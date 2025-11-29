ETV Bharat / state

తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు - నిందితులుగా మరో 11 మంది

సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్‌ విచారణ వేగవంతం - ముందుగా 15 మందిని, ఆ తర్వాత 9 మందిని నిందితులుగా పేర్కొన్న సిట్ - తాజాగా మరో 11 మందిని చేరుస్తూ కోర్టులో మెమో దాఖలు

Sit Reveals Another 11 Accused in TTD Ghee Case
Sit Reveals Another 11 Accused in TTD Ghee Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SIT Reveals Another 11 Accused in TTD Adulterated Ghee Case: టీటీడీ కల్తీ నెయ్యి కేసులో సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్‌ విచారణ వేగవంతం చేసింది. కేసు నమోదు చేసిన సమయంలో 15 మందిని, ఆ తర్వాత 9 మందిని నిందితులుగా సిట్ పేర్కొంది. అయితే తాజాగా మరో 11 మందిని నిందితులుగా చేరుస్తూ నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో మెమో దాఖలు చేసింది.

ప్రస్తుతం 35కి చేరిన నిందితుల సంఖ్య: వీరిలో ఏడుగురు టీటీడీ ఉద్యోగులు ఉండటం గమనార్హం. గతంలో 2019-2024 సంవత్సరం మధ్య టీటీడీ కొనుగోలు విభాగంలో పని చేసిన జీఎంలు, సీనియర్‌, జూనియర్‌ అసిస్టెంట్లపై సిట్‌ పలు కేసులను నమోదు చేసింది. గతంలో జీఎంలుగా పని చేసిన జగదీశ్వర్‌రెడ్డి, మురళీకృష్ణ, ఎస్వీ గోశాల పూర్వ డైరెక్టర్‌ హరినాథ్‌రెడ్డి ఇందులో ఉన్నారు. దాంతో ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు పేర్కొన్న నిందితుల సంఖ్య 35కి చేరడం గమనార్హం. వారిలో 10 మందిని అరెస్టు చేశారు.

ఫిర్యాదుదారుడే నిందితుడా! కల్తీ నెయ్యి కేసు ఫిర్యాదుదారు మురళీకృష్ణ నిందితుడిగా సిట్ చేర్చింది. కల్తీ నెయ్యి అక్రమాలపై 2024 అక్టోబర్‌లో మురళీకృష్ణ ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. విచారణ అనంతరం మురళీకృష్ణను నిందితుడిగా సిట్ అధికారులు చేర్చారు.

నిందితుల వివరాలు: కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఏ28గా అప్పటి జీఎం పేరూరు జగదీశ్వరరెడ్డి, ఏ29గా అప్పటి జీఎం రాళ్లపల్లి శ్రీనివాస శ్రీవెంకటరామ సుబ్రహ్మణ్యం, ఏ30గా అప్పటి జీఎం ప్రళయకావేరి మురళీకృష్ణ, ఏ31గా ఎస్వీ గోశాల పూర్వ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్ కె. హరినాథ్‌రెడ్డి, ఏ32గా డెయిరీ నిపుణుడు డాక్టర్ ఎం. మహేందర్, ఏ33గా డెయిరీ నిపుణుడు డాక్టర్ వి. వెంకటసుబ్రమణియన్, ఏ34గా డెయిరీ నిపుణుడు ఎం. విజయ్‌భాస్కరరెడ్డి, ఏ35గా డెయిరీ నిపుణుడు డాక్టర్ బత్తుల సురేంద్రనాథ్, ఏ36గా డెయిరీ నిపుణుడు డాక్టర్ కె. జయరాజ్‌రావులు ఉన్నారు.

గతంలో అరెస్టైన నిందితులు: ఉత్తరాఖండ్​కు చెందిన భోలేబాబా డైయిరీ మాజీ డైరెక్టర్లు పోమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్, వైష్ణవి డైయిరీ సీఈఓ అపూర్వ వినయకాంత్ చావడా, తమిళనాడులోని ఏఆర్‍ డైయిరీ ఎండీ రాజశేఖరన్‍ అరెస్టు అయ్యారు. వీరిని పోలీసు కస్టడీకి అప్పగించాలని కోరుతూ తిరుపతి రెండో అదనపు మెజిస్ట్రేట్‍ న్యాయస్ధానాన్ని సిట్‍ అధికారులు కోరారు.

సిట్‌ అధికారులు వేసిన కస్టడీ పిటిషన్‌పై విచారణను నిర్వహించిన తిరుపతి రెండో అదనపు మెజిస్ట్రేట్‍ కోర్టు నలుగురు నిందితులను 5 రోజుల కస్టడీకి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. దీనికి సంబంధించి నిందితులను ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు వారి న్యాయవాదుల సమక్షంలో విచారణ నిర్వహించేందుకు అనుమతిస్తూ న్యాయమూర్తి కోటేశ్వరరావు తీర్పును వెల్లడించారు.

పోలీసు కస్టడీకి తిరుమల కల్తీ నెయ్యి నిందితులు

తిరుమల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసు - సిట్ రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలకాంశాలు

TAGGED:

TIRUMALA ADULTERATED GHEE CASE
11PEOPLE ACCUSED ADULTERATED GHEE
కల్తీ నెయ్యి కేసులో మరో 11 మంది
SIT ON TIRUMALA GHEE CASE
11PEOPLE ACCUSED IN GHEE CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.