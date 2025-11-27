ETV Bharat / state

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసులో కీలక పరిణామం - కేసీఆర్​ ఓఎస్డీని విచారించిన సిట్​

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో మళ్లీ విచారణ ప్రారంభించిన సిట్‌ - కేసీఆర్ ఓఎస్‌డీ రాజశేఖర్‌రెడ్డిని విచారించిన సిట్ అధికారులు - జూబ్లీహిల్స్​ పీఎస్​లో రెండు గంటల పాటు ప్రశ్నించిన పోలీసులు

Published : November 27, 2025 at 3:45 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 5:20 PM IST

Sit Inquiry on Phone Tapping Case : కొన్ని నెలలుగా స్తబ్దుగా ఉన్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ మళ్లీ విచారణ ప్రారంభించింది. తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఓఎస్​డీగా ఉన్న రాజశేఖర్ రెడ్డిని సిట్ విచారించింది. 2 గంటలు పాటు విచారణ జరిపిన పోలీసులు ఆయన స్టేట్మెంట్​ను రికార్డ్ చేశారు. గత ఏడాది మార్చిలో అప్పటి టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ రాధాకిషన్ రావు స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గతంలో రాధాకిషన్ రావు స్టేట్మెంట్​లో అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ పేరును ప్రస్తావించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ సుప్రీమ్​తో పాటు ఆపార్టీ కీలక నేతలతో తరచూ సంప్రదింపులు జరిపామని రాధాకిషన్ రావు కన్ఫెషన్ స్టేట్​మెంట్​లో పోలీసులకు తెలిపారు.

Sit Inquiry on Phone Tapping Case
కేసీఆర్ ఓఎస్‌డీ రాజశేఖర్‌రెడ్డి (ETV)

వాటిపై ప్రశ్నించిన సిట్​ అధికారులు : మాజీ ఇంటెలిజెన్స్​ చీఫ్ ప్రభాకర్ రావు నియామకం, నోట్​ఫైల్, జీవోకు సంబంధించి రాజశేఖర్​ రెడ్డిని విచారణ అధికారి వెంకటగిరి, జాయింట్​ సీపీ తఫ్సిర్ ఇక్బాల్ ప్రశ్నించినట్లుగా సమాచారం. సీఎంఓలో ప్రోసీజర్​ ఎలా ఉంటుందనే దానిపై కూడా విచారణలో భాగంగా ఆయనను ప్రశ్నించినట్లుగా తెలిసింది. కాగా ప్రస్తుతం కేసిఆర్ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్ రెడ్డి విచారణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది

ఇటీవల హైదరాబాద్‌ పోలీస్​ కమిషనర్​గా బాధ్యతలను చేపట్టిన సీవీ సజ్జనార్‌ ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసుపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. కేసు విచారణ ఏ దశలో ఉంది? ఇప్పటి వరకు దాఖలు చేసిన ఛార్జ్‌ షీట్లు తదితర అంశాలపై ఆయన ఆరా తీశారు. కేసు దర్యాప్తుపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కేసీఆర్‌ ఓఎస్‌డీ రాజశేఖర్‌రెడ్డిని విచారించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అతడి స్టేట్​మెంట్​ను సిట్​ అధికారులు రికార్డు చేశారు.

ఇప్పటికే పలుమార్లు విచారించిన సిట్ : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో బాధితులు, నిందితులను ఇప్పటికే పలువిడతలుగా సిట్‌(ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం) విచారించింది. నలుగురు పోలీసు అధికారులను కూడా సస్పెండ్‌ చేసింది. ఈ కేసులో కీలక నిందితుడైన రాధాకిషన్‌ రావు రిమాండ్‌ రిపోర్టులో ‘భారత రాష్ట్రసమితి సుప్రీం’ అనే పదాన్ని వాడారు. అంటే, కేసీఆర్‌ ఆదేశాల మేరకే తాము ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌కు పాల్పడినట్లు అప్పట్లో రాధాకిషన్‌రావు చెప్పినట్లు రిమాండ్‌ రిపోర్టులో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌కు ఓఎస్‌డీగా పని చేసిన రాజశేఖర్‌రెడ్డిని విచారణకు పిలిచినట్లు తెలుస్తోంది.

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు పూర్తి సమాచారం : ఈ​ కేసులో సిట్​ అధికారులు కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. చాలా కాలం నుంచి దర్యాప్తులో పురోగతి లేకపోవడంపై పలు విమర్శలు సైతం వచ్చాయి. ఓ వైపు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకుల వాంగ్మూలాలను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఇప్పటికే రికార్డ్​ చేస్తుంది. ఇంకా కీలకమైన ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమైంది. తాజాగా కేసీఆర్​ ఓఎస్​డీ రాజశేఖర్ రెడ్డిని విచారించింది.

శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన మరునాడే ఎస్​ఐబీలో విలువైన డేటాతో కూడిన 43 హార్డ్​డిస్క్​లను కట్టర్లతో ముక్కలుగా చేశారు. ఆ ముక్కలను మూసీ నదిలో పడేయడంతో పాటు కీలకమైన డాక్యుమెంట్లను కాల్చేశారు. అలాగే ఆ బృందంలోని ప్రతి సభ్యుడి ఫోన్​, ల్యాప్​టాప్​ల్లోని డేటాను తొలగించి ఫార్మాట్​ చేశారు. అయినప్పటికీ దర్యాప్తు బృందానికి చిక్కకుండా వారు తప్పించుకోలేకపోయారు.

సిట్​కు చిక్కిన కీలక ఆధారాలు : కొద్ది రోజుల క్రితం సిట్​ బృందానికి కొన్ని కీలక ఆధారాలు చిక్కడంతో దర్యాప్తు వేగవంతమైంది. ఇందుకు టెలికాం సర్వీస్​ ప్రొవైడర్​లు(టీఎస్​పీలు) కొంత ఆలస్యంగా పంపించిన లేఖలే ఈ దర్యాప్తును ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. ప్రభాకర్​ రావు బృందం అక్రమంగా ట్యాప్​ చేసిన ఫోన్లకు సంబంధించిన వివరాలతో కూడిన లేఖలను టెలికాం సర్వీస్​ ప్రొవైడర్స్​ - టీఎస్​పీలైన జియో, బీఎస్​ఎన్​ఎల్​, ఎయిర్​టెల్​ ఎస్​ఐబీ ఆఫీస్​కు పంపించాయి. అప్పటికే ప్రభాకర్​రావు బృందం ఎస్​ఐబీ నుంచి వెళ్లిపోవడంతో ఆ లెటర్స్ వారి చేతికి చిక్కలేదు. లేకపోతే ఆ ఆధారాలను సైతం మాయం చేసే వారని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం అధికారులు భావిస్తున్నారు.

సిట్​ అధికారులు అడిగిన సమాచారం ఇవ్వాలిందే : ప్రభాకర్​రావుకు సుప్రీం ఆదేశం

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ దర్యాప్తులో ఊహించని ట్విస్ట్​! - కీలక ఆధారంగా మారిన ఆ లేఖలు!

