గొల్లపల్లె కలాన్‌, కందుకూరు మండలం చిప్పల్‌పల్లె గ్రామాల్లో భూముల కొనుగోలుకు ఆ డబ్బు చాణక్య వెచ్చించాడని అవినాష్‌గౌడ్‌ తెలిపారు. ఈ మొత్తం వివరాల ఆధారంగా పూర్తి దర్యాప్తు జరిపిన సిట్‌ అధికారులు 2021 జులై 12 నుంచి 2024 జనవరి 27 వరకు చాణక్య ఆస్తులు కొన్నట్లు నిర్థరించారు.

