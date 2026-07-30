సాయికృష్ణ కేసు - సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో విజయవాడ కోర్టుకు నాగరాజు
సీఐ నాగరాజును విజయవాడ కోర్టుకు తీసుకొచ్చిన సిట్ అధికారులు - సాయికృష్ణ కేసులో ఏ1గా ఉన్న సీఐ నాగరాజు - రాజమహేంద్రవరం నుంచి విజయవాడకు సీఐ నాగరాజును తీసుకొచ్చిన సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 2:27 PM IST
CI Nagaraju in SIT Custody : గాదె సాయికృష్ణ కేసులో రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న సీఐ నాగరాజును సిట్ అధికారులు వారం రోజుల పాటు విచారించేందుకు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం సిట్ కార్యాలయానికి తరలించారు. అంతకుముందు నాగరాజును రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారం నుంచి నాగరాజును కస్టడీకి తీసుకున్నారు.
సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఆదేశాల మేరకు మాజీ సీఐ నాగరాజును గురువారం ఉదయం విజయవాడ కోర్టుకు తీసుకువచ్చారు. అయితే న్యాయమూర్తి సెలవులో ఉండటంతో ఇంఛార్జి జడ్జి ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఎన్ని గంటల వరకు విచారణ చేయాలన్న దానిపై న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. ఉదయం పది నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు విచారణ చేయాలని కోర్టు ఈ సందర్భంగా ఆదేశించింది. సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో నాగరాజుకు భద్రత కల్పించాలని సూచించింది. దీంతో నాగరాజును కస్టడీలోకి తీసుకుని సిట్ కార్యాలయానికి తరలించారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో నాగరాజు ఏ1గా ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
Sai Krishna Case Update: మరోవైపు సాయికృష్ణ కేసులో హైకోర్టులో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. తన కుమారుడి అదృశ్యంపై దాఖలు చేసిన హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ను, తన అనుమతి లేకుండానే ఉపసంహరించుకునేందుకు న్యాయవాది ప్రయత్నించారని సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు విచారణను వాయిదా వేసింది. మరోవైపు ఇదే కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలన్న పిల్ పైనా ధర్మాసనం విచారణ చేయించింది.
లాయర్ పై తల్లి ఆరోపణలు : ఈ క్రమంలో సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి తన న్యాయవాదిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన కుమారుడి అదృశ్యం వ్యవహారంలో గతంలో ఆమె హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేశారు. అయితే ఆ పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకునేందుకు (ఉపసంహరణ) అనుమతి ఇవ్వాలని ఆమె తరఫు న్యాయవాది కోర్టులో అనుబంధ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కానీ ఈ పిటిషన్ తన అంగీకారం లేకుండానే వేశారని విజయలక్ష్మి ఆరోపిస్తున్నారు. తన ప్రమేయం లేకుండా పిటిషన్ వేసిన పాత న్యాయవాదిని మార్చాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు.
దీంతో హైకోర్టు విచారణను గురువారానికి వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ రవినాథ్ తిల్హరి, జస్టిస్ చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్తో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించాలని మరో న్యాయవాదితో విజయలక్ష్మి అనుబంధ పిటిషన్ వేసిన విషయం తెలిసిందే.
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