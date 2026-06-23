సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - సీఐ నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకున్న సిట్ పోలీసులు
సీఐ నాగరాజుకు అనుకూలంగా మద్దతుదారుల నినాదాలు - వారిని అడ్డుకుంటున్న పోలీసులు - అతని ఇంటి వద్ద భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
SIT Police Took CI Nagaraju into Custody (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 1:22 PM IST
SIT Police Took CI Nagaraju into Custody: సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సస్పెండైన సీఐ నాగరాజును విజయవాడలోని అతని నివాసంలో సిట్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడ్ని సిట్ కార్యాలయానికి తరలిస్తున్నారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సీఐ నాగరాజు సస్పెండైన విషయం తెలిసిందే. అతడికి అనుకూలంగా మద్దతుదారులు నినాదాలు చేస్తూ ఇంటివద్దకు చేరారు. వారిని అదుపు చెయ్యడానికి భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.
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