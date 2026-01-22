ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేటీఆర్కు నోటీసులు - రేపు ఉదయం 11 గంటలకు విచారణ
జూబ్లీహిల్స్ సిట్ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలని కేటీఆర్కు సిట్ నోటీసులు - ఇప్పటికే హరీశ్రావును విచారించిన సిట్ అధికారులు - అంతిమదశకు చేరుకుంటున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు
Published : January 22, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 4:35 PM IST
SIT Notices to BRS Working President KTR in Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో సంచలనం చోటుచేసుకుంది. మాజీమంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు సిట్(ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం) నోటీసులు ఇచ్చింది. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్ సిట్ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు నార్సింగి ఆలీవ్ విల్లాస్లోని కేటీఆర్ నివాసంలో సిట్ అధికారులు సీఆర్పీసీ 160 ప్రకారం నోటీసులు అందించారు.
ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్రావును సిట్ విచారణ చేసింది. దాదాపు ఏడు గంటల పాటు అధికారులు విచారణ చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తుతో సంబంధమున్న సాక్షులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంప్రదించొద్దని, ప్రభావితం చేయొద్దని సిట్ అధికారులు ఆయనను ఆదేశించారు. ఈ కేసులో హరీశ్రావును త్వరలో మరోసారి విచారణకు పిలవాలని దర్యాప్తు బృందం నిర్ణయించింది. ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ ఆరోపణలపై 2024 మార్చి 10 నుంచి కేసు దర్యాప్తు జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే కొందరు నిందితులపై ప్రధాన అభియోగపత్రాలు సైతం దాఖలయ్యాయి. సిట్ ఏర్పాటయ్యాక దర్యాప్తులో మరింత వేగం పెరిగింది.