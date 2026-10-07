అంతా రాజ్ కెసిరెడ్డికే తెలుసు - సిట్ విచారణలో నిందితులు
గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన మద్యం రవాణా కుంభకోణంపై ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్ రెడ్డిని సిట్ విచారించింది. అలానే మాజీ మంత్రిని కారుమూరిని 7 గంటలపాటు ప్రశ్నించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:18 AM IST
SIT Probe into Liquor Transport Scam during YSRCP Govt: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన మద్యం రవాణా కుంభకోణానికి సంబంధించిన వివరాలు తనకేమీ తెలియదని అంతా రాజ్ కెసిరెడ్డి, బూనేటి చాణక్యలకే తెలుసని ఈ కేసులో కీలక నిందితుడు ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి సిట్ విచారణలో వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును సిగ్మా, ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ పేరిట దక్కించుకోవటం మొదలుకుని సబ్ కాంట్రాక్టుల కేటాయింపు, లంచాల సొమ్ము మళ్లింపు వ్యవహారం వారి నేతృత్వంలోని జరిగిందని చెప్పినట్లు తెలిసింది.
ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డి 2 రోజుల సిట్ కస్టడీ నిన్నటితో(మంగళవారం) ముగిసింది. దర్యాప్తు అధికారులు 2 రోజుల్లో దాదాపు 100కు పైగా ప్రశ్నలు అడిగారు. ప్రధానంగా మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును సిగ్మా లాజిస్టిక్స్, ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ పేరిట ఎవరు ఇప్పించారనే కోణంలో వివరాలు అడిగారు. ఈ కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తును ఎక్కడికి, ఎలా మళ్లించారనేదానిపై ఆరా తీశారు. అయితే కిరణ్కుమార్రెడ్డి విచారణకు సహకరించలేదని తెలిసింది.
విచారణకు సహకరించని కారుమూరి: మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావును సిట్ అధికారులు మంగళవారం దాదాపు 7 గంటల పాటు విచారించారు. 5 రోజుల కస్టడీలో భాగంగా 2వ రోజు ఆయన్ను ప్రశ్నించిన అధికారులు దాదాపు 50కు పైగా ప్రశ్నలు అడిగినట్లు సమాచారం. అయితే విచారణకు కారుమూరి సహకరించలేదని తెలిసింది. ఇంకా 3 రోజులు కస్టడీ ఉండటంతో ఆయన నుంచి కీలక వివరాలు రాబట్టి వాంగ్మూలం నమోదు చేసేందుకు సిట్ అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
కాగా ఈ కేసులో కారుమూరి మొదటి రోజు సిట్ కస్టడీ ఎలాంటి విచారణ లేకుండానే ముగిసింది. చంచల్గూడ జైల్లో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్న కారుమూరిని సిట్ అధికారులు అక్కడి నుంచి విజయవాడకు తీసుకొచ్చేసరికే మధ్యాహ్నమైపోయింది. ఆసుపత్రిలో వైద్యపరీక్షలు పూర్తయ్యేసరికి సాయంత్రం 5 గంటలు దాటిపోయింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సాయంత్రం 6 గంటల్లోపే ఆయన్ను విచారించాలి. అప్పటికే ఆ సమయం ముగిసిపోవటంతో సిట్ అధికారులు ఆయన్ను విజయవాడ జిల్లా జైలుకు అప్పగించారు. దీంతో తొలి రోజు ప్రశ్నించటానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. కీలక విషయాలు రాబట్టాలని భావించిన సిట్ అధికారుల వ్యూహాలకు సమయం రూపంలో బ్రేక్ పడింది.
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