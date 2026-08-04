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ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - అదనపు ఛార్జిషీట్‌కు సిద్ధమవుతున్న సిట్

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఈ నెల 15లోపు ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసేందుకు సిట్ కసరత్తు - ముగ్గురు నేతల పేర్లు చేర్చే అంశాన్ని సిట్‌ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 8:55 PM IST

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SIT on Phone Tapping Case : తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో అదనపు ఛార్జిషీట్‌కు సిట్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ నెల 15లోపు ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసేందుకు సిట్ కసరత్తు చేస్తోంది. నేతల పేర్లు చేర్చాలా వద్దా అనే అంశంపై న్యాయసలహాలు తీసుకుంటున్నారు. ముగ్గురు నేతల పేర్లు చేర్చే అంశాన్ని సిట్‌ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటివరకు 600 మంది వాంగ్మూలాలను సిట్‌ నమోదు చేసింది. 600 మంది స్టేట్‌మెంట్ల ఆధారంగా అదనపు ఛార్జిషీట్ సిద్ధం చేస్తున్నారు.

TAGGED:

SIT ON PHONE TAPPING CASE
తెలంగాణ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు
TELANGANA PHONE TAPPING CASE
POLITICAL LEADERS IN PHONE TAPPING
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