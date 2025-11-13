ETV Bharat / state

నేను చేసింది తప్పయితే వారూ చేసినట్టేగా : ధర్మారెడ్డి

నెయ్యి టెండరు నిబంధనల మార్పుపై అప్పటి ఛైర్మన్, ఈవో కూడా సంతకాలు చేశారు - సిట్‌ విచారణలో టీటీడీ మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డి - రెండోరోజు ఏడున్నర గంటలపాటు సాగిన విచారణ

Sit Investigated Former TTD EO Dharma Reddy
Sit Investigated Former TTD EO Dharma Reddy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 7:39 AM IST

7 Min Read
Sit Investigated Former TTD EO Dharma Reddy: నెయ్యి సరఫరా కేసులో టెండరు నిబంధనల ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందని ఇందుకు మీకేమైనా ముడుపులు ముట్టాయా ? అని టీటీడీ మాజీ ఈవో ధర్మారెడ్డిని సిట్‌ ప్రశ్నించింది. నిర్ణయాత్మక పదవిలో ఉంటూ టీటీడీని అపవిత్రం చేసే రీతిలో నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నారని నిలదీసింది. సభ్యుల అంగీకారంతోనే నిబంధనల మార్పు జరిగిందని ఒకవేళ తాను చేసింది తప్పయితే వారూ తప్పు చేసినట్టేగా’ అని ధర్మారెడ్డి అన్నట్లు తెలిసింది. సిట్‌ సంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆయన ముక్తసరిగా మరి కొన్నింటికి మౌనం పాటించినట్లు సమాచారం.

కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో టీటీడీ మాజీ ఈవో ఏవీ ధర్మారెడ్డిపై రెండోరోజు సిట్‌ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. బుధవారం అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్‌లోని సిట్‌ కార్యాలయానికి వచ్చిన ధర్మారెడ్డిని సాయంత్రం 5.30 వరకు సిట్‌ విచారించింది. దాదాపు ఏడున్నర గంటల పాటు ఆయనపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించినట్లు తెలిసింది. అదనపు ఈవోగా కొనుగోళ్ల కమిటీలో కీలకంగా వ్యవహరించిన మీరు టెండరు నిబంధనల్ని ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందంటూ విచారణలో భాగంగా ధర్మారెడ్డిని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. ‘అందులోని సభ్యుల అంగీకారంతోనే ఇది జరిగిందని అనంతరం ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి, ఈవో ఆమోదించారని ధర్మారెడ్డి సమాధానం ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.

నేను చేసింది తప్పయితే వారూ చేసినట్టేగా : ధర్మారెడ్డి (ETV)

ఒకవేళ నేను చేసింది తప్పయితే వారూ తప్పు చేసినట్టేగా’ అని ఆయన అన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో మీకు ముడుపులు ముట్టాయా? అని అధికారులు ప్రశ్నించగా లేదంటూ అడ్డంగా తలూపినట్లు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో తన పాత్ర నామమాత్రమేనని చెప్పినట్లు తెలిసింది. అంత తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన నెయ్యి రాదన్న విషయం అప్పటి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డితోపాటు మీకు తెలియదా? తెలిసీ ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారని అధికారులు ప్రశ్నించారు. దీనికి సమాధానంగా నిబంధనల మేరకు ఎల్‌1గా వచ్చిన వారికి టెండర్లు అప్పగించినట్లు ధర్మారెడ్డి చెప్పారు.

గతేడాది జనవరిలో నిర్వహించిన అయోధ్య రామాలయ ప్రారంభోత్సవానికి తిరుమల నుంచి లక్ష లడ్డూలు పంపారని వాటికి మాత్రం ప్రత్యేకంగా నాణ్యమైన నెయ్యిని ఎందుకు కొనుగోలు చేశారని అధికారులు ప్రశ్నించారు. ఇది మీ సొంత నిర్ణయమా? లేక అప్పటి టీటీడీ ఛైర్మన్, ఇతర వ్యక్తులు ఎవరైనా ఆదేశించారా? అని ఆరా తీయగా ఆ వ్యవహారం గురించి తనకు సమాచారం లేదని, అయోధ్యకు లడ్డూలు పంపించడం వరకు మాత్రమే గుర్తుందని ధర్మారెడ్డి చెప్పినట్లు తెలిసింది.

‘లడ్డూ నాణ్యతపై అప్పట్లోనే భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు కదా సరఫరా అవుతోన్న నెయ్యి నాణ్యంగా లేదని పోటు కార్మికులూ పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేశారు కదా? అయినా నాణ్యత లేని నెయ్యి సరఫరా కొనసాగిందని ఐదేళ్లపాటు దీనిపై ఎందుకు దృష్టి సారించలేదని ధర్మారెడ్డిని సిట్‌ అధికారులు అడిగారు. పోటు కార్మికులు కొన్నిసార్లు విన్నవించిన విషయం వాస్తవమేనని హైకమాండ్‌ ఒత్తిళ్ల కారణంగా స్వతంత్రంగా నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయానని ఆయన చెప్పినట్లు తెలిసింది.

అవన్నీ అధికారులు చూసుకున్నారు: ‘ఉత్తరాఖండ్‌లోని భోలేబాబా డెయిరీకి భగవాన్‌పుర్‌లో ఉన్న డెయిరీ విస్తీర్ణం సిట్‌ కార్యాలయంలో సగమైనా లేదు కనీసం వే బ్రిడ్జి కూడా లేదు అలాంటి సంస్థకు నెయ్యిని ట్యాంకర్లు, టిన్నుల్లో సరఫరా చేసే కాంట్రాక్టు ఎలా ఇచ్చారని అధికారులు ప్రశ్నించారు. దాదాపు మూడేళ్లు అక్కడి నుంచి నెయ్యి వచ్చిందని ఆ ప్లాంటును తనిఖీ బృందం చూసిన విషయం వాస్తవమేనా? వారు మీకు అక్కడి పరిస్థితిని నివేదించారా ? లేదంటే ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు ఇంకెక్కడి డెయిరీనైనా చూపి టెండర్‌ దక్కించుకున్నారా?’ అని అడగ్గా అవన్నీ అధికారులు చూసుకున్నారని ధర్మారెడ్డి బదులిచ్చారు. తాను భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనపైనే ఎక్కువ సమయం కేటాయించానని ఆ విషయాలను అంతగా పట్టించుకోలేదన్నారు.

చిన్న అప్పన్న కమీషన్‌ విషయం తెలుసా?: కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఏమైనా ఒత్తిడి చేశారా? అని అడగ్గా ధర్మారెడ్డి ఎలాంటి సమాధానమూ ఇవ్వలేదని సమాచారం. వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్న అప్పన్నను దిల్లీలోని ఏపీ భవన్‌లో ఓఎస్డీగా నియమించినప్పుడు అతనికి తిరుమలలో ఏం పని ? ఎప్పుడైనా అతను మిమ్మల్ని సంప్రదించారా? భోలేబాబా డెయిరీ ప్రతినిధి పీపీ శ్రీనివాస్‌ను చిన్న అప్పన్న కిలోకు 25 చొప్పున కమీషన్‌ ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేసిన విషయమైనా తెలుసా? అని సిట్‌ అధికారులు అడగ్గా లేదని ధర్మారెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. ‘కమీషన్‌ ఇవ్వనందునే చిన్న అప్పన్న భోలేబాబా డెయిరీ సరఫరా చేస్తున్న నెయ్యి నాణ్యతపై వైవీ సుబ్బారెడ్డికి ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు ఇతరులతోనూ చేయించారని దీంతో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భోలేబాబా డెయిరీలో తనిఖీలు చేయించారని విచారణలో బహిర్గతమైంది. దీని గురించి సంబంధిత అధికారులు మీకు చెప్పారా?’ అని సిట్‌ అని అడగ్గా గుర్తులేదని ధర్మారెడ్డి బదులిచ్చారు.

సంతకాలు చేసినప్పుడు బాధ్యత ఉంటుంది కదా?: టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి, అధికారులు, కొనుగోళ్ల కమిటీ ఇచ్చిన సిఫారసులను మీరు గుడ్డిగా ఆమోదించాల్సిన అవసరం లేదు కదా? వాటిపై సంతకాలు చేసినప్పుడు మీకు బాధ్యత ఉంటుంది కదా? భక్తుల మనోభావాలు దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటిపై చర్చించే అధికారం మీకు ఉంది కదా అని సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించగా ఇందులో మిగతా వారి పాత్ర ఎంత ఉందో తనదీ అంతేనని ధర్మారెడ్డి బదులిచ్చినట్లు సమాచారం. భోలేబాబా డెయిరీ, శ్రీవైష్ణవి డెయిరీల్లో డైరెక్టర్లుగా ఉన్న పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌లనూ రెండోరోజు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ప్రశ్నించింది. కల్తీ నెయ్యి బాగోతం బయటపడిన వెంటనే భగవాన్‌పుర్‌లోని డెయిరీని ఎందుకు మూసేశారని అధికారులు వారిని అడిగారు. కొద్దిరోజులకే శ్రీవైష్ణవి డెయిరీలో డైరెక్టర్లుగా రాజీనామా చేసి డ్రైవర్లైన సురేంద్ర సింగ్, సౌరభ్‌ కశ్యప్‌లను ఎందుకు నియమించారన్నారు. వరుసగా విచారణ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొంతకాలం డెయిరీని మూసేశామని వారు జవాబిచ్చినట్లు తెలిసింది.

మధ్యాహ్నం భోజన విరామం తర్వాత పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌లతో కలిపి ధర్మారెడ్డిని విచారించారని సమాచారం. కొనుగోళ్ల కమిటీ సభ్యులతో మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా? ధర్మారెడ్డి మీకు సహకరించారా? డబ్బులు ఏమైనా డిమాండ్‌ చేశారా? అని అడగ్గా వారు బదులివ్వలేదని సమాచారం. వారితో తాను ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదని ధర్మారెడ్డి చెప్పినట్లు తెలిసింది. విచారణ తర్వాత రాత్రికి కారులో ఇంటికి వెళ్తూ ధర్మారెడ్డి ‘ఈటీవీ’ ప్రతినిధితో మాట్లాడారు. ‘సిట్‌ విచారణలో భాగంగా గతంలో టీటీడీలో పనిచేసిన అధికారులను పిలిచారని ఆ క్రమంలోనే తననూ రమ్మన్నారన్నారు. సిట్‌ అధికారులు అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం చెప్పానని విచారణకు సహకరించానని ధర్మారెడ్డి తెలిపారు.

ప్రభుత్వం మారాక టెండరు విధి విధానాల్లో మార్పు సహజం: ప్రభుత్వం మారాక టెండరు విధివిధానాల్లో మార్పులు జరగడం సహజమని ఇప్పుడూ మార్చారని అన్నారు. నెయ్యి కొనుగోలులో అవినీతి చేయాల్సిన అవసరం లేదని భోలేబాబా డెయిరీ ఎల్‌-1గా రావడంతో నెయ్యి సరఫరా కాంట్రాక్టును అప్పగించామన్నారు. అప్రూవర్‌గా మారినట్లు జరుగుతున్న ప్రచారం అవాస్తవమన్నారు. భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీయవద్దని అన్నారు.

పోటు కార్మికుల ఫిర్యాదును ఎందుకు పట్టించుకోలేదు?: లడ్డూ నాణ్యతపై అప్పట్లోనే భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తంచేశారు కదా? నెయ్యి నాణ్యంగా లేదని పోటు కార్మికులూ పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేశారు కదా? అయినా నాణ్యత లేని నెయ్యి సరఫరా ఐదేళ్లపాటు దీనిపై ఎందుకు దృష్టి సారించలేదు ? పోటు కార్మికులు కొన్నిసార్లు విన్నవించిన విషయం వాస్తవమే హైకమాండ్‌ ఒత్తిళ్ల కారణంగా నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయా భగవాన్‌పుర్‌లో ఉన్న డెయిరీ విస్తీర్ణం సిట్‌ కార్యాలయంలో సగమైనా లేదు అలాంటి సంస్థకు నెయ్యి కాంట్రాక్టు ఎలా ఇచ్చారు? అవన్నీ అధికారులు చూసుకున్నారని బదులిచ్చిన ధర్మారెడ్డి భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనపైనే ఎక్కువ సమయం కేటాయించా ఆ విషయాలను అంతగా పట్టించుకోలేదన్న ధర్మారెడ్డి కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఏమైనా ఒత్తిడి చేశారా? ఎలాంటి సమాధానమూ ఇవ్వని ధర్మారెడ్డి వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్న అప్పన్నకు తిరుమలలో ఏం పని ? ఎప్పుడైనా అతను మిమ్మల్ని సంప్రదించారా? భోలేబాబా డెయిరీ ప్రతినిధి శ్రీనివాస్‌ను కమీషన్‌ అడిగిన చిన్న అప్పన్న కిలోకు రూ.25 చొప్పున కమీషన్‌ ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేసిన విషయం తెలుసా? సిట్‌ ధర్మారెడ్డిని ప్రశ్నించింది.

సిఫారసులను మీరు గుడ్డిగా ఆమోదించాల్సిన అవసరం లేదు కదా? వాటిపై సంతకాలు చేసినప్పుడు మీకు బాధ్యత ఉంటుంది కదా? భక్తుల మనోభావాలు దృష్టిలో ఉంచుకొనే అధికారం మీకు ఉంది కదా ? ఇందులో మిగతా వారి పాత్ర ఎంత ఉందో తనదీ అంతేనన్న ధర్మారెడ్డి భోలేబాబా డెయిరీ, శ్రీవైష్ణవి డెయిరీల్లో డైరెక్టర్లుగా పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌లనూ ప్రశ్నించిన సిట్ భగవాన్‌పుర్‌లోని డెయిరీని ఎందుకు మూసేశారని అడిగిన సిట్ సురేంద్ర సింగ్, సౌరభ్‌ కశ్యప్‌లను ఎందుకు నియమించారు? పొమిల్‌ జైన్, విపిన్‌ జైన్‌లతో కలిపి ధర్మారెడ్డి విచారణ కొనుగోళ్ల కమిటీ సభ్యులతో మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా? ధర్మారెడ్డి మీకు సహకరించారా? డబ్బులు ఏమైనా డిమాండ్‌ చేశారా? అని అడగ్గా వారు బదులివ్వలేదని సమాచారం ఎప్పుడూ వారితో మాట్లాడలేదన్న ధర్మారెడ్డి సిట్‌ అధికారులు అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం చెప్పానన్న ధర్మారెడ్డి విచారణకు సహకరించానన్న ధర్మారెడ్డి ప్రభుత్వం మారాక టెండరు విధివిధానాల్లో మార్పులు జరగడం సహజం నెయ్యి కొనుగోలులో అవినీతి చేయాల్సిన అవసరం లేదన్న ధర్మారెడ్డి భోలేబాబా డెయిరీ ఎల్‌-1గా రావడంతో నెయ్యి సరఫరా కాంట్రాక్టు అప్పగించాం అప్రూవర్‌గా మారినట్లు జరుగుతున్న ప్రచారం అవాస్తవం.

కల్తీ నెయ్యి వస్తుంటే ఎందుకు అడ్డుకోలేదు? - ధర్మారెడ్డిని ప్రశ్నించిన సిట్​

ఐదేళ్లలో 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి - సిట్​ దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెల్లడి

