ఆ ముగ్గురు ఎక్కడ? - సాయికృష్ణ కేసులో కీలకంగా మారిన ఇద్దరు హెడ్కానిస్టేబుళ్లు, స్నేహితుడు
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ విచారణ వేగవంతం - నాగరాజుకు అతడి స్నేహితుడు, ఇద్దరు సిబ్బంది సహకరించినట్లు సిట్ గుర్తింపు - సీడీఆర్, సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ముగ్గురు కీలకంగా ఉన్నారని సిట్ గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 4:44 PM IST
SIT Investigation Fast On Saikrishna Disappearance Case : సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు విచారణను సిట్ వేగవంతం చేసింది. సాయికృష్ణ అదృశ్యం ఘటనలో సీఐ నాగరాజుకు అతడి స్నేహితుడు, ఇద్దరు సిబ్బంది సహకరించినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో గుర్తించింది. నాగరాజు అరెస్టుతో హెడ్కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, నాని అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. ఈ క్రమంలో నేడు హెడ్కానిస్టేబుల్ అశోక్ ఇంటికి సిట్ పోలీసులు వెళ్లారు. అతను ఇంట్లో లేకపోవడంతో పోలీసులు వెనుతిరిగారు.
సీఐ నాగరాజుకు హెడ్కానిస్టేబుల్ అశోక్ అసిస్టెంట్గా ఉన్నారు. ఇటీవలే కృష్ణలంక ఠాణాలో హెడ్కానిస్టేబుల్గా నానికి పోస్టింగ్ వచ్చింది. మే 29న సాయికృష్ణ బంధువులను కలిసేందుకు కానిస్టేబుళ్లు సురేశ్, అశోక్, నాని ముగ్గురూ వడ్డేశ్వరం వెళ్లారని సిట్ గుర్తించింది. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ముగ్గురి కోసం సిట్ అధికారులు గాలిస్తున్నారు. మే 29న వడ్డేశ్వరం వెళ్లిన సీసీ ఫుటేజ్ను సిట్ స్వాధీనం చేసుకుంది. సీడీఆర్, సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ముగ్గురు కీలకంగా ఉన్నారని సిట్ గుర్తించింది.
మరోవైపు సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని ఏం చేశారు? ఎక్కడ పడేశారు? అన్న వాటిపైనా సిట్ అధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కస్టడీలోనే మరణించినట్లు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం పూర్తి వివరాల కోసం విచారణను వేగవంతం చేసింది. ఈ క్రమంలో టాస్క్ఫోర్స్ బృందం సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి తీసుకొచ్చి కృష్ణలంక స్టేషన్లో అప్పగించినట్లు తేలింది. మే 6 నుంచి 8వ తేదీ వరకు స్టేషన్లో ఉన్నా ఆ తర్వాత ఏమయ్యాడో మిస్టరీగా మారింది. స్టేషన్లో మొత్తం 60 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. వీరిని అందరినీ సిట్ ప్రశ్నించి, స్టేట్మెంట్లు రికార్డు చేస్తోంది.
మరో రెండు, మూడు రోజులు విచారణ: సాయికృష్ణ వ్యవహారంలో ఏం జరిగిందో సిట్ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. సాయికృష్ణ మృతి, శవం మాయం వ్యవహారంలో ఎవరి పాత్ర ఉందో స్టేషన్లోని ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రశ్నిస్తున్నారు. మృతి చెందిన విషయం ఎప్పుడు తెలిసిందో సిబ్బంది స్టేట్మెంట్లు రికార్డు చేస్తున్నారు. మరో రెండు, మూడు రోజులు ఈ విచారణ కొనసాగనుంది. కొందరు టాస్క్ఫోర్స్ సిబ్బందిని కూడా పిలిచి వివిధ కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. వీరిలో కొందరి నుంచి ఆధారాలు దొరికే అవకాశం ఉందని ఆశిస్తున్నారు. సాయికృష్ణ కుటుంబ సభ్యులు కొందరు సిబ్బంది పాత్రపై వివరాలు అందజేశారు. వీటిని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
సాయికృష్ణ మరణంపై జ్యుడీషియల్ విచారణ: సాయికృష్ణ కేసులో నిందితుడు నాగరాజు నుంచి మరింత సమాచారం రాబట్టాల్సి ఉందని 12 రోజుల కస్టడీకి ఇవ్వాలని సిట్ అధికారులు కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అరెస్టు చేశాక విచారణకు సమయం లేకపోయిందని, దీనివల్ల పూర్తి వివరాలు రాలేదని పిటిషన్లో పేర్కొంది. కౌంటర్ దాఖలుకు సమయం కావాలని నాగరాజు తరఫు న్యాయవాది సమయం కోరడంతో 29వ తేదీకి కోర్టు వాయిదా వేసింది.
సీసీటీవీ ఫుటేజీ పిటిషన్పై: మరోవైపు కృష్ణలంక స్టేషన్లో సీసీటీవీ ఫుటేజీ మాయంపై బాధ్యులు రికార్డులు సమర్పించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని విజయలక్ష్మి మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై న్యాయవాది సతీష్బాబు వాదనలు వినిపించారు. సాయికృష్ణ మృతదేహం ఏమైందో రిమాండ్ రిపోర్ట్లో పేర్కొనలేదన్నారు. ప్రతి స్టేషన్లోని సీసీ కెమెరాల పనితీరుపై పర్యవేక్షించాల్సిన బాధ్యత జిల్లాస్థాయి కమిటీకి ఉందని తెలిపారు. వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం సీసీటీవీ ఫుటేజీ కోసం జిల్లా స్థాయి కమిటీకి నోటీసులిచ్చింది. నిందితుడిగా ఉన్న నాగరాజుకూ నోటీసులు ఇచ్చింది. విచారణను ఈనెల 29కి కోర్టు వాయిదా వేసింది.
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - కీలకమైన సీసీటీవీ ఫుటేజీ డిలీట్
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ దర్యాప్తు - కుటుంబసభ్యుల స్టేట్మెంట్లు రికార్డు