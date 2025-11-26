ETV Bharat / state

సునీల్​కుమార్​కు సిట్ నోటీసులు - డిసెంబర్ 4న విచారణకు హాజరవ్వాలని వెల్లడి

రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్​ కేసులో సునీల్​కుమార్​కు సిట్ నోటీసులు - కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటికే A1గా ఉన్న సునీల్ కుమార్‌, డిసెంబరు 4న విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో వెల్లడి

SIT Notices To PV Sunil kumar
SIT Notices To PV Sunil kumar (ETV Bharat)
Published : November 26, 2025 at 10:13 PM IST

SIT Notices To Former CID Chief PV Sunil kumar: రఘురామకృష్ణరాజుని సీఐడీ కస్టడిలో హింసించిన ఘటనలో అప్పటి సీఐడీ డీజీ పీ.వీ.సునీల్​కుమార్​కు నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఈ కేసులో సునీల్ కుమార్ ఏ1గా ఉన్నారు. డిసెంబర్ 4న విచారణకు రావాలని పోలీసులు నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.

ఈ కేసు విచారణను ప్రస్తుతం విజయనగరం ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న దామోదర్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గుంటూరులోనే సునీల్ కుమార్​ను విచారించనున్నారు. 2021 మే 14వ తేదీన హైదరాబాద్​లోని నివాసంలో రఘురామకృష్ణరాజుని అరెస్టు చేసి గుంటూరులోని సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి తరలించారు. అదే రోజు రాత్రి కస్టడీలో ఉన్న తనను తీవ్రంగా హింసించారని, హత్యాయత్నం చేశారని రఘురామకృష్ణరాజు ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కేసు సైతం నమోదు చేయలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే 2024 జులై 11వ తేదీన రఘురామకృష్ణరాజు ఫిర్యాదుతో గుంటూరులోని నగరంపాలెం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఏ1గా పీవీ సునీల్​కుమార్: ఐపీసీ సెక్షన్ 120B, 166, 167, 197, 307, 326, 465, 508 రెడ్ విత్ 34 ప్రకారం కేసు పెట్టారు. ఈ కేసులో సీఐడీ డీజీగా పని చేసిన పీవీ సునీల్ కుమార్​ను ఈ కేసులో ఏ1గా, అప్పటి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ సీతారామాంజనేయులును ఏ2గా, జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఏ3గా చూపించారు. సీఐడీ డీఎస్పీ విజయపాల్​ను ఏ4గా, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ ప్రభావతిని ఏ5గా పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో విజయ్ పాల్​ను పోలీసులు అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించారు. ప్రభావతిని రెండుసార్లు విచారించారు.

ప్రస్తుతం సస్పెన్షన్​లో ఉన్న సునీల్: రఘురామను కస్టడీలో వేధించటంతో పాటు జీజీహెచ్ అధికారులపై ఒత్తిళ్లు తీసుకొనివచ్చి తప్పుడు వైద్య నివేదికలను సమర్పించారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సునీల్​కుమార్​ను మొదటిసారి విచారణకు పిలిచారు. కేసు నమోదైన సమయంలో కూడా సునీల్ కుమార్ ఇదో తప్పుడు కేసని సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా స్పందించారు. ప్రస్తుతం సునీల్ కుమార్ సస్పెన్షన్​లో ఉండటం గమనార్హం.

రాజద్రోహం కేసులో అరెస్టైన తనను పోలీసు కస్టడీలో చంపేందుకు యత్నించారంటూ శాసనసభ ఉప సభాపతి రఘురామ కృష్ణంరాజు గుంటూరు నగరపాలెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో హత్యాయత్నం, నేరపూరిత కుట్ర, బెదిరింపు తదితర సెక్షన్ల కింద సునీల్‌కుమార్‌పై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసు నమోదు నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతూ జులై 12న సునీల్‌కుమార్‌ తన అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్టు పెట్టారు. దీనిపై అఖిల భారత సర్వీసు ప్రవర్తనా నియమావళిలోని 7వ నియమ ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది. ఆయనపై అభియోగాలు నమోదు చేస్తూ 2024 అక్టోబర్ 7న ఉత్తర్వులిచ్చింది.

