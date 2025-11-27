ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం - కేసీఆర్ ఓఎస్డీని విచారించిన సిట్
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మళ్లీ విచారణ ప్రారంభించిన సిట్ - కేసీఆర్ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్రెడ్డిని విచారించిన సిట్ అధికారులు - జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్లో రెండు గంటల పాటు ప్రశ్నించిన పోలీసులు
November 27, 2025
November 27, 2025
Sit Inquiry on Phone Tapping Case : కొన్ని నెలలుగా స్తబ్దుగా ఉన్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ మళ్లీ విచారణ ప్రారంభించింది. తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఓఎస్డీగా ఉన్న రాజశేఖర్ రెడ్డిని సిట్ విచారించింది. 2 గంటలు పాటు విచారణ జరిపిన పోలీసులు ఆయన స్టేట్మెంట్ను రికార్డ్ చేశారు. గత ఏడాది మార్చిలో అప్పటి టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ రాధాకిషన్ రావు స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గతంలో రాధాకిషన్ రావు స్టేట్మెంట్లో అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ పేరును ప్రస్తావించారు. బీఆర్ఎస్ సుప్రీమ్తో పాటు ఆపార్టీ కీలక నేతలతో తరచూ సంప్రదింపులు జరిపామని రాధాకిషన్ రావు కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్లో పోలీసులకు తెలిపారు.
వాటిపై ప్రశ్నించిన సిట్ అధికారులు : మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు నియామకం, నోట్ఫైల్, జీవోకు సంబంధించి రాజశేఖర్ రెడ్డిని విచారణ అధికారి వెంకటగిరి, జాయింట్ సీపీ తఫ్సిర్ ఇక్బాల్ ప్రశ్నించినట్లుగా సమాచారం. సీఎంఓలో ప్రోసీజర్ ఎలా ఉంటుందనే దానిపై కూడా విచారణలో భాగంగా ఆయనను ప్రశ్నించినట్లుగా తెలిసింది. కాగా ప్రస్తుతం కేసిఆర్ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్ రెడ్డి విచారణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది
ఇటీవల హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా బాధ్యతలను చేపట్టిన సీవీ సజ్జనార్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. కేసు విచారణ ఏ దశలో ఉంది? ఇప్పటి వరకు దాఖలు చేసిన ఛార్జ్ షీట్లు తదితర అంశాలపై ఆయన ఆరా తీశారు. కేసు దర్యాప్తుపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కేసీఆర్ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్రెడ్డిని విచారించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అతడి స్టేట్మెంట్ను సిట్ అధికారులు రికార్డు చేశారు.
ఇప్పటికే పలుమార్లు విచారించిన సిట్ : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బాధితులు, నిందితులను ఇప్పటికే పలువిడతలుగా సిట్(ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం) విచారించింది. నలుగురు పోలీసు అధికారులను కూడా సస్పెండ్ చేసింది. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడైన రాధాకిషన్ రావు రిమాండ్ రిపోర్టులో ‘భారత రాష్ట్రసమితి సుప్రీం’ అనే పదాన్ని వాడారు. అంటే, కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకే తాము ఫోన్ ట్యాపింగ్కు పాల్పడినట్లు అప్పట్లో రాధాకిషన్రావు చెప్పినట్లు రిమాండ్ రిపోర్టులో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మాజీ సీఎం కేసీఆర్కు ఓఎస్డీగా పని చేసిన రాజశేఖర్రెడ్డిని విచారణకు పిలిచినట్లు తెలుస్తోంది.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు పూర్తి సమాచారం : ఈ కేసులో సిట్ అధికారులు కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. చాలా కాలం నుంచి దర్యాప్తులో పురోగతి లేకపోవడంపై పలు విమర్శలు సైతం వచ్చాయి. ఓ వైపు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకుల వాంగ్మూలాలను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఇప్పటికే రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇంకా కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమైంది. తాజాగా కేసీఆర్ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్ రెడ్డిని విచారించింది.
శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన మరునాడే ఎస్ఐబీలో విలువైన డేటాతో కూడిన 43 హార్డ్డిస్క్లను కట్టర్లతో ముక్కలుగా చేశారు. ఆ ముక్కలను మూసీ నదిలో పడేయడంతో పాటు కీలకమైన డాక్యుమెంట్లను కాల్చేశారు. అలాగే ఆ బృందంలోని ప్రతి సభ్యుడి ఫోన్, ల్యాప్టాప్ల్లోని డేటాను తొలగించి ఫార్మాట్ చేశారు. అయినప్పటికీ దర్యాప్తు బృందానికి చిక్కకుండా వారు తప్పించుకోలేకపోయారు.
సిట్కు చిక్కిన కీలక ఆధారాలు : కొద్ది రోజుల క్రితం సిట్ బృందానికి కొన్ని కీలక ఆధారాలు చిక్కడంతో దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. ఇందుకు టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు(టీఎస్పీలు) కొంత ఆలస్యంగా పంపించిన లేఖలే ఈ దర్యాప్తును ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. ప్రభాకర్ రావు బృందం అక్రమంగా ట్యాప్ చేసిన ఫోన్లకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన లేఖలను టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ - టీఎస్పీలైన జియో, బీఎస్ఎన్ఎల్, ఎయిర్టెల్ ఎస్ఐబీ ఆఫీస్కు పంపించాయి. అప్పటికే ప్రభాకర్రావు బృందం ఎస్ఐబీ నుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఆ లెటర్స్ వారి చేతికి చిక్కలేదు. లేకపోతే ఆ ఆధారాలను సైతం మాయం చేసే వారని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం అధికారులు భావిస్తున్నారు.
