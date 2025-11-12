కల్తీ నెయ్యి వస్తుంటే ఎందుకు అడ్డుకోలేదు? - ధర్మారెడ్డిని ప్రశ్నించిన సిట్
టీటీడీ మాజీ ఈవోపై సిట్ ప్రశ్నల వర్షం - 8.15 గంటల పాటు విచారించిన అధికారులు - నేడూ కొనసాగనున్న విచారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 7:26 AM IST
SIT Officials Questioned Ex TTD EO Dharma Reddy on Adultery Ghee Issue : తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదానికి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా వ్యవహారంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) దూకుడు పెంచింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కార్యనిర్వహణ అధికారి (ఈవో)గా పని చేసిన ఏవీ ధర్మారెడ్డిని సీబీఐ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారించింది.
ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 7.15 గంటల వరకు సుమారు 8.15 గంటల సేపు డీఐజీ మురళీ రాంబా, అధికారుల బృందం ఆయనపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. ఆయన కొన్నింటికి ముక్తసరిగా సమాధానాలివ్వగా మరికొన్నింటికి జవాబు చెప్పకుండా మౌనం వహించారు. నేడు (బుధవారం) కూడా ఆయనను విచారించే అవకాశముంది. ఇప్పటికే కల్తీ నెయ్యి కేసులో అరెస్టయి బెయిల్పై విడుదలైన భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ డైరెక్టర్లు పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్లనూ సిట్ అధికారులు విచారించారు.
ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురుని అరెస్టు చేయగా కొందరు బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడిన శ్రీవారి లడ్డూకు కల్తీ నెయ్యి వస్తుంటే ఎందుకు అడ్డుకోలేదని సిట్ బృందం ప్రశ్నించగా హైకమాండ్ ఒత్తిడితోనే అనుమతించాల్సి వచ్చిందని ధర్మారెడ్డి జవాబు ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఎవరా హైకమాండ్ అని సిట్ అధికారులు అడగ్గా సమాధానం ఇవ్వలేదు. గతంలో 2004-2006 ఆగస్టు వరకు, ఆ తర్వాత మరోసారి 2008- 2010 వరకు టీటీడీ ప్రత్యేకాధికారిగా ఉన్నారు కదా తిరుమలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలపై అవగాహన ఉన్నందున మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి కదా అని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు.
2019లో తాను బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచీ ఐదేళ్లపాటు భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించానని ధర్మారెడ్డి బదులిచ్చారు. 2022 ఆగస్టులో తిరుపతి జిల్లా పునబాకలోని శ్రీ వైష్ణవి, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ప్రీమియర్ అగ్రీపుడ్స్, భోలేబాబా డెయిరీ ట్యాంకర్లు క్యాన్ల ద్వారా సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో కల్తీ జరిగిందని మైసూరులోని సీఎఫ్ఆర్ఎ ల్యాబ్ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించగా ధర్మారెడ్డి మిన్నకుండిపోయారు.
మంగళవారం ఉదయం జరిగిన విచారణలో టీటీడీలో నెయ్యి, బియ్యం, జీడిపప్పు, యాలకులు, ఇతర వస్తువుల కొనుగోళ్లు ఎలా జరుగుతాయని సిట్ అధికారులు ధర్మారెడ్డిని అడిగారు. నెయ్యి టెండర్లు ఖరారు చేసేటప్పుడు ఎవరెవరికి ప్రమేయం ఉంటుంది, అధికారుల పాత్ర ఎంత, పాలకమండలి చైర్మన్, సభ్యుల జోక్యం ఎంత వరకు ఉంటుందని ప్రశ్నించారు. ఆయా ప్లాంట్ల సామర్థ్యాన్ని ఎన్ని నెలలకు తనిఖీ చేస్తారని, ఏమైనా లోటుపాట్లు మీ దృష్టికొచ్చాయా అని ప్రశ్నించారు. ఏఆర్ డెయిరీ తిరుమలకు కిలో నెయ్యి కేవలం 318.57 రూపాయలకే సరఫరా చేస్తామని చెప్పినప్పుడు అనుమానం ఎందుకు రాలేదన్నారు. నాణ్యమైన నెయ్యి ఆ ధరకు ఇవ్వలేరు కదా అంటూ ప్రశ్నించారు. కొనుగోళ్లకు సంబంధించి కమిటీని నియమిస్తామని ఏడాదికోసారి తనిఖీలు జరుగుతాయని ధర్మారెడ్డి తెలిపారు.
టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా చేయాలంటే జాతీయ డెయిరీలు రోజూ 4 లక్షల లీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని డెయిరీలు 2 లక్షల లీటర్ల పాలు సేకరించే సామర్థ్యం ఉండాలని కొన్నేళ్ల క్రితమే నిబంధనలు రూపొందించినప్పుడు మీ హయాంలో 2020 ఫిబ్రవరిలో మిల్క్ అనే పదాన్ని ఎందుకు తొలగించారో చెప్పాలని సిట్ అధికారులు అడిగారు. డెయిరీ రంగంలో మూడేళ్ల అనుభవానికి బదులు ఏడాది ఉంటే చాలనే షరతునూ ఎందుకు తీసేశారని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. భోలేబాబా డెయిరీకి కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టేందుకే ఈ విధంగా టెండర్ నిబంధనల్లో ఇష్టారాజ్యంగా మార్పులు చేశారా అని అడిగారు. ఈవిషయంలో తాను జోక్యం చేసుకోలేదని సంబంధిత కమిటీలే చూసుకున్నాయని ధర్మారెడ్డి జవాబిచ్చారు. 2023 నవంబరులో తిరిగి మిల్క్ పదాన్ని టెండరు నిబంధనల్లో ఎందుకు చేర్చాల్సి వచ్చిందని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. ఎవరెవరికి ఇందులో లబ్ధి చేకూరిందో చెప్పాలని కోరగా తనకు తెలియదని ధర్మారెడ్డి జవాబు ఇచ్చారు.
ఐదేళ్లలో భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ తిరుమలకు 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి పంపి 251.53 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిందని తమ విచారణలో తేలిందని డీఐజీ మురళీ రాంబా పేర్కొన్నారు. ఆ సంస్థ తన డెయిరీతో పాటు శ్రీ వైష్ణవి, ఏఆర్ డెయిరీ, మాల్గంగా సంస్థ నుంచి టీటీడీకి సరఫరా చేసిందన్నారు. భోలేబాబా డైరెక్టర్లు పోమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్ లడ్డూను అపవిత్రం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పారు. వారిద్దరూ మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా కలిశారా అని అడగ్గా లేదని ధర్మారెడ్డి సిట్ అధికారులకు తెలిపారు.
2019- 2023 మధ్య టీటీడీ ఛైర్మన్గా పనిచేసిన వైవీ సుబ్బారెడ్డికి కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో పాత్ర ఉందా అని సిట్ అధికారులు ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది. పాలనా పరమైన అంశాలు, టెండర్ కట్టబెట్టడంలో తరచూ జోక్యం చేసుకునేవారా అంటూ ప్రశ్నించారు. కొనుగోళ్ల వ్యవహారాలను సంబంధిత కమిటీలే చూసుకుంటాయని ధర్మారెడ్డి జవాబిచ్చారు.
మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు భోజనం చేయడానికి ధర్మారెడ్డి బయటకు రాగా మీడియా ఆయనతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించగా ఆయనే కిందకు దిగారు. అదే సమయంలో జనసేన నేత కిరణ్ రాయల్ రెండు తిరుమల లడ్డూలు ఆయనకు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించగా తీసుకోలేదు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కల్తీ నెయ్యితో లడ్డూ ప్రసాదం తయారు చేశారని, కూటమి హయాంలో లడ్డూ నాణ్యంగా ఉందని రుచి చూడాలని కోరగా ఆయన తోసేశారని కిరణ్ రాయల్ ఆరోపించారు. ఆయన తప్పు చేయబట్టే ఈవిధంగా ప్రవర్తించారన్నారు.
ఐదేళ్లలో 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి - సిట్ దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెల్లడి
ఐదేళ్ల తన హయాంలో భక్తులకు మెరుగైన సేవలందించానని ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చానని ధర్మారెడ్డి సిట్ అధికారులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీవాణి ట్రస్టు ద్వారా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆలయాలు నిర్మించామని రెండు రోజులున్న వైకుంఠద్వార దర్శనాన్ని 10 రోజులకు పెంచి లక్షలాది మంది భక్తులను సంతృప్తి కలిగించామన్నారు. మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతుల సలహా తీసుకునే ఈవిధంగా చేశామన్నారు. గతంలోనే మహాలఘు దర్శనం ప్రవేశపెట్టి ఎక్కువ మంది భక్తులకు దర్శనం కలిగించానని ఆయన అధికారులకు తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక 2019 జులైలో ధర్మారెడ్డిని జేఈవోగా నియమించారు. జగన్ హయాంలో ఆయనే టీటీడీలో సర్వాధికారాలు చెలాయించారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలనూ లెక్క చేయలేదు. అనంతరం అదనపు ఈవో, ఈవోగానూ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2024 మే 14న ఆయన డిప్యూటేషన్ గడువు ముగియగా పెంచాలని ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రావడానికి నాలుగు రోజుల ముందు కేంద్రానికి జగన్ లేఖ రాయగా అనుమతి లభించింది. కూటమి ప్రభుత్వం చేతికి అధికారం వచ్చాక ఆయనను సెలవుపై పంపింది. జూన్ 30న ఆయన పదవీ విరమణ చేశారు.
కల్తీ నెయ్యి కేసు ఓ కొలిక్కి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఇటీవల భోలేబాబా డైరెక్టర్లు విపిన్ జైన్, పోమిల్ జైన్కు మరోసారి సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఇటీవల అరెస్టు అయిన అజయ్ కుమార్ సుగంధ్ నుంచి రాబట్టిన సమాచారం మేరకు వారిద్దరినీ ప్రశ్నలు సంధించారు. ఇంకా ఎవరెవరి నుంచి రసాయనాలు కొనుగోలు చేశారు, టీటీడీలో ఎవరెవరు డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు, ఎంత మొత్తం ఏయే వ్యక్తులకు ముట్టజెప్పారని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. మరో నిందితుడైన అపూర్వ చావ్డా తరపు న్యాయవాది కూడా సిట్ కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఈ కేసులో ఈ ఏడాది మే 6న నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశారు. ఈ నెలాఖరులోగా మలి ఛార్జ్ షీట్ సమర్పించే అవకాశం ఉంది.
