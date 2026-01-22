ETV Bharat / state

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కేటీఆర్‌కు నోటీసులు - రేపు ఉదయం 11 గంటలకు విచారణ

జూబ్లీహిల్స్‌ సిట్‌ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలని కేటీఆర్​కు సిట్ నోటీసులు - ఇప్పటికే హరీశ్​రావును విచారించిన సిట్ అధికారులు - అంతిమదశకు చేరుకుంటున్న ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు

KTR
KTR (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 4:16 PM IST

|

Updated : January 22, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SIT Notices to BRS Working President KTR in Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో సంచలనం చోటుచేసుకుంది. మాజీమంత్రి, బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్​ కేటీఆర్‌కు సిట్‌(ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం) నోటీసులు ఇచ్చింది. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్‌ సిట్‌ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు నార్సింగి ఆలీవ్​ విల్లాస్​లోని కేటీఆర్​ నివాసంలో సిట్​ అధికారులు సీఆర్​పీసీ 160 ప్రకారం నోటీసులు అందించారు.

ఈ ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ఇప్పటికే బీఆర్​ఎస్​ డిప్యూటీ ఫ్లోర్​ లీడర్ హరీశ్‌రావును సిట్​ విచారణ చేసింది. దాదాపు ఏడు గంటల పాటు అధికారులు విచారణ చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తుతో సంబంధమున్న సాక్షులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంప్రదించొద్దని, ప్రభావితం చేయొద్దని సిట్​ అధికారులు ఆయనను ఆదేశించారు. ఈ కేసులో హరీశ్‌రావును త్వరలో మరోసారి విచారణకు పిలవాలని దర్యాప్తు బృందం నిర్ణయించింది. ఫోన్‌ అక్రమ ట్యాపింగ్‌ ఆరోపణలపై 2024 మార్చి 10 నుంచి కేసు దర్యాప్తు జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే కొందరు నిందితులపై ప్రధాన అభియోగపత్రాలు సైతం దాఖలయ్యాయి. సిట్ ​ఏర్పాటయ్యాక దర్యాప్తులో మరింత వేగం పెరిగింది.

Last Updated : January 22, 2026 at 4:35 PM IST

TAGGED:

PHONE TAPPING CASE IN TELANGANA
SIT NOTICES TO THE BRS MLA KTR
KTR IN PHONE TAPPING CASE
BRS WORKING PRESIDENT KTR
SIT NOTICES TO THE BRS MLA KTR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.