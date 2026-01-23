15 నెలలు-12 రాష్ట్రాలో దర్యాప్తు - కల్తీ నెయ్యి కేసులో ముగిసిన సిట్ విచారణ
కల్తీ నెయ్యి కేసులో ముగిసిన సిట్ విచారణ - నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన అధికారులు - ఏపీ సహా 12 రాష్ట్రాలకు చెందిన సంస్థలు, వ్యక్తుల పాత్ర ఉన్నట్లు వెల్లడి
Published : January 23, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 4:19 PM IST
SIT Investigation in Tirumala Ghee Case Concluded: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి కేసులో విచారణను సిట్ ముగించింది. ఈ నేపథ్యంలో నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టులో అధికారులు ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. మొత్తం సిట్ విచారణ 15 నెలలపాటు 12 రాష్ట్రాల్లో సిట్ విచారణ సాగింది. కేసు మూలాలు తొలుత తమిళనాడులో ఉన్నట్లు భావించగా బోలేబాబా డెయిరీ డైరెక్టర్లు పొమిల్ జైన్, విపిన్ జైన్లు సూత్రధారులుగా సిట్ గుర్తించింది. ఇంక ఏపీతోపాటు 12 రాష్ట్రాలకు చెందిన సంస్థలు, వ్యక్తుల పాత్ర ఉన్నట్లు సిట్ పేర్కొంది.
ఛార్జిషీట్లో 24 మందిని నిందితులుగా సిట్ పేర్కొనగా మరో 12 మంది పాత్ర ఉన్నట్లు కోర్టుకు అధికారులు వెల్లడించారు. తొలుత కల్తీ నెయ్యి కేసు విచారణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిట్ను నియమించింది. అనంతరం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో సీబీఐ నేతృత్వంలో ఐదుగురు సభ్యులతో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం ఏర్పాటు అయింది. కేసు మూలాలు ముందుగా తమిళనాడులో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
విచారణలో సీబీఐలో డీఎస్పీలు, సీఐలతోపాటు రాష్ట్రానికి చెందిన 30 మంది అధికారులు ఉన్నారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ(సీబీఐ) నుంచి జేడీ వీరేశ్ ప్రభు, విశాఖపట్నం డీఐజీ మురళీ రాంబా, ఏపీ నుంచి నుంచి గుంటూరు రేంజి ఐజీ సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి, విశాఖ రేంజి డీఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టీ, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నుంచి డాక్టర్ సత్యేన్కుమార్ పాండా పొల్గొన్నారు. తిరుపతి అదనపు ఎస్పీ వెంకట్రావును సీబీఐ డైరెక్టర్ విచారణ అధికారిగా నియమించడంతో దర్యాప్తులో ఆయన కీలకంగా వ్యవహరించారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో ప్రశ్నావళి రూపొందించడం, నిందితులను విచారించారు.
2024 సెప్టెంబర్ 24న సిట్ ఏర్పాటు: తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విషయంపై రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, ప్రజాసంఘాలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. ఇందుకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఈ వ్యవహారంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాయి.
ఈ కల్తీ నెయ్యి వినియోగంపై వాస్తవాలను నిగ్గు తేల్చేందుకు సీఎం చంద్రబాబు 2024 సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన సిట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మేరకు డీజీపీ ద్వారకా తిరుమలరావు, నిఘావిభాగాధిపతి మహేష్ చంద్ర లడ్హాలతో సీఎం చర్చించారు. గుంటూరు రేంజ్ ఐజీగా ఉన్న సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠిని సిట్ చీఫ్గా ప్రభుత్వం నియమించింది. తిరుమల లడ్డూ తయారీకి వినియోగించే నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంతో పాటు తిరుమలలో గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన అక్రమాలను సిట్ నిగ్గు తెల్చాలని సూచించారు. 2006 బ్యాచ్కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి అయిన త్రిపాఠి గతంలో ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల ఎస్పీగా పని చేశారు. 2024 సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ నుంచి సిట్ విచారణ ప్రారంభించింది.
