కల్తీ నెయ్యితో 20 కోట్ల శ్రీవారి లడ్డూల తయారీ - సిట్ విచారణలో బయటపడ్డ నిజాలు
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 1.61 కోట్ల కిలోల నెయ్యి కొనుగోలు - అందులో 68 లక్షల కిలోలు కల్తీనేనని తేల్చిన సిట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 10:40 AM IST
Sit Settles Mystery 20 Crore Laddus Made with Adulterated Ghee: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2019 నుంచి 2024 మధ్య 20.01 కోట్ల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి లడ్డూలను కల్తీ నెయ్యితోనే తయారు చేశారని సిట్ విచారణలో తేలింది. మొత్తం 48.76 కోట్ల లడ్డూలను తయారు చేయగా అందులో దాదాపు 40 శాతం పామాయిల్, పామ్కెర్నల్ ఆయిల్, ఇతర రసాయనాలతో తయారు చేశారని నిర్ధారణయింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలోని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి నెయ్యి సరఫరాకు ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన భోలేబాబా డెయిరీ, తమిళనాడు దిండిగల్లోని ఏఆర్ డెయిరీ, తిరుపతి జిల్లా పునబాకలోని వైష్ణవి డెయిరీ, ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన మాల్గంగ డెయిరీలకు రూ.250 కోట్లు చెల్లించింది.
ఈ డెయిరీల నుంచి మొత్తం 1.61 కోట్ల కిలోల నెయ్యి కొనుగోలు చేయగా అందులో 68 లక్షల కిలోలు కల్తీనే. శ్రీవారి ఆలయంలో రోజూ 3.5 నుంచి 4 లక్షల లడ్డూలు తయారు చేస్తారు. ఇందుకోసం 12 నుంచి 13 వేల కిలోల నెయ్యి వినియోగిస్తారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఐదు ఏళ్లలో లడ్డూల తయారీకి రోజూ 40 శాతం కల్తీ నెయ్యినే వినియోగించారు.
త్వరలో మరిన్ని అక్రమాలు వెలుగులోకి: టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి, అధికారులు కుమ్మక్కై భారీగా అవినీతికి పాల్పడ్డారు. తిరుమల క్షేత్రాన్ని తమ ధనార్జన కేంద్రంగా మార్చుకున్నారు. కల్తీ నెయ్యిని సరఫరా చేసే సంస్థలను ప్రోత్సహించారు. కల్తీ నెయ్యితో తయారు చేసిన లడ్డూలు అందజేసి, భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బ తీశారు. సిట్ ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తులో గుర్తించింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తిరుమలలో చేసిన అక్రమాలు త్వరలోనే మరిన్ని వెలుగులోకి రానున్నాయి.
ఐదేళ్లలో 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి - సిట్ దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెల్లడి
మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగం కేసులో సిట్ అధికారులు మరో కీలక ముందడుగు వేశారు. టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డిని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్లోని వైవీ సుబ్బారెడ్డి నివాసంలో విచారణ చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాజీ పీఏ చిన్న అప్పన్నను కస్టడీలోకి తీసుకుని సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు. చిన్న అప్పన్న వాంగ్మూలం ఆధారంగా వైవీ సుబ్బారెడ్డిని మరింత లోతుగా సిట్ అధికారులు విచారించారు. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన మాజీ పీఏ అప్పన్నతో సంబంధాల పై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.
తిరుమల వ్యవహారాలు, నెయ్యి సరఫరాదారులు, డెయిరీల ప్రతినిధుల వివరాల పై ప్రశ్నించిట్లు సమాచారం. 2022లో ప్రొక్యూర్మెంట్ జీఎం నుంచి నెయ్యి ఎందుకు సేకరించారు? తర్వాత నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని సీఎఫ్టీఆర్ఐ ల్యాబ్కు ఎందుకు పంపాల్సి వచ్చిందో పోలీసులు వివరణ కోరినట్లు సమాచారం. నెయ్యిలో వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ కలసి ఉన్నాయని 2022 ఆగస్టులో నివేదిక వచ్చాక కూడా భోలేబాబా, శ్రీవైష్ణవి డెయిరీ, ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థల నుంచి సరఫరా కొనసాగించడంపై సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారంలో ఒక్క సరఫరాదారుడి పైనా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించిట్లు తెలిసింది. కస్టడీలో చిన్న అప్పన్న చెప్పిన వివరాలపై వైవీ సుబ్బారెడ్డిని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది.
నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని ల్యాబ్కు ఎందుకు పంపారు? - సుబ్బారెడ్డిని విచారిస్తున్న సిట్