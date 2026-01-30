తిరుమల కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంపై ప్రభుత్వానికి సిట్ లేఖ
లేఖలో జరిగిన పరిణామాలు, దర్యాప్తులో తేలిన అంశాలు ప్రస్తావన - లడ్డూల్లో కల్తీ జరిగినట్లు నిర్ధారించడం సహా దిద్దుబాటు చర్యలు సూచించిన సిట్
SIT Letter to Government About Tirumala Ghee Adulteration Issue: తిరుమల కల్తీ లడ్డు వ్యవహారంపై ప్రభుత్వానికి సిట్ లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. లడ్డూ కల్తీ జరిగిన పరిణామాలు, దర్యాప్తులో తేలిన అంశాలు లేఖలో ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. 2019-24 మధ్య లడ్డూ ప్రసాదంలో అనేక తప్పిదాలను సిట్ లేఖలో ప్రస్తావించింది. లడ్డూలో కల్తీ జరిగిందని నిర్ధారించటంతో పాటు భవిష్యత్తు దిద్దుబాటు చర్యలను సూచించినట్లు సమాచారం.
సిట్ లేఖను పూర్తిగా అధ్యయనం చేశాక స్పందించాలని ప్రభుత్వ భావిస్తోంది. సిట్ క్లీన్ చిట్ అంటూ ప్రజల్ని వైఎస్సార్సీపీ తప్పుదోవ పట్టించే యత్నాలపై ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉంది. తప్పుడు ప్రచారాలను గట్టిగా తిప్పికొట్టడంతో పాటు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. భక్తుల విశ్వాసం, టీటీడీ ప్రయోజనాలు కాపాడే విషయంలో రాజీ లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో ప్రాణాలు తీసే రసాయనాలు వాడారని, కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూలు తయారు చేశారని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. నెయ్యిలో నూటికి నూరు శాతం కల్తీ జరిగిందన్నారు. నివేదికలో జంతువుల కొవ్వులు లేవని ఎక్కడా నిర్ధరణ కాలేదని చెప్పారు. శుక్రవారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు.
కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తిపడి భోలే బాబా డెయిరీకి టెండర్లు ఇచ్చారని, గత టీటీడీ ఛైర్మన్, ముఠా మేస్త్రి సహకారం లేకుండా ఇవన్నీ చేయగలరా? అని ప్రశ్నించారు. "సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్ప ఖాతాలోకి రూ.కోట్లు వచ్చాయి. ఆ ఖాతా నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాయో సీబీఐ వెల్లడించాలి. ఈ అక్రమాల వెనుక ఉన్నవారి పేర్లు బయటపెట్టాలని సీబీఐని కోరుతున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం రాకుంటే ఆ కల్తీ నెయ్యి ఇంకా కొనసాగేది. దుర్మార్గుల నుంచి టీటీడీని మనమంతా కాపాడుకోవాలి" అని బీఆర్ నాయుడు అన్నారు.
"పాలు, వెన్న లేకుండా 60 లక్షల కిలోల నెయ్యి ఎలా వచ్చింది? ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు వాడారని సిట్ నివేదిక ఇచ్చింది. వాసన వచ్చేందుకు వేశారా మరేదైనా కారణమా తెలియదు. హిందువుల ప్రాణాలు తీసేందుకే వారు రసాయనాలు వాడారు. కల్తీ నెయ్యి కలిపిన లడ్డూలను కోట్లమందికి పంచారు. కల్తీ నెయ్యి వినియోగం వాళ్లు చేసిన మహా పాపం. ఆ కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్ల లడ్డూలు తయారు చేశారు. అనేక అక్రమాలు చేసి రూ.వేల కోట్లు సంపాదించారు." - బీఆర్ నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్
ఆధారాలతో సహా అభియోగపత్రం : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిందని, సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన సిట్ నిగ్గు తేల్చింది. దీన్నే తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో వినియోగించారని నిర్ధరించింది. తద్వారా కోట్ల మంది భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బ తీశారని పేర్కొంది. 2019 కంటే ముందున్న కఠిన నిబంధనల్ని వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక సడలించడం, అదే అదునుగా కల్తీ నెయ్యి సరఫరా సంస్థలు చొరబడిన తీరును ఆధారాలతో సహా అభియోగపత్రంలో ప్రస్తావించింది.
2019-24 మధ్య టీటీడీకి సరఫరా అయిన నెయ్యి నమూనాల్లో నెయ్యి పరిమాణం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు గుజరాత్లోని ఎన్డీడీబీ-కాఫ్ ప్రయోగశాల విశ్లేషణలో తేలిందని సిట్ వెల్లడించింది. ‘భగవాన్పూర్లోని భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ మిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో 2019 నుంచి 2024 వరకూ రూ.68 లక్షల 17 వేల కిలోల కల్తీ నెయ్యి తయారు చేశారని సిట్ తెలిపింది. అందులో రూ.59 లక్షల 71 కిలోలను అగ్మార్క్ స్పెషల్ గ్రేడ్ ఆవు నెయ్యి ముసుగులో టీటీడీకి సరఫరా చేశారని పేర్కొంది. తద్వారా రూ.234 కోట్ల 51 లక్షల రూపాయల నిధులు దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారని స్పష్టం చేసింది.
నెయ్యి వాసనలు వచ్చేందుకు ఈ రసాయనాలు: భోలేబాబా డెయిరీ ప్రతినిధులు, నిందితులైన పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్లు కల్తీ నెయ్యి తయారీ కోసం తమ అనుబంధ సంస్థలైన హర్షా ట్రేడింగ్ కంపెనీ, హర్షా ఫ్రెష్ డెయిరీ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా కల్తీ నెయ్యి తయారీ కోసం కోల్కతాలోని బుడ్జే బుడ్జే రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్, ఇతర సంస్థల నుంచి పామ్ కెర్నెల్ ఆయిల్, రిఫైన్డ్ పామాయిల్, రిఫైన్డ్ పామోలిన్ ఆయిల్ కొన్నారు. అరిస్టో కెమికల్స్ నుంచి లాక్టిక్ యాసిడ్, సుగంధ్ ఆయిల్స్ అండ్ కెమికల్స్, శివాన్షి ట్రేడింగ్ కంపెనీ, జీఆర్ ఇంప్లెక్స్ నుంచి ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఎస్టర్, మోనోగ్లిసరైడ్స్ వంటి రసాయనాలు సేకరించారు.
పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్ వారి ఉద్యోగులైన మోహన్ రాణా, సంజయ్ చౌహాన్ , ఆశిష్ రోహిలాలతో కలిసి కల్తీ నెయ్యి తయారు చేశారు. పాలు, వెన్న వంటివి సేకరించకుండా పామాయిల్, పామ్ కెర్నెల్ ఆయిల్, పామాలిన్ ఆయిల్ అతి తక్కువ పరిమాణంలో నెయ్యితో కలిపి రసాయనాలు జోడించి ఈ కల్తీ నెయ్యి తయారు చేశారు. ల్యాబ్ పరీక్ష విలువ సర్దుబాటు, నెయ్యి వాసనలు వచ్చేందుకు ఈ రసాయనాలు కలిపారు.
గుజరాత్లోని ఎన్డీడీ కాఫ్, ఆనంద్ సంస్థ 2025 మార్చి 27న ఇచ్చిన నివేదిక ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరించింది. టీటీడీ సేకరించిన నెయ్యి నమూనాల్లో ప్రధానంగా పామాయిల్, పామ్ కెర్నెల్ ఆయిల్ ఉందని, బుట్యరిక్ యాసిడ్ నిర్దేశిత ప్రమాణం కంటే తక్కువగా ఉందని పేర్కొంది. కొవ్వులు కనిపించలేదని, అందువల్ల జంతువుల కొవ్వు ఉండే అవకాశాలు చాలా తక్కువని వివరించింది. హర్షా ఫ్రెష్ డెయిరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ ప్రైవేట్ సంస్థలకు టీటీడీ నెయ్యి టెండర్లలో పాల్గొనే అర్హతే లేదని, నకిలీ పత్రాలతో టీటీడీ టెండర్లలో పాల్గొన్నట్లు అభియోగపత్రంలో స్పష్టం చేసింది.
