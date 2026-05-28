ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో మరో కీలక మలుపు - తెరపైకి జగన్ పీఏ కేఎన్ఆర్ పాత్ర
జగన్ పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డికి మద్యం ముడుపుల నగదు అందినట్లు సిట్ గుర్తింపు - కె.నాగేశ్వరరెడ్డి పలు చోట్ల కోట్ల విలువ చేసే భూములు కొన్నట్లు భావిస్తున్న సిట్ -నాగేశ్వరరెడ్డిని బుధవారం విచారించిన సిట్ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 7:19 AM IST
SIT Officers Investigated YS Jagan PA Nageswara Reddy : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో మరో కీలక వ్యక్తి పాత్ర తెరపైకి వచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత మాజీ సీఎం జగన్ వెంట నీడలా ఉండే ఆయన పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డికి మద్యం ముడుపుల నగదు అందినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో గుర్తించింది. పలు చోట్ల కోట్ల విలువ చేసే భూములు కొన్నట్లు సిట్ భావిస్తుంది. దీంట్లో భాగంగా ఆయన్ను సిట్ అధికారులు విచారించారు. ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 7.30 గంటల వరకు విచారించారు. సరైన సమాధానాలు చెప్పకపోవటంతో కెఎన్ఆర్ ను నేడు(గురువారం) మరోసారి విచారణకు రావాలని సిట్ అధికారులు తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో మరో కీలకవ్యక్తి పాత్ర సిట్ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్రెడ్డి వెంట నిత్యం నీడలా ఉండే ఆయన పీఏ కె.నాగేశ్వరరెడ్డికి భారీ మొత్తంలో మద్యం లంచాల సొమ్ము అందినట్లు సిట్ గుర్తించింది. ఈ కేసులో నిందితులైన చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, ఆయన కుమారుడు మోహిత్రెడ్డిలు మద్యం లంచాల సొమ్ముతో తిరుపతి జిల్లా కేవీబీపురం మండలం ఒల్లూరులో కేవీఆర్ ఇన్ఫ్రా పేరిట కొన్న 47 ఎకరాల వెంచర్లో పదెకరాలను కేఎన్ఆర్ భార్య శశికళ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు సిట్ తేల్చింది. ఎకరం రూ.8 లక్షలు చొప్పున కొన్నట్లు రికార్డుల్లో చెప్పినా, మద్యం లంచాల సొమ్ములో వాటా కిందే ఈ భూమి రాసిచ్చినట్లు సిట్ భావిస్తోంది.
వేటికీ సూటిగా సమాధానాలు లేవు : బహిరంగ మార్కెట్లో ఈ ఆస్తి విలువ రూ.కోట్లలో ఉంటుందని సిట్ గుర్తించింది. దీంతోపాటు 2019-24 మధ్య కేఎన్ఆర్ నిర్వహించిన అనేక అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై బుధవారం సిట్ అధికారులు ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయంలో ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 7.30 వరకూ దాదాపు 9.30 గంటల పాటు ఆయన్ను విచారించారు. అయితే సిట్ అధికారుల ప్రశ్నల్లో వేటికీ కేఎన్ఆర్ సూటిగా సమాధానాలు చెప్పలేదని తెలిసింది. పెట్టుబడులు, కంపెనీల గురించి ఏమీ గుర్తులేదని తన ఆడిటర్ చెబుతారని జవాబిచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం మరోసారి విచారణకు రావాలంటూ సిట్ అధికారులు కేఎన్ఆర్ను ఆదేశించారు.
కేఎన్ఆర్ భార్య శశికళ బ్యాంకు ఖాతాలో 2019-24 మధ్య రూ.19.85 కోట్లు జమైనట్లు సిట్ గుర్తించింది. ఈ సొత్తంతా ఎక్కడిదని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించగా వ్యాపారం ద్వారా లభించిన ఆదాయమని సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిసింది. బ్యాంకు లావాదేవీలు పరిశీలించగా అందులో మద్యం లంచాల సొమ్ము ఉన్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. విజయవాడ శివారు రామవరప్పాడులోని ఓ కార్ల షోరూమ్లో కేఎన్ఆర్ రూ.2-3 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి 50% వాటా తీసుకున్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. అంత తక్కువ పెట్టుబడితో అంత వాటా ఎలా సాధ్యమైందని, నగదు రూపంలో ఎంత చెల్లించారని అడగ్గా అవేవీ తనకు గుర్తులేవని సమాధానమిచ్చినట్లు సమాచారం.
బావమరిది పేరిట ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ : బంగారం తాకట్టు పెట్టి రూ.కోటికి పైగా రుణం కేఎన్ఆర్ తీసుకున్నట్లు సిట్ తేల్చింది. ఆ బంగారం కొనుగోలుకు డబ్బు ఎక్కడిదని ప్రశ్నించింది. కేఎన్ఆర్ తన భార్య శశికళతో పాటు అమెరికాలో ఉండే బావమరిది పేరిట ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేసినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఇవికాకుండా మరికొన్ని కంపెనీలు వీరి పేరిట ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీటిలో పెట్టుబడులకు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఆరాతీశారు.
కేఎన్ఆర్కు హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో ఒకటి, తిరుపతిలో రెండు, బెంగళూరులో ఒకటి చొప్పున ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. కడపలో ఒక ఇల్లు, విజయవాడలో ఒక ఫ్లాటు ఉంది. ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో పదెకరాలు కొన్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. వీటిని ఎప్పుడెప్పుడు కొన్నారు? కొనుగోలుకు డబ్బు ఎక్కడినుంచి వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. ఆదాయమారాల గురించి అడగా పొంతనలేని సమాధానాలిచ్చినట్లు సమాచారం. కడప జిల్లా కమలాపురం మండలానికి చెందిన కేఎన్ఆర్ తల్లిదండ్రులు చిన్న టిఫిన్ దుకాణం నడిపేవారు. తర్వాత ఆయన పలు పత్రికల్లో పనిచేశారు. 2019లో జగన్ సీఎం కాకముందు కేఎన్ఆర్కు సాక్షి పత్రిక నుంచి నెలకు కేవలం రూ.10-15 వేల చొప్పున వేతనం అందేది.
ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి నెలకు రూ.2లక్షలు : జగన్ సీఎం అయ్యాక అదనపు పీఎస్గా నియమించుకుని ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి నెలకు రూ.2లక్షల వరకూ చెల్లించారు. ప్రస్తుతం ఎలాంటి వేతనం లేకుండా ఆయన జగన్ దగ్గర పనిచేస్తున్నారు అని సిట్ గుర్తించింది. అంత తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తికి ఐదేళ్లలోనే రూ.కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఎలా సమకూరాయనే కోణంలో విచారణ ముమ్మరం చేసింది.
మద్యం కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన సొత్తుతో వీటిలో కొన్ని ఆస్తులు కొన్నట్లు సిట్ భావిస్తోంది. మద్యం కుంభకోణం నిందితులకు జగన్ అపాయింట్మెంట్లు ఇప్పించడం, లంచాల వసూలు సమావేశాల్లో కీలకంగా వ్యవహరించడం ద్వారా కేఎన్ఆర్కు ఆ లంచాల్లో వాటా లభించినట్లు సిట్ భావిస్తోంది. దీనిపై మరింత లోతుగా విచారించి వివరాలు రాబట్టనుంది.
