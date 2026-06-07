జగన్ పీఏ కేఎన్ఆర్ మాయాజాలం - కారుచౌకగా రూ.200 కోట్ల విలువైన భూమిని కొట్టేసినట్లు సిట్ గుర్తింపు
విశాఖలో రూ.200 కోట్ల భూమిని కారుచౌకగా కొట్టేసిన జగన్ పీఏ - బావమరిది, బినామీల పేరిట కేఎన్ఆర్ కంపెనీ ఏర్పాటు - బినామీల పేరిట మరో రూ.100 కోట్ల విలువైన 22 ప్లాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 8:18 AM IST
SIT Inquiry On Knr Illegal Assets in AP Liquor Scam: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగన్కు పీఏగా ఉన్న కేఎన్ఆర్ భూముల కొనుగోళ్లులో చక్రం తిప్పినట్లు సిట్ గుర్తించింది. విశాఖలో రూ. 200 కోట్ల భూమిని కారుచౌకగా కొట్టేసి బావమరిది, ఇతర బినామీల పేరిట కంపెనీ ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో పాటు మరో వంద కోట్ల విలువైన 22 ప్లాట్లూ బినామీల పేరిట ఉన్నట్లు సిట్ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది.
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ పీఏ కె. నాగేశ్వరరెడ్డి విశాఖలో అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటైన మధురవాడలో రూ. 200 కోట్లు విలువైన రెండున్నర ఎకరాల భూమి, 22 ప్లాట్లను కారుచౌకగా కొట్టేసినట్లు సిట్ గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన లంచాల సొత్తు, ముఖ్యమంత్రి పీఏ హోదాలో పోగేసిన అక్రమార్జనను తన బినామీల పేరిట ఏర్పాటు చేసిన కంపెనీల్లోకి మళ్లించి వాటితో అతి తక్కువ ధరకు ఈ భూముల్ని తన పరం చేసుకున్నట్లు తేల్చింది. ఓ వివాదాన్ని సెటిల్ చేసి ఈ భూముల్ని తక్కువ ధరకు లాగేసుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
కారు చౌకగా భూములు కొనుగోలు: మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ అధికారులు ఆ లంచాల సొమ్ములో కొంత కేఎన్ఆర్ కు చేరినట్లు ఇప్పటికే గుర్తించారు. ఆ నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చేందుకు ఆయన హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విశాఖ సహా పలు ప్రాంతాల్లో బినామీల పేరిట భారీగా భూములు, స్థిరాస్తులు కొన్నట్లు తేల్చారు. వాటి మూలాలు వెలికితీస్తుండగా మధురవాడలో కారుచౌకగా కొట్టేసిన భూమి గుట్టు బయటకొచ్చింది. దీనిపై దర్యాప్తులో తేలిన వివరాలతో సిట్ సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేసింది.
మధురవాడలోని సర్వే నంబర్ 411, 412, 419/1, 419/3ల్లో ఉన్న 97.30 ఎకరాల భూమిని ఎల్ఐజీ, ఎంఐజీ లేఅవుట్ల అభివృద్ధి కోసం ఏపీ హౌసింగ్ బోర్డుతో ఎన్సీసీ వైజాగ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ సంస్థ గతంలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. తర్వాత దీనిపై పలు వివాదాలు నెలకొన్నాయి. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక కేఎన్ఆర్, అప్పటి ప్రభుత్వంలో చక్రం తిప్పిన మరోనేత ఆ భూమిని ఎన్సీసీ కి అతి తక్కువ ధరకు దక్కేలా చక్రం తిప్పారు. 2021 అక్టోబరు 27న 97.30 ఎకరాలు ఎన్సీసీ వైజాగ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ పేరిట రిజిస్టర్ అయ్యాయి.
బావమరిది, బినామీల పేరిట కంపెనీ: దాంతో ఈ భూమిని రూ. 180 కోట్లకు కొనగా అందులో రూ. 76 కోట్లను కడపకు చెందిన తన స్నేహితుడు, సింగపూర్లో నివసిస్తున్న కుందూరు రమణారెడ్డికి చెందిన జెయింట్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా కేఎన్ఆర్ పెట్టుబడి పెట్టించారు. కుందూరు రమణారెడ్డి సింగపూర్లో మత్సడో ఇన్ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి భారత్లోని తన కంపెనీకి నిధులు పంపించారు. ఇందులో ట్రైడెంట్ డెవలపర్స్ అనే మరో సంస్థ భాగస్వామిగా ఉంది. అయితే కొన్నాళ్లకు ఎన్సీసీ, జెయింట్ ఇంజినీరింగ్, ట్రైడెంట్ డెవలపర్స్ మధ్య భూ కేటాయింపులు, అభివృద్ధి వ్యవహారంలో విభేదాలు తలెత్తాయి. వారంతా అప్పట్లో హైదరాబాద్లోని ఆర్బిట్రేషన్ ట్రైబ్యునల్ను ఆశ్రయించారు. ట్రైబ్యునల్ ఆదేశాలతో 2022 జులైలో రాజీ కుదుర్చుకున్నారు.
ఆ ఒప్పందంలో భాగంగా ట్రైడెంట్ సంస్థ హక్కులను వదులుకుంది. ట్రైడెంట్ సంస్థ హక్కులు వదులుకోగానే కేఎన్ఆర్ రంగంలోకి దిగిపోయారు. తొలి నుంచి తనకు వ్యాపార భాగస్వామిగా, బినామీగా ఉన్న గుంటూరు జిల్లా మేడికొండూరు వాసి దండా వీరారెడ్డి భార్య దండా బిందు మాధవి, తన స్నేహితుడైన కుందూరు రమణారెడ్డి తోడల్లుడు విప్పల శంతన్రెడ్డి, తన బావమరిది దేవపట్ల రామ్గోపాల్రెడ్డిని డైరెక్టర్లుగా 2022 జులైలోనే ఆక్స్లీ డెవలపర్స్ ఎల్ఎల్పీ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో రామ్గోపాల్రెడ్డి, శంతన్రెడ్డిల పేరిట చెరో 40 శాతం, బిందు మాధవి పేరిట 20 శాతం వాటా ఉంది. దాదాపు రూ. 100 కోట్లకు పైగా విలువ చేసే రెండున్నర ఎకరాల భూమిని కేవలం రూ. 12.50 కోట్లకే ఎన్సీసీ సంస్థ ఆక్స్లీ డెవలపర్స్ పేరిట 2024 మే 4న రిజిస్ట్రేషన్ చేసింది.
రూ.100 కోట్ల విలువైన 22 ప్లాట్లు: ఇక్కడ ప్రభుత్వ మార్కెట్ ధర చదరపు గజం రూ. 27,000 గా ఉంది. అంటే మొత్తం ఆస్తి విలువ రూ. 32.67 కోట్లు. బహిరంగ మార్కెట్లో వంద కోట్లకు పైమాటే. దాంతో రూ. 12.50 కోట్లను కొంత కూడా చెల్లించనే లేదు. రూ. 100 కోట్ల విలువైన మరో 22 ప్లాట్లను కడపకు చెందిన గడికోట ద్వారకానాథ్రెడ్డి, కీర్తిరెడ్డి సహా పలువురి పేరిట రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించారు. కందూరు రమణారెడ్డి, కేఎన్ఆర్ మధ్య పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయి. రమణారెడ్డిపై పలు రాష్ట్రాల్లో మోసం సహా మొత్తం 16 వరకు కేసులున్నాయి.
విజయవాడలోని రామవరప్పాడులో ఓ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ రైతుల నుంచి కొంత భూమి తీసుకుని అభివృద్ధి చేసింది. తన దగ్గరున్న నల్లధనాన్ని వైట్లోకి మార్చుకోవాలనుకున్న కేఎన్ఆర్ బినామీ అయిన దండా వీరారెడ్డి భార్య బిందు మాధవి పేరిట ఎకరం భూమి కొని ఆ సంస్థకు డెవలప్మెంట్కు ఇచ్చారు. అయితే మిగతా రైతులకు ఇచ్చిన దానికంటే తనకు ఎక్కువ వాటా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏకంగా 5 వేల 100 చదరపు గజాలు ఆమె పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. దీని విలువ రూ. 7.50 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
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