Sit Issues Notices To Harish Rao : తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావుకు సిట్ అధికారులు నోటీసులను జారీ చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్​లో మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు రావాలని నోటీసుల్లో ఆదేశించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బాధితులు, నిందితులను ఇప్పటికే పలుమార్లు సిట్​ విచారించింది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్) విచారణ నేపథ్యంలో మంగళవారం ఉదయం 9 గంటలకు కేటీఆర్, హరీశ్​రావుతో పాటు పలువురు బీఆర్ఎస్​ నేతలు తెలంగాణ భవన్​కు చేరుకోనున్నారు. అక్కడి నుంచే హరీశ్​రావు సిట్​ విచారణకు హాజరయ్యేందుకు వెళ్లనున్నట్లుగా సమాచారం.

ఏ విచారణకైనా మేం సిద్ధం : మరోవైపు హరీశ్​రావుకు సిట్​ నోటీసులపై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ స్పందించారు. రాజకీయ వేధింపులే కాంగ్రెస్ ఏకైక అజెండాగా మారిందని విమర్శించారు. ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసులో ఎలాంటి పసలేదని, అది కేవలం రాజకీయ కక్షసాధింపు అని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చెప్పడమే కాకుండా కేసును కూడా కొట్టేసిందని కేటీఆర్​ అన్నారు. అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పుతో ఈ డ్రామా ముగిసినప్పటికీ మళ్లీ హరీశ్​రావుకు నోటీసులు ఇవ్వడం చూస్తుంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రబుత్వం ఎంతకు దిగజారిందో అర్థమవుతుందని కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. హరీశ్​రావును రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకే తప్పుడు కేసులను పెడుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. దారుణ పాలనను నిలదీస్తున్నందుకే కక్షసాధింపులకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. తమకు చట్టం, కోర్టులపై గౌరవం ఉందని, ఏవిచారణకైనా సిద్ధమని పేర్కొన్నారు. చౌకబారు బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని ఆయన వివరించారు.

సిట్ దర్యాప్తు వేగవంతం : రాష్ట్రంలో రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టించిన ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ దర్యాప్తును వేగవతం చేసింది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో నలుగురు పోలీసు అధికారులను అరెస్ట్ చేయగా ప్రభాకర్ రావును సైతం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం పలు మార్లు విచారించింది. ఈ కేసులో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్​ని కూడా ఫిల్‌ చేస్తూ సీపీ సజ్జనార్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన సిట్ ముందుకు వెళ్తోంది. ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్ రావు విచారణ కస్టోడియల్ విచారణ ఆధారంగా కీలక సమాచారం సేకరించిన ప్రత్యేకదర్యాప్తు బృందం(సిట్) ఈ​ కేసులో మరో సారి చార్జిషీట్ దాఖలు చేసేందుకు సిద్దమవుతోంది. ఇప్పటికే ట్యాపింగ్ బాధితులుగా ఉన్న మొత్తం 618 మందిని దాదాపు అందరి స్టేట్మెంట్​ను రికార్డ్ చేసిన పోలీసులు ప్రభాకర్ రావు కస్టోడియల్ విచారణ తర్వత మరికొంతమందిని పిలిచి విచారిస్తోంది. తాజాగా బీఆర్ఎస్​ నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావుకు సిట్​ నోటీసులు ఇవ్వడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

అసలేంటీ ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు రాజకీయ పార్టీల అగ్రనాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫోన్​ ట్యాపింగ్ జరిగిందనే అంశం మొదట్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీనిపై ప్రభుత్వం సిట్​ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నిందితులైన పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై పలు కేసులు నమోదు చేసింది. వారిలో ప్రభాకర్​రావు, రాధాకిషన్​ రావు, తిరుపతన్న, ప్రణీత్​ రావులు ఉన్నారు. అప్పట్లో ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్​గా వ్యవహారించిన ప్రభాకర్​రావుపై ఈ కేసులో పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో ఈ కేసును సీరియస్​గా తీసుకున్న తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఇప్పటికే దర్యాప్తు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా ఫోన్​లు ట్యాప్​ అయిన నేతలు ఈటల రాజేందర్, మహేశ్​ కుమార్​ గౌడ్, బండి సంజయ్ తదితర నాయకులను పిలిచి వాంగ్మూలం తీసుకుంది. సిట్​ విచారణను ముమ్మరం చేసింది. తాజాగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ప్రభాకర్ రావు సిట్​ ఎదుట లొంగిపోయారు.

