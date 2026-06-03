ETV Bharat / state

'తెలియదు, గుర్తులేదు, మాకేం సంబంధం లేదు' - లిక్కర్ స్కామ్​లో అందరిదీ ఒకే పాట

ఎన్ని గంటలు విచారించినా అందరిదీ ఒకే తరహా సమాధానం - జగన్‌ పీఏ కేఎన్‌ఆర్, ఆయన బినామీ శివశంకర్‌రెడ్డి, ఉస్మాన్‌లది ఇదే తీరు

AP Liquor Scam Case Updates
AP Liquor Scam Case Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:02 AM IST

|

Updated : June 3, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Liquor Scam Case Updates : 'తెలియదు, గుర్తులేదు, మాకేం సంబంధం లేదు' మద్యం కుంభకోణం కేసులో జగన్‌ పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డి (కేఎన్‌ఆర్‌)తోపాటు, ఆయన బినామీలు, ఇతర నిందితులు ఇదే పాట పాడుతున్నారు. సిట్ అధికారులు ఏం అడిగినా అందరూ ముందే కూడబలుక్కున్నట్లు పొడిపొడి సమాధానాలిస్తున్నారు. రూటు మార్చిన సిట్‌ నిందితుల కుటుంబ సభ్యులు, బినామీల బ్యాంకు ఖాతాల గుట్టువిప్పే పనిలో ఉంది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం ముడుపుల కేసులో జగన్ పీఏ కేఎన్‌ఆర్‌తోపాటు వైఎస్సార్సీపీ నేత శివశంకర్​రెడ్డి , లక్కీ హ్యుందాయ్ షోరూమ్ ప్రతినిధి సిట్ విచారణకు సహకరించడంలేదు. ఆర్థిక లావాదేవీలు, పెట్టుబడుల గురించి 'నాకేం తెలియదు, మీకేమైనా వివరాలు కావాలంటే మా ఆడిటర్‌ను అడగండంటూ' కేఎన్‌ఆర్​ సిట్‌కు చెప్పారు. ఆడిటర్లేమో 'మీ ప్రశ్నలకు ఇప్పటికిప్పుడు సమాధానాలివ్వలేం. రికార్డులు చూసి చెప్తాం' అంటూ దాటవేశారు.

కమలాపురంలో కేఎన్​ఆర్​తో కలిసి చదువుకోవడం తప్ప, ఆయనతో ఎలాంటి సంబంధాల్లేవని కేఎన్​ఆర్​ బినామీ పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. ఇలా సిట్‌ విచారణలో అంతా కూడబలుక్కున్నట్లు ఒకే తరహా సమాధానాలతో సరిపెడుతున్నారు. ఎన్ని గంటల పాటు ప్రశ్నించినా, కొన్ని లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఆధారాలు చూపించి అడిగినా సరే నోరువిప్పడం లేదు. దర్యాప్తును జాప్యం చేసే ఎత్తుగడగా సిట్‌ అనుమానిస్తోంది.

Andhra Pradesh Liquor Scam Updates : వీరందరినీ వైఎస్సార్సీపీ ముఠా ప్రభావితం చేస్తున్నట్లు భావిస్తోంది. దర్యాప్తు అధికారులు ఏం అడిగితే ఏం చెప్పాలో వీరంతా తర్ఫీదు పొందినట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుల బంధువుల బ్యాంకు లావాదేవీలు, పదేళ్ల ఐటీ రిటర్న్​లు, బ్యాలెన్స్‌ షీట్లు సహా ఇతరత్రా వివరాలన్నీ సేకరిస్తున్నారు. దీని కోసం ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమాచార సేకరణ, విశ్లేషణ పూర్తయ్యాక వీరందర్నీ మరోమారు ప్రశ్నించనున్నారు.

విజయవాడ శివారు రామవరప్పాడులోని లక్కీ హ్యుందాయ్‌ షోరూమ్‌లో కేఎన్​ఆర్​కి 51 శాతం వాటా ఇచ్చామని షోరూమ్‌ యజమాని ఉస్మాన్‌ సందీప్‌ సిట్‌ విచారణలో చెప్పారు. దానికి రూ.3 కోట్లు కేఎన్‌ఆర్‌ భార్య ఖాతా నుంచి, మరో కోటిన్నర ఇతర వ్యక్తుల ఖాతాల నుంచి చెల్లించారని వివరించారు. అయితే నాలుగున్నర కోట్లకే 51 శాతం వాటా ఎలా ఇచ్చారు? అంత పెద్ద షోరూమ్‌ విలువ రూ.9 కోట్లేనా? అని సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించగా దానిపై రుణాలను మినహాయించగా అంతకే విలువ కట్టారని సందీప్‌ సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిసింది.

తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఎంతో కొంతకు షోరూమ్‌లో వాటాలు అమ్మేయాలని ప్రయత్నించగా ఎవరూ ముందుకు రాని సమయంలో కేఎన్​ఆర్ ముందుకొచ్చి వాటాలు తీసుకున్నారని సందీప్‌ విచారణలో చెప్పినట్లు తెలిసింది. షోరూమ్‌కు వాల్యూయేషన్‌ చేసిన సంస్థ ప్రతినిధులను సిట్ విచారణకు పిలవనుంది. అండర్‌ వాల్యూయేషన్‌ చేశారా? దాని వెనక ఎవరి ఒత్తిడి ఉందనే వివరాలను రాబట్టనుంది.

రెండు, మూడు అంచెల్లో లావాదేవీలు : ఇక పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డి, కేఎన్‌ఆర్‌ మధ్య రెండు, మూడు అంచెల్లో జరిగిన మనీ రూటింగ్‌ మూలాల్ని సిట్‌ గుర్తించింది. ఆయా లావాదేవీల ఆధారంగా శివశంకర్‌రెడ్డి పేరిట ఉన్న బినామీ ఆస్తుల గుట్టు విప్పాలని సిట్ అధికారులు నిర్ణయించారు. కేఎన్​ఆర్ దాఖలు చేసిన ఐటీ రిటర్న్స్‌పై పొంతనలేని సమాధానాలిచ్చిన ఆడిటర్లనూ మరోసారి ప్రశ్నించాలని భావిస్తోంది.

మంగళవారం నాడు జగన్‌ పీఏ కేఎన్‌ఆర్, ఆయన బినామీ పుత్తా శివశంకర్‌రెడ్డిలను సిట్‌ అధికారులు రెండు గంటలపాటు ప్రశ్నించారు. ఇద్దర్నీ ఒకేచోట కూర్చోబెట్టి లావాదేవీలపై ఆరా తీశారు. జగన్‌ అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లలో కేఎన్‌ఆర్‌ అధికారికంగా చూపించిన ఆదాయం, ఆస్తులు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో అసలు వాటికి పెట్టుబడి ఎక్కడి నుంచి సమకూరింది? ఒక్కసారిగా అంత ఆదాయం ఎలా పెరిగింది? అనే కోణంలో సిట్‌ విశ్లేషిస్తోంది.

ప్రధానంగా బెంగళూరులో కొనుగోలు చేసిన ఖరీదైన ప్రాపర్టీ, మూడు ఫ్లాట్లు అమ్మకం ద్వారా లభించిన క్యాపిటల్‌ గెయిన్స్, పెట్టుబడులపై లాభాలు, వేతనాల రూపంలో ఒకేసారి రూ.లక్షల్లో రావటం వంటివన్నీ అనుమానాలకు తావిచ్చేలా ఉన్నాయని సిట్‌ గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణం సొమ్మును మళ్లించి వైట్‌ చేసుకోవటానికి ఈ ఎత్తుగడలు వేసినట్లు అనుమానిస్తోంది. దీని వెనక మనీ లాండరింగ్‌ జరిగిందని అందులో మరికొందరి పాత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించింది. ఈ వివరాలను ఈడీకి కూడా సమర్పించింది.

20 రెట్లు పెరిగిన కేఎన్‌ఆర్ ఆదాయం - ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటితో పోలిస్తే అధికారంలోనే అధికం

మద్యం అక్రమాలు బయటపడకుండా - ఫోన్లు ధ్వంసం చేసేసి, పాస్‌వర్డ్‌లు గుర్తులేవంటూ కుట్రలు

Last Updated : June 3, 2026 at 11:59 AM IST

TAGGED:

AP LIQUOR SCAM CASE UPDATES
SIT QUESTIONED KNR
ANDHRA PRADESH LIQUOR SCAM UPDATES
SIT INQUIRY KNR
SIT PROBE IN AP LIQUOR SCAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.