మనీ లాండరింగ్ చేసిన సొత్తంతా నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలదే: సిట్ విచారణలో ముప్పిడి అవినాశ్రెడ్డి
లిక్కర్ స్కాంలో ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డిని 7 గంటలపాటు విచారించిన సిట్ - 80కు పైగా సంధించిన ప్రశ్నలు - ఆదాన్ ద్వారా జరిగిన అక్రమాలన్నింటికీ రాజ్ కెసిరెడ్డే బాధ్యుడని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:15 AM IST
Sit officials Enquiry on Muppidi Avinash Reddy in Liquor Scam Case: మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో మనీ లాండరింగ్ చేసిన సొత్తంతా నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలదేనని రాజ్ కెసిరెడ్డి తోడల్లుడు ముప్పిడి అవినాశ్రెడ్డి సిట్ విచారణలో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ముంబయి హవాలా వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రా వెనక ఉన్నది వారేనని అంతిమ లబ్ధిదారెవరో తనకు తెలియదన్నట్లు సమాచారం. ఆదాన్ ద్వారా జరిగిన అక్రమాలన్నింటికీ రాజ్ కెసిరెడ్డే బాధ్యుడని మొదట్లోనే తాను తప్పుకున్నట్లు ముప్పిడి అవినాశ్రెడ్డి విచారణలో వెల్లడించినట్లు తెలిసింది.
80కు పైగా సంధించిన ప్రశ్నలు: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం స్కామ్లో ఇటీవల అరెస్టైన ముప్పిడి అవినాశ్రెడ్డిని సిట్ అధికారులు సోమవారం కస్టడీకి తీసుకుని విచారించారు. ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకూ దాదాపు 7 గంటల పాటు విచారించి 80కు పైగా ప్రశ్నలు సంధించారు. కుంభకోణంలో ముంబయికి చెందిన హవాలా వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రా ద్వారా మనీ లాండరింగ్ చేయించిన ముడుపుల సొత్తంతా నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలదేనని తెలుసని అవినాశ్రెడ్డి విచారణలో వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది.
అన్నీ రాజ్ కెసిరెడ్డికే తెలుసు: అదే విధంగా హవాలా, మనీ లాండరింగ్ వ్యవహారాల్లో అనిల్ చోఖ్రా బృందం ఆరితేరిందని వారికి పెద్ద వ్యక్తులతో నేరుగా సంబంధాలున్నాయని చెప్పినట్లు తెలిసింది. సోదరుడు ముప్పిడిఅనిరుధ్రెడ్డి కలిసి హైదరాబాద్లో మద్యం దుకాణాలు నడిపేవాళ్లమని అవినాశ్రెడ్డి సిట్ అధికారులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏపీలో మద్యం విధానానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలన్నీ రాజ్ కెసిరెడ్డే చూస్తున్నారని తమకు తెలిసిందన్నారు.
మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల కోసం పలువురు ఆయన్నే సంప్రదించేవారని తెలిపారు. దీంతో తానూ ఓ సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తానని, ఆర్డర్లు ఇవ్వాలని రాజ్ కెసిరెడ్డిని కోరినట్లు వివరించారు. ఆయన అంగీకరించడంతో అదాన్ డిస్టిలరీస్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. సోదరుడు అనిరుధ్రెడ్డి డైరెక్టర్గా ఉండేవారని అవినాశ్రెడ్డి చెప్పారు. తర్వాత అరబిందో సంస్థకు చెందిన పెనక శరత్చంద్రారెడ్డి అదాన్లో రూ. 60 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారని చెప్పారు. ఎస్పీవై డిస్టిలరీస్ సహా పలు డిస్టిలరీలను సబ్ లీజుకు తీసుకుని పలు బ్రాండ్లు తయారు చేసి, ఏపీఎస్బీసీఎల్ కు అమ్మేవాళ్లమని భారీగా ఆర్డర్లు వచ్చేవని విచారణలో వెల్లడించారు.
ముడుపుల సొత్తును మళ్లించుకున్నారిలా! కొన్నాళ్ల తర్వాత ఈ వాటాల వ్యవహారంలో శరత్చంద్రారెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డి మధ్య పెద్ద గొడవ జరిగిందని చెప్పారు. రాజ్ కెసిరెడ్డి తనను లెక్క చేయడమే మానేయడంతో తాము అదాన్ వ్యవహారాల నుంచి పూర్తిగా తప్పుకున్నట్లు చెప్పారు. ప్యాకేజింగ్, లాజిస్టిక్స్ సహా ఇతరత్రా కార్యకలాపాలు అందిస్తామనే ముసుగులో డొల్ల కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసింది రాజ్ కెసిరెడ్డేనని అవినాశ్రెడ్డి అన్నట్లు తెలుస్తోంది. వాటి నుంచి ఎలాంటి సరకులు కొనకుండానే, సేవలు పొందకుండానే కొన్నట్లు, నకిలీ ఇన్వాయిస్లు సృష్టించి ముడుపుల సొత్తు మళ్లించుకున్నారని వివరించారు.
విదేశాలకు పారిపోమన్నట్లు వెల్లడి: ఈ అక్రమాల గుట్టు బయటకు రాకుండా నకిలీ ఇన్వాయిస్ల ఫైల్స్, పేమెంట్ రికార్డులు ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తూ ఆడిట్ ట్రయల్స్ ధ్వంసం చేసింది వారేనని గుర్తు చేశారు. అంతకు మించి తనకేం తెలీదని రాజ్ కెసిరెడ్డి నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దల తరఫునే ఇవన్నీ చేశారనుకుంటున్నట్లు అధికారులకు వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం కావడంతో రాజ్ కెసిరెడ్డి తనను విదేశాలకు పారిపోవాలని సూచించారని తెలిపారు.
ఆపై పరిస్థితులన్నీ నెల రోజుల్లో సర్దుకుంటాయని, అప్పుడు రావచ్చని చెప్పినట్లు విచారణలో వెల్లడించారు. దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పారిపోయినట్లు చెప్పారు. సమస్య తీవ్రమవుతుండటం, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే భారత్కు వచ్చినట్లు అవినాశ్రెడ్డి సిట్ అధికారులతో చెప్పినట్లు తెలిసింది.
